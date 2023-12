EXPLORAN SIETE PATRIMONIOS CULTURALES INMATERIALES NACIONALES EN QUANG NINH

El sexto Festival nacional del Canto Then de los grupos étnicos Thai- Tay – Nung (Foto: VNA)

Un sistema de patrimonios culturales rico y único distingue a la provincia norvietnamita de Quang Ninh al contar actualmente con 632 vestigios culturales e históricos y paisajes escénicos, de los cuales sobresalen siete patrimonios culturales inmateriales a nivel nacional.

Los artistas interpretan el Canto Then. (Foto: VNA)

La Práctica Then de las minorías étnicas Tay, Nung y Thai

Desde 2019, la Práctica Then de las minorías étnicas Tay, Nung y Thai de Vietnam fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Quang Ninh alberga la Práctica Then del pueblo Tay en el distrito montañoso de Binh Lieu, lo cual resulta un importante recurso turístico que atrae cada vez a más visitantes nacionales y extranjeros a esta localidad.

Artistas interpretan el Canto Then (Foto: VNA)

La Práctica se considera un rito imprescindible en la vida religiosa de los grupos minóricos Tay, Nung y Thai en las provincias montañosas del norte del país como Bac Giang, Bac Kan, Cao Bang, Quang Ninh, Thai Nguyen, Tuyen Quang, Ha Giang y Lang Son; en la región noroeste como Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai y algunas otras localidades de Vietnam.



Una de las características únicas de Then es que el idioma contiene profundidad cultural, refleja la concepción sobre el ser humano, la naturaleza y el universo.

El artista Hoang Duc Thang, de comuna de Cao Bo, distrito de Vi Xuyen, provincia de Ha Giang, enseña a utilizar el laúd a la generación más joven. (Foto: VNA)

En esa ceremonia, el mago Then dirige al ejército Yin desde la tierra hasta el cielo para rendir ofrendas a los dioses, a fin de pedir paz, felicidad y buena suerte, entre otros deseos.



Al inicio, los maestros empiezan a cantar y tocar la cítara Then. La ofrenda varía dependiendo del objetivo del culto y/o del santo o genio al que se dedica. El rito se puede realizar al aire libre o ante del altar del mago Then.



Tan magnífico ritual de las provincias montañosas norteñas, incluida Quang Ninh, ha sido admitido en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional desde 2012.

Canto Nha To (Canto Cua Dinh)

El arte escénico folclórico del Canto Nha To existe desde hace miles de años, asociado con la formación y el desarrollo de los pueblos costeros y las islas de Quang Ninh.



Se trata de un género considerado una variación, un “fragmento precioso” (según las palabras del profesor To Ngoc Thanh) entre las 46 melodías del Ca tru vietnamita (canto ceremonial).

Presentación del Canto Nha To en la casa comunal Van Ninh, ciudad de Mong Cai, provincia de Quang Ninh. (Foto: Portal de información electrónica de Mong Cai)

El espacio de existencia del Canto Nha To se extiende a lo largo de los pueblos desde el distrito de Van Don hasta las zonas residenciales costeras como Dam Ha, Hai Ha y Mong Cai. Incluso alcanza al otro lado de la frontera a tres pueblos vietnamitas en la provincia china de Guangxi.



Se trata de una actividad cultural popular comunitaria que tiene un estilo suave y flexible de cantar y bailar. Generalmente en familias donde los padres cantan o escuchan canciones y luego las transmiten a sus hijos y nietos.

En Canto Nha To se concede gran importancia al baile, además de las letras (Foto: VNA)

En el Canto Nha To, además de cantar, se concede gran importancia a la danza. La vocalista, llamada ca nuong, canta principalmente de pie, en constrate con la intérprete del Ca tru que solo canta sentada.



El equipo de canto y baile está formado por jóvenes, con un mínimo de tres personas y un máximo de nueve.



Si se canta Ca tru sobre una alfombra, se presenta el Canto Nha To en el patio, incluso en un campo o un río cuando los artistas trabajan.



El Canto Nha To fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional en 2015.

El Festival del Templo Cua Ong

El Festival del Templo Cua Ong, una celebración especial que lleva el aliento de la vida de los pobladores de Quang Ninh, se lleva a cabo anualmente los días 3 y 4 del segundo mes lunar y los 3 y 4 del octavo mes lunar.



Al explicar la celebración de dos temporadas de la fiesta, Bang Son, autor del libro “Festival folclórico del Templo Cua Ong”, dijo que, según la costumbre, se llevan a cabo dos versiones, una para rendir tributo a Tran Quoc Tang, un héroe en la guerra de resistencia contra los invasores mongoles bajo la dinastía Tran en el siglo XIII, y la otra, a la Diosa Madre.

Ceremonia de procesión de regreso al Palacio del Monseñor y la Santa Madre. (Foto: VNA)

En la ocasión, se realizan ofrendas de incienso y rituales, además de programas artísticos y juegos folclóricos.



También, se rinde tributos a las personas con servicios meritorios a la nación, y se ora por un pueblo rico y un país fuerte, civilizado y feliz, en proyección a despertar el orgullo nacional, la compasión y la responsabilidad cívica de las personas.

La procesión de palanquines en el Festival (Foto: VNA)

En noviembre de 2016, el Festival del Templo Cua Ong fue incluido en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

El Festival Tien Cong

El Festival Tien Cong comenzó a celebrarse en el siglo XVII, asociado con la historia de la formación de la región insular de Ha Nam e imbuido de la identidad cultural de los habitantes de la zona de Bach Dang.

Templo Tien Cong, donde se lleva a cabo el Festival Tien Cong. (Foto: Periódico Quang Ninh)

La cita, que se lleva cabo cada año del día 5 al 7 del primer mes del calendario lunar, tiene como objetivo homenajear a los 17 Tien Cong, o sea, las primeras personas que construyeron diques y aldeas en esta zona.



El 8 de mayo de 2017, el Ministro de Cultura, Deportes y Turismo emitió una Decisión para anunciar y honrar el Festival Tien Cong como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.

El Festival de Casa Comunal de Tra Co

El festival tradicional de la Casa Comunal de Tra Co, se considera una festividad a gran escala y contiene grandes valores culturales de la ciudad fronteriza de Mong Cai, perteneciente a Quang Ninh.



Dicho festejo rinde homenaje a los seis fundadores de la antigua comuna de Tra Co, con numerosos rituales culturales particulares.



La casa comunal de Tra Co fue construida hace 600 años, bajo la dinastía Le, con el fin de rendir homenaje a los seis fundadores de la península de Tra Binh.

Ritual de procesión en el Festival de Casa Comunal de Tra Co. (Foto: VNA)

Su festival comienza el 30 del quinto mes del calendario lunar y finaliza el 3 del sexto mes.



La actividad más impresionante en el Festival deviene la competencia de los “Señores Elefantes¨. De hecho, estos animales no son elefantes, sino doce cerdos, tratados como animales sagrados y cuidados durante un año por doce aldeanos de mediana edad.



El Festival Tradicional de la Casa Comunal de Tra Co fue reconocido en 2019 por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo como patrimonio cultural inmaterial de la nación.

El Festival de Casa Comunal de Quan Lan

El Festival de la Casa Comunal de Quan Lan (Festival Tradicional de Van Don) tiene como objetivo honrar la victoria del ejército y al pueblo de la dinastía Tran contra los invasores mongoles en 1288 y la del general Tran Khanh Du contra los invasores chinos de Yuan.



Tradicionalmente, el Festival se lleva a cabo del 10 al 19 del sexto mes del calendario lunar de cada año.

Panorama de la Casa Comunal Quan Lan desde arriba (Foto: Vietnam+)

Los turistas que viajen a Quan Lan durante el festival tienen la oportunidad de aprender sobre la tradición de antepasados de luchar contra los invasores extranjeros y proteger la soberanía sagrada de la Patria. Al mismo tiempo, descubrirán la cultura local singular de la isla Van Don.



El Festival de la Casa Comunal de Quan Lan fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional en 2019.

El Festival Bach Dang

La Fiesta tradicional de Bach Dang se lleva a cabo del 6 al 8 de marzo, según el calendario, lunar cada año en la Zona Especial de Reliquias Nacionales de Bach Dang, de la cabecera de Quang Yen, de la provincia norteña de Quang Ninh.



El evento tiene como fin conmemorar las victorias en los años 938, 981 y 1288 del pueblo vietnamita contra los invasores extranjeros, además de despertar y educar sobre el patrimonio y el orgullo nacional a las generaciones jóvenes.

El ritual de la procesión del palanquín en el tradicional Festival Bach Dang. (Foto: VNA)

Todas las actividades del festival están asociadas con Bach Dang, el río legendario que fue testigo tres veces de grandes batallas contra los invasores del Norte.



Con la gran importancia histórica y el valor de la Victoria de Bach Dang en la lucha contra los invasores extranjeros y defensa nacional, el Festival de Bach Dang logró el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional en 2021./.