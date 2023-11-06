顺化宫廷雅乐随着时间的推移而一步步升华

顺化宫廷音乐演出。图自越通社

2023年标志着顺化宫廷雅乐被联合国教科文组织（UNESCO）列入“人类口头和非物质文化遗产”名录20周年的一年。

在此进程中，承天顺化省政府和文化工作者，特别是顺化宫廷雅乐艺人、表演艺术家和乐手等已不断热衷于遗产保护和传承工作。

非物质文化遗产——顺化宫廷雅乐。图自baovanhoa.vn

遗产征程

与起源于民间然后进入宫廷的歌筹（Ca trù）不一样，雅乐有着截然不同的形成和传播过程，被联合国教科文组织评为古典音乐流派中唯一达到国家标准的音乐形式。

宫廷雅乐出现于李朝（1010年-1225年）初期。然而，直到阮朝（1802年-1945年），这种音乐形式才真正兴盛起来。

宫廷雅乐的音乐优雅而神圣，常在宫廷的庄严仪式、祭神仪式上演奏，是当时朝代不可缺少的一种音乐。

顺化宫廷音乐演出。图自越通社

从那时起，雅乐与顺化宫廷息息相关，其按照规范化标准不断发展，目前累计有数百首音乐作品。1945年阮朝灭亡后，顺化宫廷雅乐面临消失和失传的危机。

1992年起，宫廷雅乐保护工作开始实施，并逐渐为世界所知。陈文溪教授在提请联合国教科文组织将顺化宫廷雅乐（越南宫廷音乐）公认为人类口头和非物质遗产代表作方面做出了许多贡献。不仅助力完善申遗文体，陈文溪教授生平还在国际友人面前亲自介绍和演奏传统乐器并留下了自己的印记。

在“阅是堂”戏楼表演顺化宫廷雅乐的节目。图自越通社

2003年11月7日，越南宫廷雅乐被联合国教科文组织评为人类口头和非物质遗产代表作（自2008年起称为人类非物质文化遗产代表作）。这是越南被世界认可的第一个非物质遗产。从此以后，越南为保护、恢复和发展这种音乐价值制定了一项国家行动计划。

经过数百年变迁，宫廷雅乐以乐队、歌章、舞曲等多种形式得以传承和保护。顺化宫廷传统艺术剧院副院长黄仲疆优秀艺术家表示，“当今，宫廷雅乐已具备了相当丰富的演奏形式和机会。历代艺术家正在不断努力保护、传承和发扬这一非物质遗产的独特艺术的价值。”

宫廷雅乐以乐队、歌章、舞曲等多种形式得以传承和保护。图自越通社

传统音乐升华

如今，宫廷音乐已不再像阮帝时期那样进行大规模的表演。然而，顺化宫廷传统艺术剧院的年轻艺术家仍然每天努力保持这种音乐在当地文化节日和宗教节日中的地位，同时在国际巡演中演奏传统音乐等。

二十年来，顺化宫廷传统艺术剧院和顺化古都遗迹保护中心的研究人员努力在国内和国外逐步寻找与宫廷雅乐相关的音乐文献资料。寻找参加过宫廷歌舞活动的老艺术家，希望能还原出一个完整的舞蹈。

顺化宫廷传统艺术剧院的年轻艺术家仍然每天努力保持这种音乐在当地文化节日和宗教节日中的地位。图自越通社

据顺化宫廷艺术剧院院长潘白鹤介绍，该单位现藏有大量档案资料，收集和修复古代舞蹈、雅乐、丛剧选段；其中许多表演节目得以精心编排。

顺化宫廷传统艺术剧院设有表演研究室。自2004年起，顺化古都遗迹保护中心在顺化大内恢复了阅是堂剧院（有着近200年历史）。借此，顺化宫廷传统艺术剧院的艺术家和乐手有了稳定的表演之地，从而将雅乐纳入旅游活动，为游客提供服务。该遗产至今仍是游客们到访顺化时的首个选择。（完）

顺化宫廷传统艺术剧院的艺术家和乐手有了稳定的表演之地，从而将雅乐纳入旅游活动，为游客提供服务。图自越通社