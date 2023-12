UNE VISION STRATÉGIQUE SUR LA POLITIQUE MILITAIRE ET DE DÉFENSE DU VIETNAM

Le livre “Certaines questions sur la politique militaire, la stratégie de défense dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie du Vietnam socialiste dans la nouvelle période” du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Le livre “Certaines questions sur la politique militaire, la stratégie de défense dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie du Vietnam socialiste dans la nouvelle période” du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong publié en juillet 2023 représente une percée en matière de politique militaire et de défense.

L’ouvrage “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” (Certaines questions sur la politique militaire, la stratégie de défense dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie du Vietnam socialiste dans la nouvelle période) comprend 39 articles, discours et interviews donnés par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, secrétaire de la Commission militaire centrale, sur la politique militaire et la stratégie de défense dans la période actuelle. L’ouvrage démontre la pensée cohérente et récurrente du chef du Parti communiste du Vietnam sur le leadership, la direction de la stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle période en héritant de la tradition nationale et en déduisant de la réalité de la lutte pour la construction et la défense de la nation.

Les experts observent que ce livre met l’accent sur la construction des forces armées révolutionnaires, régulières, bien exercées et modernes pour répondre aux exigences des tâches dans la nouvelle situation.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, également secrétaire de la Commission militaire centrale rencontre le 11 octobre 2022 les délégués du 10e Congrès de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Photo: VNA

Le professeur associé-Docteur Pham Van Linh, vice-président du Conseil central de la théorie, a déclaré qu’avec une expérience pratique riche et vivante, le secrétaire de la Commission militaire centrale a montré dans son livre un esprit créatif, un attachemet à la réalité, une rigueur et une responsabilité en matière de stratégie militaire en combinant hamonieusement la tradition d’édification et celle de désense de la nation.

Le professeur associé-Docteur Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint de l’Académie nationale politique Hô Chi Minh, a affirmé le caractère dialectique et la vision stratégique du secrétaire général dans ce livre.

Le contenu du livre contribue à éclaircir le développement de la pensée théorique du Parti sur la politique militaire et la stratégie de défense, en particulier le rôle de de direction absolue et directe du Parti pour l’Armée populaire du Vietnam dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie socialiste, a-t-il déclaré.

Le professeur associé-Docteur Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint de l’Académie nationale politique Hô Chi Minh. Photo: VNA

Le général de brigade Vu Cuong Quyêt, directeur de l’Institut de stratégie de défense, a déclaré que la protection de la paix était une valeur sacrée de la tâche de défense de la Patrie.

Le point central et la percée de la pensée du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur la politique militaire et la stratégie de défense résident dans l’idée que la sauvegarde de l’indépendance et de l’autonomie nationale doit être associée au maintien de la paix, a-t-il souligné.

Le point central et la percée de la pensée du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur la politique militaire et la stratégie de défense résident dans l’idée que la sauvegarde de l’indépendance et de l’autonomie nationale doit être associée au maintien de la paix. Photo: qdnd.vn

Il s’agit d’une pensée théorique militaire et de défense innovante et unique, qui prend la protection d’un environnement pacifique comme un objectif récurrent dans la construction de la synergie nationale en matière militaire et de défense, a-t-il encore indiqué.

Le général de division Trinh Van Quyêt, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale, directeur adjoint du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Selon le général de division Trinh Van Quyêt, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale, directeur adjoint du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, le livre continue d’affirmer le rôle de direction absolue et directe sous tous les aspects du Parti pour l’Armée populaire du Vietnam.

Le livre montre la hauteur de la pensée du Parti sur l’œuvre de défense “précoce et de loin” de la Patrie vietnamienne, en héritant et en développant la tradition des ancêtres selon laquelle “Construire le pays doit aller de pair avec le défendre”, “Défendre le pays quand il n’est pas en danger”, et en même temps avoir un plan pour prévenir et éliminer les risques de guerre et de conflit, protéger et maintenir la paix et la stabilité du pays, a-t-il ajouté.

Le Vietnam participe au Salon international de la défense du Vietnam 2022. Photo: VNA

Le colonel Lê Thê Mâu, ancien chef du Bureau d’information scientifique militaire de l’Institut de stratégie de défense, a déclaré que le livre du secrétaire général Nguyên Phu Trong est précieux en tant que document politique très important d’une signification historique.

Le chars de combat TChar T-90SK de l’Armée populaire du Vietnam au Salon international de la défense du Vietnam 2022. Photo: Vietnam+

Le contenu du livre identifie les tâches de défense qui sont à la fois urgentes, fondamentales et à long terme pour le Vietnam dans le processus de construction, la disposition à protéger fermement les institutions politiques, la souveraineté nationale et l’œuvre de rénovation dans le processus d’intégration internationale.

Les étudiants de l’Académie de garde-frontière lisent le livre . Photo: VNA

Le directeur adjoint du département de communication de la revue “Droit et Développement” de l’Association vietnamienne des avocats, Dang Thanh Huong, a déclaré que le livre applique ingénieusement les leçons “Construire le pays va de pair avec le défendre” “Défendre le pays quand il n’est pas en danger”, créant une synergie dans les domaines politique, idéologique, économique, culturel, défensif, sécuritaire, diplomatique pour la défense de la Patrie./.