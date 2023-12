LE PLATEAU CALCAIRE DE DONG VAN RECONNU GÉOPARC MONDIAL DE L’UNESCO POUR LA 3e FOIS

Le plateau calcaire de Dông Van – géoparc UNESCO. Photo : VNA

La province de Ha Giang (Nord) organisera le 28 octobre une cérémonie de réception, pour la 3e fois, du titre de membre du réseau mondial des Géoparcs UNESCO pour le plateau calcaire de Dông Van.

Un spectacle de la cérémonie de reconnaissance du titre de Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van pour la 3ème fois. Photo : VNA

Le plateau calcaire de Dong Van – Géoparc mondial UNESCO

Pour rappel, le 3 octobre 2010, le plateau calcaire de Dong Van est devenu le premier Géoparc UNESCO au Vietnam et le deuxième en Asie du Sud-Est. En 2014 et 2019, l’UNESCO l’a reconnu à nouveau comme membre du réseau mondial des Géoparcs UNESCO pour les périodes 2015-2018 et 2019-2022.

A côté du col très connu Ma Pi Leng, la rivière Nho Que devient aussi l’un des symboles de Ha Giang. Photo : Vietnam+

Situé à une altitude moyenne de 1 000 à 1 600 m, le plateau karstique de Dong Van s’étend sur les quatre districts de Quan Ba, Yen Minh, Meo Vac et Dong Van, qui couvrent une superficie naturelle totale de 2 356 hectares, dont plus de 70 % sont des calcaires exposés..

Le plateau calcaire de Dong Van est depuis longtemps une destination touristique attrayante, attirant les touristes chaque fois qu’ils visitent Ha Giang. Photo : VNA

Ce plateau résulte d’une longue évolution géologique, avec la présence de sédiments datant de l’ère Cambrienne-Ordovicienne (-600/400 millions d’années), du Dévonien (-390/360 millions d’années), du Carbo-Permien et du Trias (-360/310 millions d’années). Il réunit aussi plus de 20 paysages karstiques et un réseau de cavernes.

Le plateau compte deux réserves naturelles : Réserve naturelle de Du Gia et Zone de conservation des espèces et des habitats de Khau Ca.

La faune et la flore sont très riches, avec 289 espèces végétales supérieures et 171 espèces animales dont 17 de mammifères, deux d’oiseaux et huit de reptiles figurant dans le Livre rouge du Vietnam.

L’espèce animale la plus célèbre de cet endroit est le Rhinopithèque du Tonkin (Rhinopithecus avunculus), qui est l’une des cinq espèces de primates endémiques du Vietnam.

Il s’agit de l’une des 25 espèces de primates les plus menacées selon l’Union mondiale pour la nature et le Vietnam. Le singe au nez retroussé était autrefois considéré comme disparu jusqu’à ce qu’il soit redécouvert au début des années 1990, trouvé uniquement dans la province de Ha Giang, avec 200 individus.

Une terre de diversité culturelle

Le plateau karstique de Dong Van abrite plus de 250 000 personnes appartenant à 17 groupes ethniques : Mong, Na Chi, Pu Peo, Lo Lo, Nung, Hoa, Giay… Chaque groupe ethnique a son propre mode de vie et ses propres coutumes festives, créant un patrimoine culturel unique et riche pour cette zone.. …

Des maisons au plateau calcaire de Dong Van. Photo :VNA

Depuis que le plateau karstique de Dong Van a reçu le titre de Géoparc UNESCO, le nombre de touristes n’a cessé d’augmenter et les gens ont également davantage profité des retombées du tourisme. Jusqu’à présent, la totalité des villages et des écoles du plateau ont été sensibilisés au travail de protection et de préservation du patrimoine.

Perché à 1 700 m d’altitude, Lung Cu est le point culminant de la montagne Rong – « dragon » en français- sur lequel flotte le drapeau vietnamien. Photo : VNA

Venant sur cette terre, les touristes peuvent visiter le mât du drapeau Lung Cu marquant le point le plus septentrional du pays, passer le col de Ma Pi Leng, – de 20 km de long et à 1 200 m d’altitude, situé sur la route Hanh Phuc (Bonheur) reliant la ville de Ha Giang, Dong Van et le chef-lieu de Meo Vac, voir les filles Mong tisser, les maisons simples avec des murs et des clôtures en pierre robustes…

Promouvoir la valeur du plateau calcaire de Dong Van

L’organisation de la réception du certificat de réévaluation de l’adhésion au Réseau mondial des Géoparcs UNESCO du plateau karstique de Dong Van pour la 3e fois et du 9e Festival de “Fleurs de sarrasin” (fleur typique de cette région) 2023, vise à honorer la valeur de ce plateau karstique. L’événement aura lieu le 28 octobre sur la Place de Thanh Nien (Jeunesse) du district de Dong Van, sous les auspice du Comité populaire de la province de Ha Giang.

La beauté des fleurs de sarrasin à Ha Giang. Photo : Vietnam+

La cérémonie de réception du titre de membre du réseau mondial des Géoparcs UNESCO pour le plateau calcaire de Dông Van se déroulera dans la soirée du 28 octobre, comprenant deux parties : cérémonie de réception du titre et spectacle sur le thème “Plateau calcaire fleuri”.

De nombreuses autres activités auront lieu dans les quatre districts du Géoparc UNESCO du plateau karstique de Dong Van, d’autres districts et villes de la province.

A cette occasion, Ha Giang a organisé de nombreuses activités pour accueillir les visiteurs comme le Festival du thé Shan Tuyet 2023, l’exposition de produits OCOP (À chaque commune son produit), de produits typiques de la région Nord-Est, le 4e tournoi de courses d’aventures automobiles…, outre des activités de tourisme expérientiel, des spectacles, des échanges culturels, des jeux folkloriques traditionnels ethniques.

Le col Ma Pi Leng, un site pittoresque du géoparc UNESCO du plateau karstique de Dong Van. Photo : VNA

Le président du Comité populaire de la province de Ha Giang, Nguyen Van Son, a déclaré, lors d’une réunion bilan tenue en août, qu’au cours des derniers mois de cette année et les années suivantes, sa province s’engageait à continuer à préserver, embellir et promouvoir la valeur du Géoparc UNESCO du plateau calcaire de Dong Van parallèlement au développement socio-économique, en particulier le développement touristique pour créer des moyens de subsistance aux populations locales et ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté.

Ha Giang s’efforcera aussi de conserver le titre de Géoparc UNESCO du plateau karstique de Dong Van à chaque période de réévaluation (tous les 5 ans).

Le plateau calcaire de Dong Van en particulier et la province de Ha Giang en général sont devenus des destinations touristiques attrayantes dans le pays et dans le monde. Le nombre de touristes augmente rapidement et régulièrement, passant de 300 000 visiteurs en 2010 à 2,2 millions en 2022 et 3 millions sont attendus en 2023.



Le développement du tourisme contribue à créer un élan de développement socio-économique, à générer des emplois et donc à augmenter les revenus des populations locales. Le taux de réduction de la pauvreté dans les quatre districts du plateau atteint toujours plus de 6%/an, soit 1 à 2% de plus que le taux moyen de Ha Giang./.