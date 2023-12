PROMOUVOIR LA CONNEXION ROUTIERE INTERREGIONALE DANS LA REGION DU SUD-EST

Le Sud-Est est depuis longtemps la première région économique du pays. Photo: baodautu.vn

Le Sud-Est est depuis longtemps la première région économique du pays. L’année 2023 est spéciale avec une série de grands projets de transport interrégionaux commenceront à être mis en œuvre pour former un réseau de transport complet et synchrone pour répondre aux besoins de développement.

Cela constituera une force motrice, créant une dynamique pour la région économique du Sud-Est, contribuant à améliorer l’efficacité des activités logistiques des grandes zones économiques et industrielles de la région économique clé du Sud.

Projet de construction de la route périphérique No3, passant par Ho Chi Minh-Ville et les provinces septentrionale de Binh Duong, Dong Nai et Long An. Photo: thanhnien.vn

En juin dernier, la 1er phase du projet de construction de la route périphérique No3, passant par Ho Chi Minh-Ville et les provinces septentrionale de Binh Duong, Dong Nai et Long An, a débuté. Il s’agit du plus grand projet de transport du Sud, avec une longueur de 76 km et un investissement total de près de 75 400 milliards dôngs, soit près de 3 142 milliards de dollars.

Les travaux de la 1er phase du projet de la route périphérique No3 devraient être achevé en 2026, contribuant au développement de corridors industriels, à la liaison de nombreux pôles portuaires, à la réduction des temps de trajet et des coûts logistiques.

Avec la route périphérique No4 – Ho Chi Minh-Ville, le projet de route périphérique No3 – Ho Chi Minh-Ville joue un rôle très important dans la connexion de la région du Sud-Est et dans la réduction de la pression du trafic de Ho Chi Minh-Ville, la plus grande zone urbaine de la région. Par conséquent, les localités de la région s’efforcent d’accélérer l’avancement des travaux pour achever bientôt projet.

Parallèlement, le projet de construction de l’autoroute Bien Hoa – Vung Tau traversant les deux provinces de Dong Nai et Ba Ria – Vung Tau a également officiellement commencé. D’une longueur de 53,7 km, l’autoroute est dotée d’un investissement total de près de 18 000 milliards de dôngs.

D’une longueur de 53,7 km, l’autoroute Bien Hoa – Vung Tau est dotée d’un investissement total de près de 18 000 milliards de dôngs. Photo: baodautu.vn

Les dirigeants des villes et provinces du quadrilatère économique comprenant Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Binh Duong et Ba Ria – Vung Tau ont travaillé pour renforcer la coopération dans la mise en œuvre de projets de liaison routière entre les localités.

Une série de projets clés tels que l’autoroute Bien Hoa – Vung Tau, l’aéroport de Long Thanh, l’autoroute Ben Luc – Long Thanh et un certain nombre d’autres autoroutes nationales seront également mis en œuvre et achevés, créant une motivation pour le développement de la région du Sud-Est.

Photo de gauche: Autoroute Bien Hoa – Vung Tau. Photo: VGP

Photo de droite : Aéroport de Long Thanh. Photo: vneconomy.vn

Photo au-dessous : Autoroute Ben Luc (Long An) – Long Thanh -Dong Nai). Photo: vietnamnet.vn

Le développement synchrone de l’ensemble du système de transport comprend le trafic routier, les chemins de fer, les voies navigables, les aéroports et les ports maritimes, en particulier le développement des autoroutes et des voies ferrées reliant les localités.

Avec le rythme actuel, une série de projets clés tels que l’autoroute Bien Hoa – Vung Tau, l’aéroport de Long Thanh, l’autoroute Ben Luc – Long Thanh et un certain nombre d’autres autoroutes nationales seront achevées en 2025. À ce moment-là, la ville satellite se développera, créera davantage d’opportunités commerciales.

Selon Pham Van Canh, expert du Conseil consultatif du projet de la route périphérique No3 – Ho Chi Minh-Ville, cette route joue un rôle important national et bénéficie d’une priorité en termes d’investissement dans le but d’améliorer la connectivité entre les villes satellites des deux côtés de la route et de réduire ainsi la congestion du trafic à Ho Chi Minh-Ville.

Cérémonie de mise en chantier de la route périphérique No3. Photo: SGGP

Cette route favorisera le développement économique et créera les conditions nécessaires au développement de zones urbaines, industrielles, commerciales pour les localités traversées par elle-même.

En particulier, la route périphérique No3 augmente non seulement la connectivité intra-régionale et grâce à la porte d’entrée de la province de Long An, elle augmentera aussi la connexion entre la région économique dynamique de la région du Sud-Est et le delta du Mékong, contribuant ainsi à compléter et à exploiter le potentiel de ces deux régions, contribuant à accroître la résilience de l’économie ainsi que l’ampleur du Produit intérieur brut régional (GRDP) d’ici 2030.

Autoroute périphérique No3 – Ho Chi Minh-Ville. Photo: baodautu.vn

En outre, le projet de l’aéroport international de Long Thanh, dans la province de Dong Nai, qui devrait être achevé en 2026, contribuera à accélérer le développement du quadrilatère économique de la région du Sud-Est.

Projet de l’aéroport de Long Thanh. Photo: baochinhphu.vn

Selon le ministère des Transports, en ce qui concerne les routes, la construction de l’autoroute Nord-Sud et d’autres reliant Ho Chi Minh-Ville aux portes d’entrée, aux nœuds de trafic importants, les rocades ainsi que 52 autoroutes nationales de plus de 6 400 km de long assumeront le rôle de rassemblement de passagers et de marchandises pour les connexions interrégionales.

Zone portuaire de Cai Mep – Thi Vai. Photo: VNA

En ce qui concerne la voie navigable, on continuera d’investir et de moderniser les ports fluviaux, de développer le corridor fluvial et logistique du Sud, de moderniser les équipements de chargement et de déchargement des ports fluviaux.

Les dirigeants de la province de Dong Nai ont déclaré qu’outre l’aéroport de Long Thanh, en 2024, Dong Nai disposera du port maritime de Phuoc An.

Système fluvial et logistique du Sud. Photo: vneconomy.vn

L’entrée en service de ces projets contribuera à promouvoir une nouvelle dynamique de croissance. Les entreprises provinciales bénéficieront de plus d’avantages dans l’importation et l’exportation de marchandises, et le budget provincial disposera également de sources de revenus plus importantes.

À long terme, la mise en œuvre de la construction de l’autoroute Bien Hoa – Vung Tau contribuera à éliminer les goulots d’étranglement pour le développement de la zone portuaire de Cai Mep – Thi Vai, à améliorer la connectivité et à réduire les délais de transport de marchandises entre les zones industrielles et le plus grand port en eau profonde du Vietnam./.

L’aéroport international de Long Thanh et le port maritime de Cai Mep – Thi Vai seront deux nouveaux pôles de croissance de la région du Sud-Est. Photo : baobariavungtau.com.vn