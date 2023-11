POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIÈRE DU DURIAN

Des durians mûrs se préparent pour la récolte dans la zone de culture du durian de la commune de Phu Phung, district de Cho Lach, province de Ben Tre. Photo: VNA

Les exportations de durians – “roi des fruits” ont rapporté plus d’un milliard de dollars au cours des sept premiers mois de 2023 et devraient s’élever à plus de 2 milliards de dollars cette année.

Le Vietnam compte actuellement plus de 112.000 ha de culture du durian, principalement dans les Hauts Plateaux du Centre avec plus de 52.000 ha, le delta du Mékong, 33.000 ha, la région Sud-Est, 21.000 ha et plusieurs autres localités.. Ces cinq dernières années, la superficie a augmenté d’environ 25% chaque année, atteignant une production totale d’environ 900.000 tonnes.

Zone de culture du durian dans la commune de My Long, district de Cao Lanh, province de Dong Nai répondent aux conditions d’exportation vers la Chine. Photo: VNA

Ces deux dernières années, les prix du durian a fortement augmenté depuis la signature du protocole sur les exigences phytosanitaires pour les durians exportés du Vietnam vers la Chine entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’Administration générale des douanes chinoises. Cela a créé une forte impulsion pour le développement de la filière du durian, augmentant considérablement les revenus et les profits des agriculteurs et des entreprises de la chaîne d’approvisionnement.

Selon Nguyen Hoai Duong, directeur du Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Dak Lak, où environ 23.000 hectares de durians sont cultivés, en plus des facteurs positifs et favorables, il existe des défis et des risques liés à cette “croissance excessive”.

Préparation pour la récolte du durian dans la commune de Phu Phung, province de Ben Tre. Photo: VNA

Nguyen Thi Thai Thanh, présidente du Conseil d’administration de la Société par actions Ban Me Green Farm, a déclaré que l’un des principaux défis était le manque de lien durable entre la production agricole et l’écoulement des produits.

“La filière ne bénéficie pas d’une coopération étroite entre les coopératives, les agriculteurs et les entreprises. Les liens entre les entreprises et les agriculteurs peuvent être facilement rompus lorsque les prix augmentent, ce qui peut perturber la stabilité de la filière et affecter la qualité des produits destinés à la consommation sur le marché national et à l’exportation. Parallèlement, les coopératives ne peuvent pas vraiment promouvoir leur rôle et leur valeur dans les zones de coopération”, a fait remarquer Nguyen Thi Thai Thanh.

Récolte du durian Dona dans le district de Krông Pac. Photo: VNA

Le Anh Trung, de la Société d’investissement et de développement Van Hoa à Dak Lak, a déclaré que la “forte augmentation” des prix du durian causait des dommages aux exportateurs.

“Nous espérons que les autorités et l’Association du durian de la province de Dak Lak organiseront des campagnes de communication pour faire connaître aux gens la véritable valeur du durian, parallèlement à des formations pour vulgariser des connaissances et savoir-faire. Il est également important de stabiliser les prix et la qualité afin de rassurer les entreprises et les agriculteurs”, a recommandé Le Anh Trung.

Selon Nguyen Hoai Duong, directeur du Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Dak Lak, pour créer un marché durable, il est nécessaire d’avoir la collaboration de toutes les parties concernées dans la chaîne de développement de la filière.

Vu Duc Con, président de l’Association du durian de Dak Lak. Photo: VOV

Vu Duc Con, président de l’Association du durian de Dak Lak, a souligné la nécessité de bien organiser la chaîne de production afin de créer des produits de qualité répondant aux normes de contrôle phytosanitaire et de sûreté alimentaire.

En outre, il est nécessaire d’appliquer les technologies de l’information dans la gestion et la fourniture de codes d’identification afin de faciliter l’inspection, la surveillance et les activités de traçabilité.

Forum intitulé “Situation de la consommation et de l’exportation du durian en 2023 et solutions pour un développement efficace et durable de la filière au Vietnam” tenu le 11 septembre dans la ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak. Photo: http://www.mard.gov.vn

Lors d’un récent forum intitulé “Situation de la consommation et de l’exportation du durian en 2023 et solutions pour un développement efficace et durable de la filière au Vietnam”, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a recommandé aux entreprises, aux cultivateurs et aux autorités locales d’anticiper les difficultés et les défis auxquels ils pourraient être confrontés.

Le ministre a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une structure durable pour cette filière, impliquant à la fois la production et la commercialisation.

Pour que le secteur se développe efficacement, il faut commencer par la production, c’est-à-dire que les entreprises doivent travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs dès les premières étapes pour établir la confiance.

Étapes pour conserver le durian.

Emballage de boîtes de durian pour l’exportation vers la Chine dans le district de Tan Phu, province de Dong Nai. Photo: VNA

Selon le ministre Le Minh Hoan, il est temps de combiner une gestion étroite de l’État avec une gestion spécialisée au niveau local. En outre, les entreprises doivent comprendre que le commerce du durian ne se limite pas seulement aux bénéfices, mais revêt aussi une responsabilité envers l’agriculture nationale, afin de passer d’une relation de “conclure un marché de gré à gré” à une vraie coopération. -VNA

Les agriculteurs de Tien Giang ont une récolte abondante de durian de contre-saison en 2023. Photo: VNA