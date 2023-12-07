越南汽车工业面临的机遇和挑战

温捷工厂的现代汽车生产线。图自越通社

越南政府总理于2014年7月16日批准《越南汽车工业发展战略（近期至2025年，远期展望至2035年）》确定汽车工业是为促进工业化、现代化事业注入重要动力的产业，应通过稳定、一贯和长期的政策发展汽车工业。在发挥各经济成分企业潜力的基础上，发展汽车工业，旨在逐步满足国家需求和国家国防安全需求。至2035年，汽车工业确保经济和社会总体效果和环境的要求以及节约使用能源趋势，满足国内需求，参与世界出口额较大的汽车生产制造链。

汽车国产化不再只是梦想

凭借这一清晰透明的发展战略，国内汽车制造组装企业初步肯定了其在国内汽车市场的作用和地位，在数量和质量方面取得了长足的进步。

国内汽车制造组装企业初步肯定了其在国内汽车市场的作用和地位，并在数量和质量上都有了强劲的发展。图自越通社

按工贸部的消息，越南汽车工业自1991年开始形成并着力发展，但近三年以来才真正取得快速突破性进展。

越南登检局的数据显示，国内制造组装汽车产量明显增加。2018年，国内制造组装汽车量达287586辆。2019年，国内制造组装汽车量达339151辆，2020年，国内制造组装汽车量达323892辆。2022年，国内制造组装汽车量43.96万辆，较 2021年增长14.9%。

越南组装汽车有助于满足国内需求，并且在出口市场上的声誉日益提高。图自vneconomy.vn

越南汽车工业制造和组装汽车企业约有40家，包括汽车、卡车、客车、专用车和半成品车等。部分国内企业积极参与全球汽车生产链，例如越南长海汽车股份公司（Thaco）。 目前，丰田、本田和福特等世界一流汽车制造商大部分都在越南市场投入运营；吸引部分卫星制造商和关系密切的国外零部件供应商赴越南进行投资。

第19届国际汽车工业和辅助工业展览会从2023年5月18日至21日在胡志明市举行。图自越通社

此外，由于国内辅助工业产品的供应能力有所提高，部分国内制造组装车型的国产化率较高。国产卡车、10座以上客车和专用车的国产化率较高，实现了基本满足国内市场需求的既定目标。目前，7吨以下卡车满足需求的约70%，平均国产化率达55%；10座以上客车和专用车满足需求约90%，国产化率20%至50%。到2022年底，达到越南主要汽车制造商一级供应商标准的零部件供应企业平均超过400家，较2016年增长200%以上，产量从12万辆增至50万辆。 其体现了潜在汽车市场的吸引力，预计到2025年将达到100万辆以上。

位于广南省成山县茱莱开放经济区的长海汽车股份公司汽车组装线。图自越通社

影响到汽车工业的政策

除了长期发展战略外，越南政府及时颁布推动汽车工业发展的政策，如从2022年至2025年免除电动汽车注册费；对自2021年12月1日至2022年5月31日国内制造组装汽车减免50%的注册费，根据越南科学技术部第11号通知规定，自2022年10月1日起废止汽车国产化率的计算规定。

越南政府及时颁布推动汽车工业发展的政策，从2022年至2025年免除电动汽车注册费。图自越通社

越南机械企业协会（VAMI）副主席兼秘书长阮枳创认为，对2021-2022年国产汽车注册费降低50%的政策非常及时。

越南机械企业协会（VAMI）副主席兼秘书长阮枳创。图自laodong.vn

阮枳创说，“得益于这一计划，汽车市场取得了良好的增长，产量超过50万辆，帮助扭转了在疫情和全球经济危机的困难形势下销量下滑的局面。”

据越南机械企业协会的评价，越南许多汽车制造组装项目的扩建投资项目和新投资项目有助于增加国内制造组装车型数量，为国内辅助工业提高数量和质量带来更大的机遇。当汽车制造商将国产化率提高到40%时，越南将成为本地区领先的汽车制造基地，约有1000家零部件供应商参与汽车辅助工业。

当汽车制造商将国产化率提高到40%时，越南将成为本地区领先的汽车制造基地，约有1000家零部件供应商参与汽车辅助工业。图自vneconomy.vn

机遇和挑战

可以说，近年来，尽管国际市场出现低增长趋势，疫情风险影响到消费者心理，使他们在消费方面更加谨慎，但越南汽车市场的增长好于预期。目前，9座以下汽车市场平均增长率为20%~30%，越南将是本地区非常有潜力的汽车销售市场，因为越南人均国内生产总值（GDP）已超4000美元，平均每千人拥有汽车数量达到50辆左右。随着经济增长、城市化率高以及中产阶级的迅速壮大，预计从现在到2025年，汽车需求将呈爆发式增长，未来越南汽车工业的发展潜力巨大。

汽车电动化趋势在全球范围内也正在强劲发展，如果政府尽快颁布优惠扶助政策的话，越南为吸引对电动汽车制造组装项目的投资迎来许多机会。

为了把握机会，越南需要战胜不少挑战，这是来自世界和地区进口产品的激烈竞争，越南需要进一步提高制造组装能力，以满足全球的标准。（完）

现代成功汽车制造组装线。图自越通社