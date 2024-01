PROTÉGER ET PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Vietnam est l’un des pays possédant la plus grande biodiversité en Asie du Sud-Est. Photo : VNA

En tant que l’un des pays possédant la plus grande biodiversité au monde, le Vietnam dispose de nombreuses lignes directrices et politiques visant à protéger, préserver et promouvoir la biodiversité.

Malgré des réalisations en matière de perfectionnement du cadre juridique et d’application des lois sur la gestion et la protection des animaux sauvages, le Vietnam est toujours confronté à de nombreux défis dus au trafic, au stockage et au transport illégaux d’animaux sauvages. La promotion des activités de protection de la faune sauvage devient ainsi une tâche importante des agences responsables et de la communauté.

Relâchage d’animaux sauvages au parc national de Cuc Phuong, province septentrionale de Ninh Binh. Photo : nhandan.vn

Promouvoir la lutte et le contrôle des infractions liées à la faune

La Stratégie nationale sur la biodiversité d’ici 2030 et vision jusqu’en 2050, approuvée par le Premier ministre, indique clairement les tâches spécifiques pour mettre en œuvre les objectifs nationaux en matière de conservation de la faune sauvage et contribuer aux objectifs mondiaux dans le cadre mondial de la biodiversité pour après 2020.

La Stratégie nationale fixe l’objectif d’améliorer l’état de la population d’au moins 10 espèces menacées, précieuses et rares, prioritaires pour la protection d’ici 2030. Pour mettre en œuvre la stratégie, le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a soumis au Premier ministre le programme de conservation des animaux sauvages en voie de disparition, précieux et rares, prioritaire pour la protection, jusqu’en 2030, avec une vision pour 2050.

Ces derniers temps, des agences compétentes ont déployé des efforts considérables pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, le Centre d’éducation à la nature (ENV) a enregistré 2 760 affaires avec 8 661 infractions liées à la faune sauvage. Les agences compétentes ont confisqué plus de 2 000 individus d’animaux sauvages vivants et ont arrêté des personnes impliquées dans 110 affaires.

Sauvetage d’un langur de François . Photo : VNA

Sur les 145 affaires liées à la faune sauvage poursuivi en justice lors de la même période, des peines de prison ont été appliquées aux criminels dans 63 affaires. Le Centre d’éducation à la nature a enregistré une amende administrative totale de 13,4 milliards de dongs (549 millions de dollars) imposée à des infractions liées à la publicité, la vente et la détention illégale et le trafic d’espèces sauvages.

Des agences compétentes ont confisqué plus de 2 000 individus d’animaux sauvages vivants. Photo : cand.vn

Outre les activités d’élevage d’animaux sauvages à des fins commerciales qui ne sont pas strictement contrôlées, l’un des problèmes les plus brûlants aujourd’hui est l’importation illégale d’animaux et de plantes exotiques. Ces deux dernières années, l’ENV a enregistré près de 300 violations, avec plus de 9 700 individus d’animaux sauvages exotiques victimes de trafic ou gardés en captivité.

Le Centre d’éducation à la nature a enregistré près de 300 violations, avec plus de 9 700 individus d’animaux sauvages exotiques victimes de trafic ou gardés en captivité. Photo : thiennhien.net

Le vice-président de la Commission de la justice de l’Assemblée nationale, Nguyen Manh Cuong, a déclaré que l’Assemblée nationale et le gouvernement avaient déployé de grands efforts pour perfectionner le cadre juridique et renforcer le traitement des violations. Toutefois, des infractions liées à la faune sauvage restent courantes, de nombreuses affaires de trafic en grande quantité ou celles liées à des personnes étrangères ayant été enregistrées.

Par conséquent, outre perfectionner le cadre juridique, les agences responsables doivent accélérer l’application de la loi et la sensibilisation sur la protection des animaux sauvages, notamment la mise fin de l’utilisation de produits issus de la faune.

Des grues antigones observées au parc national de Tram Chim. Photo : VNA

Des actions apparemment inoffensives telles que l’utilisation d’ingrédients issus d’animaux dans la médecine traditionnelle, le port de bijoux en ivoire et la décoration de la maison avec des spécimens d’animaux sauvages, l’adoption d’un singe comme animal de compagnie, la publicité et la vente d’oiseaux sauvages sur Internet constituent de graves menaces pour la biodiversité du pays, a déclaré Nguyen Phuong Dung, directrice adjointe de l’ENV.

Le Vietnam a activement mis en œuvre de nombreuses mesures pour promouvoir la conservation de la biodiversité, aidant son réseau de réserves naturelles à s’étendre de plus en plus. Photo : tapchimoitruong.vn

Efforts dans la conservation de la biodiversité

Selon un rapport du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, le Vietnam a activement mis en œuvre de nombreuses mesures pour promouvoir la conservation de la biodiversité, aidant son réseau de réserves naturelles à s’étendre de plus en plus. À ce jour, le pays a créé 178 zones de conservation, dont 34 parcs nationaux, 59 réserves naturelles, 23 zones de conservation des espèces/habitats et 62 zones de protection des paysages.

Le parc national de Tram Chim dans la province de Dong Thap au Sud est le 4e site Ramsar du Vietnam et le 2 000e au monde. Photo : tuoitre.vn

Le parc national de Tram Chim dans la province de Dong Thap au Sud est le 4e site Ramsar du Vietnam et le 2 000e au monde. C’est l’une des zones ornithologiques d’importance internationale du Vietnam, qui abrite 232 espèces d’oiseaux, dont 32 rares et 16 figurant sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dont la grue antigone.

Le plus grand nombre de grues est arrivée au Parc national de Tram Chim en 1988, avec 1 052 individus. En 2021, ce chiffre en est resté trois et jusqu’à présent, aucune grue n’a été observée au Parc national de Tram Chim.

Pour conserver et exploiter durablement ses ressources, la province de Dong Thap a publié le Projet de conservation et de développement des grues dans le Parc national de Tram Chim pour la période 2022-2023. Le budget du projet s’est élevé à près de 185 milliards de dongs.

Relâchage de tortues au parc national de Bu Gia Map. Photo : VNA



Le Vietnam se rapproche de son objectif de mettre un terme à la captivité des ours d’ici fin 2026. Récemment, dans le district de Phu Loc, province de Thua Thien-Hue, la Fondation Animals Asia (AAF), en collaboration avec le Département de protection des forêts (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural), a organisé l’inauguration de la première phase de la deuxième filiale du Centre de sauvetage des ours du Vietnam au Parc national de Bach Ma.

Le centre comprend un hôpital vétérinaire, deux bâtiments à double rangée d’abris pour les ours et quatre zones semi-naturelles, répondant au manque d’installations spécialisées dans le sauvetage et le soin des animaux sauvages qui ont été volontairement restitués par des foyers ou ont été confisqué d’affaires de trafic illégal.

Des gardes forestiers au parc national de Cuc Phuong. Photo : VNA

Dans l’avenir, le Vietnam combinera les travaux de conservation in situ et ex situ des espèces animales menacées, précieuses, rares et prioritaires pour la protection. Le pays appliquera progressivement des mesures de conservation, conformément aux normes internationaux et aux conditions du Vietnam ainsi que des mesures visant à réduire les menaces pesant sur les espèces sauvages./.

Le Vietnam est l’un des pays possédant la plus grande biodiversité au monde. Photo : UNDP