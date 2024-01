PROTEGEN Y PROMUEVEN LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Vietnam es considerado uno de los países del Sudeste Asiático con mayor biodiversidad. Foto: VNA

Como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, Vietnam ha adoptado muchas directrices y políticas para preservarla y promoverla.

A pesar de diversos logros en el perfeccionamiento del marco legal y la aplicación de la ley sobre el manejo y protección de la vida silvestre, Vietnam todavía enfrenta muchos desafíos debido al tráfico, cautiverio y transporte ilegal de animales salvajes. Intensificar las actividades para proteger esas especies se está convirtiendo en una tarea importante de las agencias responsables y la comunidad.

Liberan a animales salvajes en el Parque Nacional de Cuc Phuong (provincia de Ninh Bình). Foto: nhandan.vn

Promover la lucha y manejar las violaciones

La Estrategia nacional sobre Biodiversidad hasta 2030, con visión hasta 2050, aprobada por el Primer Ministro, define las tareas específicas para materializar los objetivos de conservación y contribuir a una implementación exitosa de las metas globales aprobadas en el Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020.

El documento establece el objetivo de mejorar el estado de la población de al menos 10 especies raras, preciosas y en peligro de extinción cuya protección se prioriza para 2030. Con tal de implementar la Estrategia, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente ha presentado al Primer Ministro el Programa de Conservación de esos animales para 2030, con visión hasta 2050.

En los últimos tiempos, las autoridades y agencias de procuraduría han realizado importantes esfuerzos en la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre.

En los primeros nueve meses de 2023, el Centro de Educación sobre la Naturaleza (CEN) registró dos mil 760 casos con ocho mil 661 violaciones en este campo. Las autoridades confiscaron más de dos mil animales salvajes vivos y arrestaron a los involucrados.

El Centro de Rescate, Preservación y Desarrollo Biológico (Parque Nacional de Cuc Phuong) salva a un langur de Francois (Foto: VNA)

De los 145 casos llevados a juicio durante este período, se aplicaron penas de prisión a los criminales de 63 casos. También durante la etapa, el CEN reportó una multa administrativa total impuesta a quienes hicieron anuncios publicitarios, criaron y comercializaron ilegalmente animales salvajes por valor de 13,4 mil millones de dong vietnamita-VND (un dólar equivale a 24 mil 585 VND).

La policía desmantela redes de tráfico de animales silvestres. Foto: cand.vn

Junto con la cría con fines comerciales que no está estrictamente controlada, uno de los problemas más graves hoy en día resulta la importación ilegal de animales y plantas exóticos. Tan sólo en los últimos dos años, el CEN ha registrado casi 300 violaciones y más de nueve mil 700 individuos de animales salvajes exóticos fueron traficados o mantenidos en cautiverio.

El Centro de Educación sobre la Naturaleza registró cerca de 300 casos de violaciones con más de nueve mil 700 individuos de animales salvajes víctimas del tráfico ilegal o mantenidos en cautiverio. Foto thiennhien.net

El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional Nguyen Manh Cuong dijo que el órgano legislativo y el Gobierno han hecho grandes esfuerzos para perfeccionar el sistema legal y fortalecer el manejo de las infracciones; sin embargo, las violaciones de las leyes continúan y en muchos casos se transportan grandes cantidades. Hay casos en los que los extranjeros aprovechan Vietnam como lugar de tránsito.

Por lo tanto, además de continuar mejorando el marco legal, las agencias responsables deben fortalecer la aplicación de la ley,que sirva para concientizar a las personas y a los funcionarios públicos sobre la protección de la vida silvestre, incluido el no uso de productos derivados de ella.

Grullas de corona roja en el Parque Nacional de Tram Chim (Foto: VNA)

Según Nguyen Phuong Dung, subdirectora del CEN, acciones aparentemente inofensivas como el uso de medicina derivada de animales salvajes, el uso de joyas de marfil y la decoración de la casa con especímenes de animales salvajes, la tenencia de monos como mascotas, el almacenamiento o la publicidad de venta de aves silvestres en Internet son en realidad graves amenazas para la biodiversidad del país.

Planificación de los corredores de biodiversidad para preservar con eficiencia las especies raras y preciosas. Foto: tapchimoitruong.vn

Esfuerzos en la conservación de la biodiversidad

Según un informe del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Vietnam ha implementado muchas soluciones de conservación de la biodiversidad para ayudar a que la red de reservas naturales se expanda cada vez más. Hasta ahora, el país ha establecido 178 Áreas de Conservación de la Naturaleza, incluidos 34 parques nacionales, 59 reservas naturales, 23 zonas de conservación de especies y hábitats, y 62 espacios de protección del paisaje.

El Parque Nacional de Tram Chim, el cuarto de Vietnam declarado Ramsar. Foto: tuoitre.vn

El Parque Nacional de Tram Chim, en la provincia deltaica de Dong Thap, es el cuarto sitio Ramsar de Vietnam y el número dos mil del mundo. Se trata de una de las áreas de conservación de aves de importancia internacional en el país y deviene el lugar de alimentación y hogar de 232 especies de aves, incluidas 32 raras. Aparecen catalogadas en el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) 16 especies de aves, incluida la grulla de corona roja.

El mayor número de grullas llegó al Parque Nacional de Tram Chim en 1988 con mil 52 ejemplares. En 2021 sólo quedaron tres y hasta el momento no se ha registrado la aparición de esta especie en el sitio. Esta constituye la especie más preciosa que figura en el Libro Rojo de Vietnam y en el Libro Rojo de la UICN.

El impacto del cambio climático, junto con el proceso de desarrollo socioeconómico en la provincia de Dong Thap, ha afectado la biodiversidad en el Parque Nacional de Tram Chim. Con el objetivo de preservar y explotar de manera sostenible los valores de los recursos, la localidad sureña ha llevado a cabo muchos planes y soluciones para prevenir la pérdida de biodiversidad en esta área. Ha emitido el “Proyecto de conservación y desarrollo de la grulla de corona roja en el Parque Nacional de Tram Chim en el período 2022 – 2023”. El costo total para su ejecución es de casi 7,7 millones de dólares.

Liberan a su hábitat natural algunas jicoteas en el Parque Nacional de Bu Gia Map. Foto de archivo: VNA



Vietnam se está acercando al objetivo de acabar por completo con los osos cautivos que quedan a manos de hogares e individuos en todo el país para finales de 2026. Recientemente, en el distrito de Phu Loc, de la provincia central de Thua Thien-Hue, la organización Animals Asia, en colaboración con el Departamento de Protección Forestal, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, completó la primera fase e inauguró el Centro de Rescate de Osos de Vietnam en el Parque Nacional de Bach Ma.

Después de más de un año de construcción, el Centro ha completado las instalaciones que incluyen un hospital para osos, un área de cuarentena temporal, dos casas dobles para esos mamíferos y cuatro áreas seminaturales, contribuyendo así a solucionar el problema de la falta de establecimientos para cuidar y rescatar animales silvestres que sean devueltos voluntariamente por personas, por decomiso o manejo de casos e infracciones.

Guardabosques en el Parque Nacional de Cuc Phuong – Mayor área de reserva natural de Vietnam. (Foto: VNA )

En el futuro, una de las soluciones y acciones de conservación de especies de Vietnam es combinar eficazmente el trabajo de preservación in situ y ex situ de especies raras, preciosas y en peligro de extinción, cuya protección sea prioritaria, así como acercarse y aplicar gradualmente métodos avanzados internacionales de acuerdo con las condiciones reales de Vietnam. Esas medidas de preservación in situ y ex situ son acciones prioritarias que se implementarán en paralelo con soluciones para reducir las amenazas a las especies./.

Vietnam es considerado un país con alta biodiversidad. Foto: PNUD.