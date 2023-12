CAO BANG ÉTABLIT UN RECORD NATIONAL DU NOMBRE DE PERSONNES PRATIQUANT LE CHANT “THEN” ET LE “DAN TINH” 

1000 personnes pratiquent le chant “then” et le “dan tinh” à la cascade de Ban Giôc. Photo: VNA

Le Comité populaire de la province de Cao Bang (Nord) a organisé le 7 octobre le programme de représentation du chant “then” qui se mêle aux sons limpides de cithare tinh (dan tinh) sur le thème “Les origines et l’identité du chant “then” de la province de Cao Bang”.

Cet événement, qui s’est tenu dans la zone touristique de la cascade de Ban Giôc, district de Trung Khanh, a vu la participation de 1.000 personnes en costumes traditionnels des ethnies minoritaires Tay, Thai et Nung. Il rentrait dans le cadre du Festival touristique des cascades de Ban Giôc.

L’Organisation des records du Vietnam a décerné au Comité populaire de la province de Cao Bang le certificat et la médaille pour avoir établi un record national pour la pratique du chant “then” et le “dan tinh” avec le plus grand nombre de participants. Photo: VNA

A cette occasion, l’Organisation des records du Vietnam a décerné au Comité populaire de la province de Cao Bang le certificat et la médaille pour avoir établi un record national pour la pratique du chant “then” et le “dan tinh” avec le plus grand nombre de participants.

L’occasion pour la province de Cao Bang de propager, préserver, promouvoir les valeurs culturelles du chant “then” et le “dan tinh”, contribuant ainsi à promouvoir largement cette forme d’art traditionnel unique, le développement du tourisme local et la valeur du géoparc mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang.

Le chant “then” et le “dan tinh” – Art folklorique imprégné de l’identité des ethnies minoritaires Tay et Nung

Le “then”, en dialecte Tay, Nung et Thai, signifie “le Ciel”. Du coup, le chant Then passe pour être un chant divin que les génies auraient appris au commun des mortels. La tradition des Tay veut qu’il ne se pratique que lors des grands événements ou lors des rites solennels pour s’attirer la paix, de bonnes récoltes ou pour invoquer les esprits..

Des enfants provinciaux pratiquent le chant “then” et le “dan tinh”. Photo: VNA

Dans la vie culturelle et spirituelle des groupes ethniques Tay, Nung et Thai des provinces montagneuses du Nord comme Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan et Lang Son, le chant “then” est comparé à une “mélodie chantée par les fées”, à une “mélodie céleste”. Cet art vocal est étroitement attaché à leur existence, de la naissance à la mort. On peut dire qu’il a une dimension universelle, compte tenu des valeurs qu’il propage. Il est également pratiqué dans d’autres localités comme les provinces de Thai Nguyen, Quang Ninh, Son La, Lai Chau, Lao Cai, Bac Giang et Yen Bai dans le Nord et la province de Dak Lak sur les Hauts Plateaux du Centre.

Avant 1991, le chant “then” était interdit car considéré comme une sorte de superstition. Depuis 1993, il a été progressivement restauré et ses véritables valeurs reconnues. Actuellement, les Tay organisent souvent des cérémonies de chant “then” pour chasser la malchance, prier pour de bonnes récoltes et évoquer les âmes des morts..

Les enfants provinciaux pratiquent le chant “then” et le “dan tinh” à la cascade de Ban Giôc. Photo: caobangtourism.vn

Selon les spécialistes de musique folklorique, le chant “then” constitue une forme d’activités culturelles et spirituelles et aussi un type de musique folklorique. Le chant “then” est composé de près de 4 000 versets, reflétant tous les aspects de la vie, des activités de la vie quotidienne, amour, funérailles, mariage et corvées. Le rituel then est un spectacle artistique inspirant, capable d’immerger les gens dans un monde surnaturel. Il dévoile la cosmogonie des ethnies Tay, Nung et Thai.

Le “then” contient également des règles de morales, des louanges aux belles vertus, des critiques des mauvaises habitudes, fait l’éloge de l’amour entre l’homme et la femme, de l’amour pour la nature et du patriotisme. Pour ces raisons, il éveille la beauté de l’âme humaine, ainsi que les valeurs esthétiques et humaines nobles. Pas étonnant donc que le rituel then ait été reconnu patrimoine culturel immatériel national.

Les habitants de l’ethnie Nung, dans le district de Cao Loc, province de Lang Son (Nord), pratiquent également des airs fantastiques. Les Nung lorsqu’ils rencontrent des phénomènes inexplicables viennent consulter les officiants masculins (ông then) et féminins (bà then).

Le 3e festival du chant “then” et du “dan tinh” de Cao Bang 2022. Photo: VNA

Ces artisans polyvalents sont les personnages les plus importants d’un spectacle de then. Ils jouent du “dan tinh”, – un instrument à deux ou trois cordes à manche long, dont la caisse de résonance est une calebasse coupée et séchée.

En général, les rituels du “then” chez les Nung se déroulent durant 2 jours et nuits selon plusieurs phases : cérémonie de culte aux ancêtres, invitation à l’Empereur de Jade… Le chant “then” accompagné par le “dan tinh” est devenu le cachet culturel de la communauté Nung…

Des artistes pratiquent le chant then et le dan tinh. Photo: VNA

Les airs de “then” des Thai de la région Nord-Ouest revêtent les valeurs culturelles traditionnelles à caractère humanitaire profonde.

Ils reflètent non seulement leurs croyances mais dispensent également des leçons morales : ils critiquent les maux sociaux, vantent l’amour entre homme et femme, celle pour la Patrie ou la nature…. Composé de poésie, chant, musique, danse… le chanté “then” des Thai met en valeur les meilleures valeurs humaines.

Le “dan tinh”, un instrument sans lequel le then n’aurait pas la même saveur, a deux ou trois cordes. Sa caisse de résonance, coupée dans une calebasse séchée, est munie d’un long manche.

Selon les Tay et Nung, le Then et le dan tinh sont les ponts entre le monde spirituel et le monde terrestre. Il est le fil de l’amour et de l’affection, l’aspiration des gens à une vie paisible, heureuse et prospère.

Au cours de leur histoire, ces ethnies minoritaires Tay, Nung et Thai ont créé un espace culturel “then – dàn tinh” varié et diversifié, qui a une signification culturelle similaire à l’espace culturel des gongs et des épopées du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre), au “quan ho” ou au chant de cour de Huê.

Les pratiques du “then” des groupes ethniques Tay, Nung et Thai ont été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. L’inscription a été faite lors de la 14e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue le 12 décembre 2019 à Bogota, en Colombie.

Promotion de l’image de la cascade de Ban Giôc

Cao Bang est une province située dans la région Nord-Est du Vietnam. Elle abrite de nombreux sites historiques et naturels exceptionnels..

La cheffe d’orchestre Dinh Thi Niêm dirige un spectacle. Photo: VNA

En particulier, la cascade de Ban Giôc est une destination phare du Géoparc mondial UNESCO Non nuoc Cao Bang, célèbre pour son identité culturelle ethnique diversifiée avec des traditions exceptionnelles parmi les groupes ethniques, comprenant des festivals, des métiers traditionnels et des arts populaires.

Alimentées par la rivière Quây Son, la cascade de Ban Giôc forment une frontière naturelle entre le Vietnam et la Chine. Elle tombe sur une série de terrasses formées par des corniches de roche de calcaire, dans un paysage de verdure totalement féerique et se jettent dans des piscines naturelles à l’eau turquoise. Quand le soleil brille, les embruns conjugués aux rayons du soleil dessinent de magnifiques arcs-en-ciel.

La cascade de Ban Giôc. Photo: VNA

Au milieu de la cascade, une montagne couverte d’arbres divise la rivière Quay Son en trois flux d’eau, qui font comme un voile de soie blanche. Lors des jours ensoleillés, les gouttes d’eau en suspension créent souvent des arcs-en-ciel magnifiques. Au pied de Ban Giôc, la rivière est transparente et coule au milieu des rizières et des forêts verdoyantes

En saison sèche, elle est divisée en trois niveaux délimités par les rochers et les arbres. Cependant, ces trois niveaux n’en forment qu’un pendant la saison des pluies, rendant ainsi la chute encore plus impressionnante.

Des touristes à la cascade Ban Giôc, commune de Dam Thuy, district de Trung Khanh, province de Cao Bang. Photo: VNA

De janvier à septembre 2023, Ban Giôc a accueilli près de 227.000 visiteurs. Le moment idéal pour visiter la cascade Ban Giôc et Cao Bang se situe entre septembre et octobre.

À cette époque, les pluies sont moins fréquentes et c’est aussi le moment de la saison des récoltes, lorsque les rizières de Phong Nam deviennent dorées.

Le 3e Festival touristique de la cascades de Ban Giôc a eu lieu du 5 au 9 octobre, visant à présenter et à promouvoir les paysages, la culture et les habitants de Cao Bang auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

La première édition s’est tenue en 2017, en même temps que le festival de chant “then” et “dan tinh” de Cao Bang, auquel ont participé 13 troupes artistiques ainsi que plus de 500 délégués./.

1 000 personnes pratiquent le chant “then” et le “dan tinh” le 7 octobre. Photo: baovanhoa.vn