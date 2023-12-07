ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЬЕТНАМА

Современная линия по производству автомобилей VinFast (Фото: ВИA)

Стратегия развития автомобильной промышленности Вьетнама до 2035 года, утвержденная премьер-министром 16 июля 2014 года, определяет эту отрасль как важную движущую силу национальной индустриализации и модернизации, которой должна способствовать стабильная, последовательная и долгосрочная политика.



Согласно этой стратегии, отрасль будет развиваться на основе потенциала предприятий всех секторов экономики для постепенного удовлетворения внутреннего спроса и требований обороны и безопасности.

К 2035 году ожидается удовлетворение внутреннего спроса, вовлечение в глобальную цепочку производства автомобилей и получение больших экспортных доходов при соблюдении экологических стандартов.

Автомобили местного производства больше не являются мечтой

Благодаря четкой стратегии развития, производители и сборщики автомобилей во Вьетнаме изначально закрепились на внутреннем рынке и активно развиваются как в количественном, так и в качественном отношении.

Автомобильные производители и сборщики во Вьетнаме уже давно закрепились на внутреннем рынке. (Фото: ВИА)

Министерство промышленности и торговли (MoIT) заявило, что автомобильная промышленность Вьетнама начала формироваться в 1991 году, но только в последние три года она действительно быстро набирает обороты.

Количество автомобилей отечественного производства или сборки значительно увеличилось: с 287.586 в 2018 году до 339.151 в 2019 году и 323 892 в 2020 году. В 2021 году этот показатель вырос на 14,9 % и достиг 439 600 в 2022 году, согласно данным Вьетнамского регистра.

Автомобили, произведенные во Вьетнаме, частично удовлетворяют внутренний спрос и завоевывают зарубежные рынки. (Фото: vneconomy.vn)



В настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 40 предприятий, производящих и собирающих легковые и грузовые автомобили, междугородние автобусы, автомобили специального назначения и полуфабрикаты. Некоторые компании активно участвуют в глобальных производственных цепочках, таких как THACO. Между тем, в стране представлено большинство крупнейших мировых автопроизводителей, включая Toyota, Honda и Ford. Это также привлекло во Вьетнам некоторых зарубежных производителей спутников и поставщиков компонентов.

19-я Вьетнамская международная выставка автомобильной техники и аксессуаров проходила в Хошимине с 18 по 21 мая 2023 года. (Фото: ВИA)





Кроме того, доля отечественных компонентов в некоторых автомобилях местного производства стала относительно высокой благодаря улучшению возможностей предприятий вспомогательных отраслей. Значительный процент приходится на грузовые автомобили массой до 10 тонн (55%), обеспечивающие около 70% спроса на внутреннем рынке, в то время как на легковые автомобили на 10 и более мест и автомобили специального назначения этот показатель составляет от 20 до 50%, обеспечивая около 90% спроса. К концу 2022 года число вьетнамских поставщиков комплектующих, претендующих на статус поставщиков первого уровня для крупных автопроизводителей, превысило 400, увеличившись более чем на 200 % по сравнению с 2016 годом, а объем производства автомобилей вырос с 120.000 до 500.000, а к 2025 году, как ожидается, достигнет 1 миллиона. Это свидетельствует о привлекательности автомобильного рынка страны.

Линия сборки автомобилей акционерного общества Truong Hai Auto (Thaco) в открытой экономической зоне Чулай в районе Нуйтхань, центральная провинция Куангнам (Фото: ВИA)

Политики, способствующие развитию автомобильной промышленности

Помимо долгосрочной стратегии развития, правительство также приняло ряд мер по стимулированию отрасли. Среди них – освобождение от регистрационных сборов для аккумуляторных электромобилей с 2022 по 2025 год, снижение вдвое регистрационных сборов для автомобилей отечественного производства или сборки с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года, а также отмена правил расчета ставки на компоненты местного производства с 1 октября 2022 года.

Для развития автомобильной промышленности был принят ряд мер, в том числе освобождение от регистрационных сборов аккумуляторных электромобилей с 2022 по 2025 год. (Фото: ВИA)

Нгуен Чи Шанг, вице-председатель и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации машиностроительной промышленности (VAMI), отметил, что снижение вдвое регистрационных сборов для автомобилей местного производства в 2021 и 2022 годах является своевременной мерой поддержки.

Нгуен Чи Шанг, заместитель председателя и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации машиностроительной промышленности (VAMI) (Фото: laodong.vn)

«Благодаря этой политике автомобильный рынок продемонстрировал хороший рост – было продано 500.000 единиц, что помогло сдержать падение продаж автомобилей на фоне глобальной пандемии и экономического кризиса», – сказал он.

VAMI отмечает, что расширение существующих проектов и регистрация новых инвестиций в отрасль способствуют увеличению количества автомобилей отечественного производства и сборки, открывая большие возможности для отечественной вспомогательной промышленности совершить прорыв как в количественном, так и в качественном отношении.

Когда производители увеличат долю компонентов отечественного производства до 40%, Вьетнам станет ведущим центром автомобилестроения в регионе с примерно 1 000 поставщиков комплектующих, участвующих в автомобильной промышленности, по данным VAMI.

Когда производители увеличат долю компонентов отечественного производства до 40%, Вьетнам станет ведущим центром автомобилестроения в регионе с примерно 1000 поставщиками компонентов, участвующих в автомобильной промышленности. (Фото: vneconomy.vn)

Возможности и вызовы

В последние годы рынок Вьетнама рос быстрее, чем ожидалось, несмотря на сложные события на мировом рынке, такие как медленное расширение и нежелание потребителей совершать покупки из-за пандемии. При среднем росте в 20-30% в сегменте автомобилей, рассчитанных на менее чем девять мест, как сейчас, страна считается потенциальным рынком в регионе, поскольку ВВП на душу населения превысил 4 000 долларов США, а среднее количество автомобилей на 1000 человек достигло примерно 50.

Благодаря экономическому росту, быстрой урбанизации и увеличению численности среднего класса, спрос на автомобили, по прогнозам, будет расти до 2025 года, создавая огромный потенциал для развития автомобильной промышленности.

Между тем, тенденция электрификации транспортных средств активно развивается во всем мире, и возможности для привлечения инвестиций в производство электромобилей во Вьетнаме, как говорят, будут значительными, если правительство выпустит соответствующие стимулы и политику поддержки, особенно на фоне инвестиционного сдвига и реструктуризации промышленной цепочки создания стоимости в регионе.

Однако, чтобы воспользоваться этими возможностями, Вьетнаму придется преодолеть ряд трудностей, включая жесткую конкуренцию со стороны импортных автомобилей из других стран региона и мира, а также глобальные стандарты, требующие от производителей дальнейшего совершенствования производственных и сборочных мощностей./.

Линия сборки автомобилей компании Hyundai Thanh Cong (Фото: ВИA)