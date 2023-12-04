СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЮГО-ВОСТОКОМ

Юго-Восток уже давно является ведущим экономическим регионом Вьетнама. (Фото: baodautu.vn)

Юго-Восток уже давно стал ведущим экономическим районом страны. 2023 год считается особенным, поскольку это год начала реализации ряда крупных межрегиональных транспортных проектов, призванных сформировать цельную, синхронно соединяющую транспортную сеть для удовлетворения потребностей развития.

Это станет движущей силой в создании импульса для экономического двигателя Юго-Востока, которая поможет повысить эффективность логистических операций из основных экономических и промышленных зон южной ключевой экономической зоны.

В июне был начат проект по строительству кольцевой дороги 3, фазы 1 через город Хошимин и провинции Биньзыонг, Донгнай и Лонган. (Фото: thanhnien.vn)

В июне был начат проект по строительству кольцевой дороги 3, фазы 1 через город Хошимин и провинции Биньзыонг, Донгнай и Лонган. Это крупнейшее транспортное сооружение на Юге, протяженностью 76 км и общим объемом инвестиций почти в 75.400 млрд донгов (3,142 млрд. долл. США).

Фазу 1 кольцевой дороги № 3 планируют завершить в 2026 году, что откроет пространство для развития промышленных коридоров, соединяющих несколько морских портов, сократит время в пути, а также затраты на логистику.

Наряду с кольцевой дорогой № 4- города Хошимина, кольцевая дорога № 3-города Хошимина играет очень важную роль в соединении Юго-восточного района, а также в снижении транспортной нагрузки в крупнейшем городском районе Хошимина. Поэтому населенные пункты района очень сосредоточены на ускорении работ, чтобы в скором времени завершить строительство и открыть эти две кольцевые дороги.

Тем временем проект строительства скоростной автомагистрали Бьенхоа – Вунгтау, проходящей через две провинции Донгнай и Бариа-Вунгтау, также официально стартовал. Протяженность автомагистрали Бьенхоа – Вунгтау составляет 53,7 км с общим объемом инвестиций почти в 18.000 миллиардов донгов из центрального бюджета столицы и населенных пунктов, где проходит проект.

Проект скоростной автомагистрали Бьенхоа – Вунгтау проходит через две провинции – Донгнай и Бариа – Вунгтау. (Фото: baodautu.vn)

Лидерами провинций и городов в экономическом четырехугольнике являются: город Хошимин, Донгнай, Биньзыонг и Бариа – Вунгтау, которые провели рабочие встречи над укреплением сотрудничества в реализации проектов транспортного сообщения между населенными пунктами.

Ряд ключевых проектов, таких как скоростная автомагистраль Бьенхоа – Вунгтау, аэропорт Лонгтхань, скоростная автомагистраль Бенлык – Лонгтхань и ряд других национальных автомагистралей, также будут реализованы и завершены, что придаст импульс развитию Юго-Восточного района.

Вверху (слева): Чертеж скоростной автомагистрали Бьенхоа-Вунгтау (Фото: VGP)

Вверху, справа: Чертеж международного аэропорта Лонгтхань (Фото: vneconomy.vn)

Внизу: Скоростная дорога Бенлык (провинция Лонган) – Лонгтхань (провинция Донгнай) (Фото: vietnamnet.vn)

Объединение совместных усилий для развития транспортного сообщения это не только развитие дорожно-транспортной сети, но и развитие всей транспортной системы, включая: автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, водные пути, воздушные порты, морские порты, особенно развитие автомобильных и железнодорожных сетей, соединяющих населенные пункты друг с другом.

При нынешнем графике 2025 год станет временем завершения ряда ключевых проектов, таких как скоростная автомагистраль Бьенхоа – Вунгтау, аэропорт Лонгтхань, скоростная автомагистраль Бенлык – Лонгтхань и некоторые другие национальные автомагистрали. В это время город-спутник будет развиваться, расширять промышленное пространство, создавать больше возможностей для бизнеса и вселять уверенность в новую мощь Юго-Востока.

По словам Фама Ван Кана, эксперта консультативного совета инвестиционного проекта строительства кольцевой автомагистрали №3- город Хошимин, планируется сделать маршрут частью сети высокоскоростных автомобильных дорог, которая имеет национальное значение и является приоритетной для инвестирования в улучшение связи между городами-спутниками по обе стороны дороги, уменьшая заторы на дорогах в Хошимине.

На церемонии закладки первого камня кольцевой автодороги 3 – Хошимин и двух скоростных автомагистралей. (Фото: sggp.org.vn)

Проект будет способствовать экономическому развитию, и создаст условия для развития городских районов, промышленности, торговли и сферы услуг в населенных пунктах, через которые проходит проект. В то же время он откроет новые возможности для развития и использования потенциала земельных фондов, повышая эффективность инвестиций для соседних населенных пунктов.

В частности, Кольцевая дорога №3 не только расширит внутрирегиональные связи, но и через «ворота» провинции Лонган увеличит связь между динамичным экономическим Юго-Восточным районом и районом дельты Меконга, помогая повысить устойчивость экономики, а также масштабы ВРП в период до 2030 года.

Чертеж проекта кольцевой автодороги 3 – Хошимин. (Фото: baodautu.vn)

Ожидается, что завершение проекта строительства международного аэропорта Лонгтхань, крупнейшего аэропорта в стране, в провинции Донгнай, в 2026 году поможет экономическому четырехугольнику Юго-Восточного района создать больше условий для ускорения развития.

Проект международного аэропорта Лонгтхань (Фото: baochinhphu.vn)

К тому же, в будущем рядом с аэропортом Таншоннят появится система морских портов Хошимина, морской порт Бариа – Вунгтау, самый главный портовый кластер Каймеп – Тхивай, этот экономический четырехугольник будет дополнен новыми «воротами» для создания большей динамики развития.

Портовый комплекс Каймеп-Тхивай (Фото: ВИA)

По данным Министерства транспорта, формирование скоростной дороги Север – Юг, скоростных дорог, соединяющих город Хошимин с важными «воротами» и транспортными узлами, кольцевыми дорогами в районе города Хошимин…, а также 52 национальные автомагистрали протяженностью более 6400 км возьмут на себя функцию сбора пассажиров и грузов для межрайонного объединения.

Что касается внутренних водных путей, то продолжатся инвестиции и модернизация внутренних водных портов, будут развиваться южные водные и логистические коридоры, основные маршруты внутреннего водного транспорта будут доведены до технического уровня, а в речных портах будут модернизированы погрузочно-разгрузочное оборудование.

Вьетнам продолжит инвестировать и модернизировать порты внутренних водных путей на юге страны. (Фото: vneconomy.vn)

Представители провинции Донгнай заявили, что помимо аэропорта Лонгтхань, в 2024 году в Донгнае появится еще один морской порт Фыокан. Проекты, которые вступят в эксплуатацию, будут способствовать созданию и продвижению новой движущей силы роста. Предприятия провинции Донгнай получат больше преимуществ в импорте и экспорте товаров, а провинциальный бюджет – больше источников дохода.

В долгосрочной перспективе строительство скоростной автомагистрали Бьенхоа – Вунгтау поможет устранить узкие места в развитии портовой зоны Каймеп – Тхивай, улучшить транспортное сообщение, сократить время доставки грузов и логистики из промышленных зон региона в этот крупнейший глубоководный портовый кластер Вьетнама, в частности с помощью международного воздушного порта Лонгтхань./.

Международный аэропорт Лонгтхань и морской порт Каймеп – Тхивай станут двумя новыми полюсами роста Юго-Восточного региона. (Фото: baobariavungtau.com.vn)