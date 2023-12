OPPORTUNITÉS ET DÉFIS POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE VIETNAMIENNE

Chaîne de production automobile moderne de VinFast. Photo: VNA

La Stratégie de développement de l’industrie automobile du Vietnam pour 2025 avec vision à l’horizon 2035, approuvée par le Premier ministre le 16 juillet 2014, identifie l’industrie automobile comme un moteur important du processus d’industrialisation et de modernisation du pays.

Le développement de l’industrie automobile repose sur la valorisation du potentiel des entreprises de tous les secteurs économiques afin de répondre progressivement aux besoins nationaux ainsi qu’à ceux de sécurité et de défense du pays. D’ici 2035, l’industrie automobile devra apporter une part notable à l’efficacité socio-économique globale, tout en répondant aux exigences environnementales et à la tendance vers une utilisation économique de l’énergie. Elle devra répondre à la demande nationale et participer à la chaîne de construction automobile mondiale, avec une grande valeur d’exportation.

Produire local n’est plus un rêve

Grâce à cette stratégie claire et cohérente, les entreprises nationales de fabrication et d’assemblage ont commencé à affirmer leur rôle et leur position sur le marché national, et elles ont connu un développement important tant en termes de quantité que de qualité.

L’industrie automobile vietnamienne est née en 1991, mais sa croissance rapide n’a été enregistrée que ces trois dernières années, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Selon le Vietnam Register, la production de voitures fabriquées et assemblées dans le pays a considérablement augmenté. En 2018, le nombre de véhicules produits et assemblés dans le pays était de 287.586, puis 339.151 en 2019 et 323.892 en 2020. En 2022, ce chiffre est passé à 439.600 véhicules, soit une hausse annuelle de 14,9%.

L’industrie automobile vietnamienne compte environ 40 entreprises, dont certaines participent activement à la chaîne mondiale, notamment Thaco. Actuellement, la plupart des grands constructeurs automobiles mondiaux tels que Toyota, Honda, Ford…, sont présents sur le marché vietnamien, attirant dans leur sillage un certain nombre de fabricants et de fournisseurs étrangers de pièces de rechange.

En plus, le pourcentage de production locale de certains modèles de véhicules fabriqués et assemblés dans le pays est assez élevé grâce à l’amélioration de la capacité des sous-traitants. Fin 2022, il y avait environ 400 entreprises de pièces détachées répondant aux normes de fournisseur de premier rang pour les principaux constructeurs, ce qui a représenté une augmentation de plus de 200% par rapport à 2016, avec une production passant de 120.000 à 500.000 véhicules, confirmant l’attractivité du marché automobile national. Et ce chiffre devrait s’élever à plus d’un million de véhicules d’ici 2025.

Des politiques qui stimulent l’industrie automobile

Outre la stratégie de développement à long terme, le gouvernement a rapidement mis en place un certain nombre de politiques pour favoriser l’industrie automobile, telles que l’exonération des frais d’immatriculation pour les voitures électriques de 2022 à 2025, la réduction de 50% des frais d’immatriculation pour les voitures assemblées dans le pays du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, entre autres.

Nguyen Chi Sang, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne de l’industrie mécanique (VAMI), a déclaré que la réduction de 50% des frais d’immatriculation aux voitures fabriquées dans le pays en 2021 et 2022 avait été une politique très opportune.

“Grâce à ce programme, le marché automobile a connu une bonne croissance et a franchi la barre des 500.000 véhicules vendus, contribuant à stopper la baisse des ventes dans la situation difficile à cause de l’épidémie et de la crise économique mondiale.”

L’Association vietnamienne de l’industrie mécanique (VAMI) estime que l’expansion et de nouveaux investissements dans la fabrication et l’assemblage de voitures au Vietnam contribuent à augmenter le nombre de modèles fabriqués et assemblés dans le pays.

Lorsque le taux de production locale sera de 40%, le Vietnam deviendra une grande base de construction automobile de la région, avec environ 1.000 fournisseurs de pièces détachées.

Opportunités et défis

Le marché automobile vietnamien a connu ces dernières années une croissance supérieure aux attentes. Avec un taux de croissance moyen actuel de 20 à 30% pour le segment des voitures de moins de neuf places, le Vietnam promet de devenir un marché très prometteur dans la région, étant donné que le PIB par habitant a dépassé les 4.000 dollars et que le nombre moyen de véhicules par habitant s’est élevé à 50 véhicules pour 1.000 personnes.

Parallèlement à la croissance économique, à l’urbanisation et à l’augmentation rapide de la classe moyenne, la demande en voitures devrait exploser d’ici 2025. Le potentiel de développement est donc considérable.

La tendance à l’électrification des voitures s’accélère à travers le monde et il existe une opportunité très prometteuse d’attirer des investissements dans la production et l’assemblage de voitures électriques au Vietnam, à condition que le gouvernement approuve rapidement des politiques appropriées.

Pour saisir cette opportunité, le Vietnam devra relever de nombreux défis, notamment la féroce concurrence des produits importés, ainsi que la nécessité d’améliorer ses capacités de production et d’assemblage afin de répondre aux normes mondiales./.

