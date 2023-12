PROMUEVEN CONEXIÓN INTERREGIONAL EN EL SURESTE DE VIETNAM

La región sureste es una locomota económica de Vietnam. (Foto: baodautu.vn)

El 2023 se considera un año especial, ya que marca el comienzo de la implementación de una serie de grandes proyectos interregionales de transporte, con el fin de establecer una red vial completa y sincronizada que satisfaga las necesidades de desarrollo en la región sureste de Vietnam.

Se trata de un impulso para esta región, una locomotora económica de Vietnam, ayudando a mejorar la productividad en las operaciones logísticas en las zonas económicas e industriales principales en el Sur.

Primera fase del proyecto de la carretera de circunvalación 3 que atraviesa Ciudad Ho Chi Minh y las provincias de Binh Duong, Dong Nai y Long An. (Foto: thanhnien.vn)

En junio pasado, se inició la primera fase del proyecto de construcción de la carretera de circunvalación 3 que atraviesa Ciudad Ho Chi Minh y las provincias de Binh Duong, Dong Nai y Long An. Esta es la obra de transporte más grande en el Sur de Vietnam, con una longitud de 76 kilómetros y una inversión de casi 3,15 mil millones de dólares.

El proyecto se prevé terminar en 2026, abriendo espacio para el desarrollo de corredores industriales, conectando puertos marítimos y reduciendo el tiempo y los costos logísticos.

Junto con la carretera de circunvalación 4 – Ciudad Ho Chi Minh, la carretera de circunvalación 3 – Ciudad Ho Chi Minh juega un rol importante en la conexión de la región sureste, así como en el alivio de la presión del transporte para esa urbe más grande en la región.

Por lo tanto, las localidades en la región están concentrando sus esfuerzos en acelerar la construcción, a fin de completar pronto el proyecto.

Mientras tanto, inició también el proyecto de autopista Bien Hoa – Vung Tau que atraviesa dos provincias, a saber, Dong Nai y Ba Ria-Vung Tau. Esta vía tiene una longitud de 53,7 kilómetros con una inversión de casi 743 millones de dólares, cubierta por el presupuesto central y local.

El proyecto de autopista Bien Hoa – Vung Tau tiene una longitud de 53,7 kilómetros con una inversión de casi 743 millones de dólares, cubierta por el presupuesto central y local. (Foto: baodautu.vn)

Las autoridades de cuatro localidades del cuadrilátero económico del sureste, a saber, Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong y Ba Ria – Vung Tau, han trabajado para fortalecer la cooperación en la implementación de proyectos de conexión de transporte entre las localidades.

Una serie de proyectos claves como la autopista Bien Hoa – Vung Tau, el aeropuerto Long Thanh, la autopista Ben Luc – Long Thanh y algunas carreteras nacionales más también se implementarán. Cuando se completen, crearán un impulso para el desarrollo del sureste de Vietnam.

Foto en la izquierda: Diseño del autopista Bien Hoa – Vung Tau (Foto: VGP)

Foto en la derecha: El aeropuerto Long Thanh (Foto: vneconomy.vn)

Foto abajo: Autopista Ben Luc (Long An) – Long Thanh (Dong Nai) (Foto: vietnamnet.vn)

La interconexión del transporte no solo implica el crecimiento de la red de carreteras, sino también un desarrollo integral de todo el sistema de transporte, que incluye carreteras, ferrocarriles, vías fluviales, aeropuertos,puertos marítimos, y especialmente, el despliegue de una red de autopistas y ferrocarriles que conectan las localidades entre sí.

Con el progreso actual, se espera que 2025 marque la finalización de una serie de proyectos claves como la autopista Bien Hoa – Vung Tau, el aeropuerto Long Thanh, la autopista Ben Luc – Long Thanh y otras carreteras nacionales. En ese momento, las ciudades satélite se desarrollarán, se expandirá el espacio industrial y se crearán más oportunidades comerciales, confiando en el nuevo impulso de la región del sureste de Vietnam.

Según Pham Van Canh, experto del Consejo Asesor del Proyecto de Construcción de la Circunvalación 3 – Ciudad Ho Chi Minh, la vía planificada forma parte de la red de autopistas, con gran importancia nacional y se prioriza la inversión para mejorar la conectividad entre las ciudades satélite a ambos lados de la carretera, reduciendo la congestión del tráfico en Ciudad Ho Chi Minh.

La inauguración de la carretera de circunvalación 2 Ciudad Ho Chi Minh y las dos ejes verticales (Foto: sggp.org.vn)

El proyecto impulsará el progreso económico, creará condiciones para el desarrollo de áreas urbanas, industriales, comerciales y de servicios para las localidades que atraviesa la carretera. Al mismo tiempo, abrirá un nuevo espacio de desarrollo para aprovechar el potencial de uso del terreno, aumentando la eficiencia de la inversión para las localidades circundantes.

En particular, la carretera de circunvalación 3 no sólo aumentará la conectividad intrarregional, sino que también, a través de la puerta de entrada de la provincia de Long An, aumentará la conectividad entre la región económica dinámica del sureste y la región del Delta del Mekong, ayudando a aprovechar bien el potencial de estas dos zonas. Se prevé que la capacidad de transporte interregional mejorada impulsará fuertemente el crecimiento económico y la escala del Producto Interno Bruto (PIB) provincial hasta 2030.

La carretera de circunvalación 3 Ciudad Ho Chi Minh (Foto: baodautu.vn)

El proyecto del aeropuerto internacional Long Thanh, el más grande del país que se está construyendo en la provincia de Dong Nai y se espera completar en 2026, ayudará al cuadrilátero económico del sureste a tener condiciones adicionales para acelerar su desarrollo.

El proyecto de aeropuerto internacional Long Thanh (Foto: baochinhphu.vn)

El complejo portuario Cai Mep – Thi Vai (Foto : VNA)

Según el Ministerio de Transporte, la formación de la autopista Norte – Sur, las autopistas que conectan Ciudad Ho Chi Minh con los puertos y nodos de tráfico importantes, las carreteras de circunvalación en Ciudad Ho Chi Minh y las dos ejes verticales y tres horizontales en la región del Delta del Mekong, junto con 52 carreteras nacionales de más de 6,4 mil kilómetros, con el papel de reunir y trasladar a pasajeros y mercancías, impulsarán la conectividad interregional.

En cuanto a las vías fluviales interiores, se continuarán invirtiendo y mejorando los puertos, desarrollando corredores fluviales y logísticos en el sur, aplicando técnicas avanzadas en los sistemas de ese modo de transporte y modernizando el equipo de carga y descarga en los puertos.

El sistema de navegación y logística de la región sureña de Vietnam (Foto: vneconomy.vn)

Un representante de la provincia de Dong Nai reveló que, además del aeropuerto Long Thanh, en 2024, Dong Nai construirá el puerto marítimo Phuoc An. Cuando estos proyectos entren en funcionamiento, contribuirán a establecer y fomentar un nuevo impulso de crecimiento. Las empresas locales tendrán más facilidades para importar y exportar bienes, y se aportarán al presupuesto de la provincia con más fuentes de ingreso.

A largo plazo, la implementación de la construcción de la autopista Bien Hoa – Vung Tau ayudará a resolver los problemas de desarrollo para el área del puerto Cai Mep – Thi Vai, mejorará la capacidad de conexión y reducirá el tiempo de transporte de mercancías desde las zonas industriales de la región hasta el mayor puerto marítimo de agua profunda de Vietnam, especialmente cuando se combina con el aeropuerto internacional Long Thanh./.

El aeropuerto internacional Long Thanh y el puerto marítimo Cai Mep – Thi Vai, dos nuevos polos de crecimiento de la región sureste de Vietnam (Foto: baobariavungtau.com.vn)