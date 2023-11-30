УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ДУРИАНА

Дуриан, выращенный в коммуне Фуфунг, уезд Чолать, провинция Бенче (Фото: ВИA)

Дуриан принес «всеобщую радость», когда 7 мая 2023 года «Король фруктов» принес более 1 млрд. долл. США, а по прогнозам, в этом году может превысить 2,2 млрд. долл. США.

По оценкам на сегодняшний день в стране выращивается более 112.000 га дуриана. За последние 5 лет площади выращивания дуриана увеличивались почти на 25% в год, а текущий объем общего производства составляет около 900 000 тонн. Выращивание дуриана сосредоточено в таких основных регионах, как Центральное нагорье с площадью более 52 000 га (около 47%), дельта реки Меконг площадью 33 000 га (около 30%), Юго-восток – 21 000 га (около 19%) и нескольких других населенных пунктах.

Зона выращивания дуриана в общине Милонг, уезд Каолань, провинция Донгтхап, имеет право на экспорт дуриана в Китай. (Фото: ВИA)

За последние два года цены на дуриан выросли, поскольку между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама и Главным таможенным управлением Китая был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к дуриану, экспортируемому из Вьетнама в Китай. Это создало ряд возможностей и сильную движущую силу для развития категории данного фрукта, значительно увеличив доходы и прибыль фермеров и предприятий в цепочке товарной категории.

По словам Нгуен Хоай Зыонга, директора Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Даклак, где выращивается около 23 000 га дуриана, помимо положительных, благоприятных факторов, также возникают неизбежные трудности, вызовы и риски в связи с «горячего роста».

Дуриан, выращенный в коммуне Фуфунг, провинция Бенче. (Фото: ВИA)

Нгуен Тхи Тхай Тхань, председатель совета директоров акционерного общества Ban Me Green Farm, прокомментировала, что одной из основных трудностей в производстве дуриановых продуктов является неустойчивая связь между сельскохозяйственным производством и потреблением продуктов.

«Сектор производства дуриана пока не имеет прочной связи между кооперативами, фермерами и предприятиями. Растущие цены могут нарушить отношения между предприятиями и фермерами, дестабилизируя товарную категорию и качество потребляемой и экспортируемой продукции. Между тем, сами кооперативы, на самом деле, даже не продвигают свою роль и ценности в сфере коммуникаций», cказала Нгуен Тхи Тхай Тхань.

Рабочий собирает урожай донского дуриана в уезде Кронг Пак. (Фото: ВИA). (Фото: ВИA)

Ле Ань Чунг, директор по внешним связям инвестиционно-девелоперской компании Van Hoa в Даклаке, сказал, что «резкий рост цен» на дуриан нанес ущерб предприятиям-экспортерам.

«Мы надеемся, что власти и Ассоциация дуриана провинции Даклак проинформируют местное население, фермеров о качествах данного фрукта, предоставят большое количество полезной информации, техник и проведут инструктаж по уходу за деревом дуриана, чтобы люди узнали не только истинную ценность плодов дуриана, но и смогли бы прийти к стабильной ценовой политике и качеству…» – добавил Ле Ань Чунг.

Помогая вьетнамскому дуриану продвигаться дальше

Директор Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Даклака заявил, что для того, чтобы вьетнамская индустрия дуриана продвигалась дальше и обеспечивала устойчивые рынки, все заинтересованные стороны в цепочке создания стоимости должны тесно сотрудничать. Это означает, что фермеры, предприятия, местные администрации, государственные органы управления и ученые должны работать вместе над развитием отрасли.

Председатель Ассоциации дуриана Даклак Ву Дык Кон.(Фото: vov.vn)

Председатель Ассоциации дуриана Даклак Ву Дык Кон отметил, что для создания квалифицированной продукции, отвечающей стандартам карантина растений и безопасности пищевых продуктов, необходимо организовать производственную цепочку от районов выращивания до упаковочных предприятий, пунктов карантинной обработки растений и экспортных предприятий.

Кроме того, необходимо применять информационные технологии для управления зонами выращивания и упаковочными предприятиями с помощью кодов, которые будут использоваться для проведения инспекций и мониторинга.

Участники форума, посвященного текущей ситуации с производством и экспортом дуриана в 2023 году и решениям для эффективного и устойчивого развития вьетнамской дуриановой промышленности, который состоялся 11 сентября в городе Буонматхуот, провинция Даклак. (Фото: mard.gov.vn)

Выступая на недавнем форуме, посвященном текущей ситуации с производством и экспортом дуриана в 2023 году и решениям для эффективного и устойчивого развития выращивания вьетнамского дуриана, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан сказал, что бизнес-сообщество, производители дуриана и местные государственные органы управления должны предвидеть трудности и проблемы в этой отрасли, несмотря на растущий экспорт фрукта.

Министр подчеркнул, что необходима устойчивая структура отрасли для обеспечения развития выращивания дуриана в частности и других отраслей в целом. Реструктуризация производства – это не просто улучшение техники посадки, а создание пространства для совместной работы фермеров и бизнеса.

Предприятия должны сотрудничать с фермерами с момента посева семян, чтобы направлять их и завоевывать их доверие.

Упаковка дуриана для экспорта в Китай на фруктовом складе Хунг Лоан в районе Танфу, южная провинция Донгнай. (Фото: ВИA)

Министр подчеркнул, что настало время ужесточить государственное управление. Кроме того, предприятия должны осознать, что торговля дурианом – это не только прибыль, но и ответственность перед национальным сельским хозяйством, поэтому необходимо заменить деловые отношения на отношения сотрудничества./.

Фермеры Тьенжанга получат огромный урожай дуриана в межсезонье в 2023 году. (Фото: ВИA)