越共中央总书记阮富仲的《新时期越南社会主义祖国建设与捍卫事业的军事路线和国防战略的若干问题》一书。图自越通社

于今年7月出版发行的越共中央总书记阮富仲的《新时期越南社会主义祖国建设与捍卫事业的军事路线和国防战略的若干问题》一书是军事和国防路线的一大突破口。

《新形势下越南社会主义国家建设和捍卫事业中的军事路线和国防战略若干问题》一书汇集了越共中央总书记、中央军委书记阮富仲的39篇文章、讲话稿和采访稿，展现出越共中央总书记阮富仲继承了民族传统和从民族建立和捍卫国家斗争的实践中提取出来的关于新时期捍卫国家的路线和战略领导和指导工作的一贯思想。

各位专家评价，阮富仲的书记展现出越南党领导人关于以检核革命、正规、精锐、现代的军队力量，满足新形势任务需求为核心领导和指导新时期捍卫国家路线和任务的一贯思想。

越共中央总书记、中央军委书记阮富仲10月11日在越共中央总部亲切会见前来出席军队胡志明共青团第十次全军代表大会（2022-2027年任期）的优秀代表。图自越通社

越共中央理论委员会副主席范文灵教授认为，中央军委书记阮富仲以丰富和生动的实践经验，在该书籍中展现出军事战略的创新思维和责任感，是越南民族建立和捍卫国家传统之间的巧妙结合。

胡志明国家政治学院副院长黄福林教授强调了阮富仲总书记在该书记仲的辩证性和战略视野。书籍的内容有助于澄清党关于军事路线、国防战略的理论思维中的发展步伐，特别是党对越南人民军在社会主义国家建设和捍卫事业中的全面和直接领导作用。

胡志明国家政治学院副院长黄福林教授。图自越通社

国防战略研究院院长武刚决少将认为，维护和平正是捍卫国家任务的神圣价值。

阮富仲关于军事路线和国防战略思维的核心和突破口是捍卫国家独立和支柱与捍卫和平秘密相关的思想。

军事政策和国防战略是维护国家独立自主必须与维护和平联系起来。图自 qdnd.vn

这是创造性和独特的国防和军事理论思想，以保护和平环境为建设国防军事综合力量仲的贯目标。

越共中央委员、中央军委委员、越南人民军总政治局郑文决中将表示，书籍中的阮富仲总书记各文章、演讲稿都按照问题组、每个力量而安排，继续肯定了党对越南人民军各方面的绝对和直接领导。

越共中央委员、中央军委委员、越南人民军总政治局郑文决中将。图自越通社

郑文决中将表示，这本书体现了党对“未雨绸缪”保卫祖国事业思维的发展，继承了老前辈“立国与卫国并行”、“有备无患”的传统，同时拥有防范、消除战争、冲突危机的计策，捍卫和维护国家和平、稳定。

越南首次举办2022年越南国际防务展。图自越通社

国防战略研究院军事科学信息处原处长黎世母大校认为，这本书籍是重要和具有历史意义的政治文件。

越南人民军的T-90SK坦克。图自越通社

该书的内容确定了越南在国家建设，随时牢牢捍卫政治体制、国家主权、融入国际过程中革新事业中的眼前既紧迫又基本和长期的国防任务。

边防学院的学生阅读阮富仲总书记的《新时期越南社会主义祖国建设与捍卫事业的军事路线和国防战略的若干问题》一书。 图自越通社

越南律师协会法律与发展杂志宣传部副主任邓青享认为，该书记中的文章灵活地运用了先人们“立国与卫国并行”、“有备无患”的经验，从而未雨绸缪，出台阻止战争和冲突危机的计策，旨在建设政治、思想、经济、文化、国防、安全和对外等方面的综合力量，牢牢捍卫祖国。（完）