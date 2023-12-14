КНИГА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПВ НГУЕН ФУ ЧОНГ ПРЕДЛАГАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ О ВОЕННОЙ ЛИНИИ И ОБОРОНЕ

Книга Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга «Некоторые вопросы военной линии и стратегии обороны в деле строительства и защиты социалистического вьетнамского Отечества в новый период», (Фото: ВИА)

Книга Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга «Некоторые вопросы военной линии и стратегии обороны в деле строительства и защиты социалистического вьетнамского Отечества в новый период», опубликованная в июле этого года, является прорывом в военном и оборонном курсе.

В книге из 39 статей, выступлений и интервью Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга отражена его последовательная и сквозная идеология о руководстве, направлениях и стратегия защиты Родины в новую эпоху, которая наследует национальные традиции и опирается на практический опыт борьбы за строительство и оборону страны в прошлом.

Эксперты назвали книгу Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга проявлением его последовательной и сквозной идеологии о руководстве, направлениях курса и стратегии защиты Родины в новой период, в котором основное внимание уделяется созданию революционной, регулярной, элитной и современной армии, отвечающей требованиям нового контекста.

Генеральный секретарь партии, секретарь Центральной военной комиссии Нгуен Фу Чонг встречается с делегатами 10-го съезда Военного коммунистического союза молодежи Хошимина на период 2022-2027 гг. 11 октября 2022 г. (Фото: ВИA)

Доцент, доктор Фам Ван Линь, заместитель председателя теоретического Совета ЦК КПВ, сказал, что, обладая богатым и ярким практическим опытом, секретарь Центральной военной комиссии проявил в книге творческое мышление, основательность, решительность и ответственность в отношении военной стратегии, умело сочетая традиции национального строительства и защиты страны вьетнамского народа.

Доцент, доктор Хоанг Фук Лам, заместитель директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, подтвердил диалектическое и стратегическое видение Генерального секретаря. Содержание книги составлено из насыщенных и ярких практических уроков, показывающих глубину, решительность, всесторонность и убедительность Генерального секретаря, а также способствует освещению достижений теоретического мышления партии в области военной линии и стратегии национальной обороны, особенно всеобъемлющей и непосредственной руководящей роли партии Вьетнамской народной армии (ВНА) в деле строительства и защиты социалистической Родины.

Доцент, доктор Хоанг Фук Лам, заместитель директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина. (Фото: ВИA)

Генерал-майор Ву Кыонг Кует, директор Института стратегии национальной обороны, отметил, что защита мира является священной миссией по защите Родины.

По его словам, основным моментом, прорывом в размышлениях генерального секретаря Нгуен Фу Чонга о военной линии и оборонной стратегии является мысль о том, что защита независимости и самодостаточности должна быть связана с защитой мира.

В основе военной линии и оборонной стратегии лежит мысль о том, что защита национальной независимости и самодостаточности должна быть тесно связана с сохранением мира (Фото: qdnd.vn) .

Это уникальная идеология теории военной обороны, в которой защита мирной среды является последовательной сквозной целью создания всеобъемлющей военной и оборонной мощи.

Генерал-лейтенант Чинь Ван Кует, заместитель председателя Главного политического управления Вьетнамской народной армии . (Фото: ВИА)

По словам члена ЦК партии, члена Центральной военной комиссии, заместителя председателя Главного политического управления Вьетнамской народной армии генерал-лейтенанта Чинь Ван Куета, статьи и выступления главы Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, секретаря Центральной военной комиссии в книге продолжают утверждать принцип абсолютного и прямого руководства партии всеми аспектами, касающимися ВНА.

Книга демонстрирует развитие партийного мышления в отношении защиты Родины «заблаговременно, на ранней стадии», наследуя и развивая традиции «совместного строительства и защиты нации», «защиты нации до того, как она столкнется с угрозами». По словам Чинь Ван Куйета, в книге также изложены стратегии по предотвращению и устранению рисков войны и конфликтов, защите и поддержанию мира и стабильности страны.

На Вьетнамской международной оборонной выставке-2022. (Фото ВИА)

Полковник Ле Те Мау, бывший начальник отдела военно-научной информации Института оборонной стратегии, заявил, что книга Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга имеет ценность очень важного политического документа с историческим значением.

Xe tăng T-90SK của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh Vietnam+

В книге определены как неотложные, фундаментальные, так и долгосрочные оборонные задачи Вьетнама в его деле строительства, готовности твердо защищать политические институты, национальный суверенитет и дела обновления в процессе международной интеграции.

Студенты Академии пограничной охраны изучают книгу(Фото: ВИA)

Данг Тхань Хыонг, заместитель руководителя отдела коммуникаций журнала «Право и развитие» Ассоциации юристов Вьетнама, отметил, что статьи книги включают в себя и наследуют уроки предков, воплощая такие принципы, как «Строительство страны, идущее рука об руку с ее защитой», «защита страны до столкновения с угрозами», стратегии предотвращения и устранения рисков войны и конфликта «заблаговременно, на ранней стадии». Цель – создание коллективной силы в политике, идеологии, экономике, культуре, национальной обороне и безопасности, а также во внешних связях для защиты Родины.