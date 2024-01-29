保护生物多样性  促进可持续发展

越南被视为东南亚地区生物多样性最丰富的国家之一。图自越通社

作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，近年来，越南出台一系列具体措施，为生物多样性保护和可持续利用注入了强大动力。

尽管越南在关于野生动物管理保护的法律框架完善和执法方面取得显著成就，但仍面临着野生动物非法贩运、储存和运输等诸多挑战。推进野生动物保护工作正成为有关机关和社会的重要任务。

宁平省菊芳国家公园野生动物放归大自然活动。图自nhandan.vn

加大执法力度 严打野生动物违法犯罪行为

越南政府总理批准的《2030年国家生物多样性战略和展望2050年》明确了落实国家保护目标的具体任务，并为成功落实“2020年后全球生物多样性框架”的全球目标作出贡献。

国家战略目标既定目标是实现到2030年至少获优先保护的10种濒危、珍稀的物种种群状况得到改善的目标。为了落实目标，自然资源与环境部呈递政府总理批准《近期到2030年，远景展望到2050优先保护珍稀濒危野生动物保护计划》。

菊芳国家公园生物救助、保护和发展中心成功营救一只黑叶猴。图自越通社

近年来，有关部门和诉讼机构在打击非法野生动物贸易方面做出了巨大努力。

立案侦破多起野生动物贸易案。图自cand.vn

据越南自然教育中心（ENV）统计数据显示，2023年前9月，共记录2760起涉野生动物犯罪案例，没收活体野生动物2000余只，并逮捕了数百名犯罪嫌疑人，处罚金134亿越盾（约合391.8万人民币）。

自然教育中心已发现300起违法案件，涉案、被买卖或圈养的野生动物超9700只。图自thiennhien.net

另一方面，非法引入外来物种也是当前社会舆论关注的热点问题。两年来，越南自然教育中心记录违法案件300起，收缴外来野生动物9700只。

国会司法委员会副主任阮孟强认为，国会和政府在完善法律体系、加强违法行为处理方面做出了巨大努力。 然而，野生动物违法行为的现象仍然普遍存在，甚至发生大规模运输活动，还有外国人利用越南作为中转站。

因此，除了继续完善法律框架外，相关部门还需要加强执法力度，进一步提高民众和公务员对野生动物保护，其中包括不使用野生动物制品的意识。

鸟栖（Tràm Chim）国家森林公园的赤颈鹤。图自越通社

越南自然教育中心副主任阮氏芳容表示，使用源自野生动物的药材、佩戴象牙首饰、以野生动物标本装饰房间、猴子当宠物养、饲养野生鸟类或在网上售卖等看似无害的行为，实际上对国家的生物多样性构成了严重威胁。

对生物多样性走廊进行规划，有效保护珍稀动物。图自tapchimoitruong.vn

为生物多样性保护作出巨大努力

根据自然资源与环境部的报告显示，越南积极开展生物多样性保护措施，帮助自然保护区网络不断扩大。迄今，全国共有自然保护区178个，其中包括国家公园34个、自然保留地59个、物种栖息地保护区23个和景观保护区62个。

越南同塔省三农县鸟栖（Tràm Chim）国家森林公园是越南第四个拉姆萨尔公约（Ramsar）湿地，被《拉姆萨尔公约》列入国际第2000处重要湿地名录。

越南同塔省三农县鸟栖（Tràm Chim）国家森林公园是越南第四个拉姆萨尔公约（Ramsar）湿地，被《拉姆萨尔公约》列入国际第2000处重要湿地名录。这里是232种鸟类，其中包括珍稀鸟类32中和被列入世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录的16种鸟类（赤颈鹤）等的栖息地。

然而，气候变化的影响以及同塔省社会经济发展的进程对鸟栖国家公园的生物多样性造成影响。为了实现保护和可持续利用资源价值，同塔省已多措并举，防止该地区生物多样性丧失。该省已制定总额为1850亿越盾（约合5419万人民币）的“2022-2023年鸟栖国家森林公园赤颈鹤保护和发展项目”。

平福省布亚摩（Bù Gia Mập）国家公园把野生动物放归大自然。图自越通社

越南正在力争实现到 2026年底彻底消除家庭和个人圈养熊的目标。近日，亚洲动物基金会与越南农业和农村发展部林检局配合举行承天顺化省白马国家公园的熊救护中心一期工程落成典礼。

越南面积最大的保护区——菊芳国家公园的护林员。图自越通社

今后，越南物种保护的措施之一是将优先保护的濒危、珍贵和稀有物种进行就地保护与迁地保护相结合。根据越南实际情况，逐步了解和应用国际先进保护方法。（完）

越南被评为生物多样性程度最高的国家。图自UNDP