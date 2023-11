lA MUSIQUE DE LA COUR ROYALE DE HUÊ EST SUBLIMÉE AU FIL DU TEMPS

Représentation de la musique de la cour royale de Huê. Photo: VNA

L’année 2023 marque le 20e anniversaire de l’inscription du ” Nha Nhac” (la musique de la cour royale de Huê) par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel et oral de l’humanité.

Au cours de cette période, les autorités de la province de Thua Thiên – Huê (Centre) ainsi que ceux qui travaillent dans le domaine de la culture, en particulier les artistes, musiciens de la musique de cour de Huê, se sont efforcés sans relâche de préserver et de promouvoir ce patrimoine.

La musique de la cour royale de Huê – Patrimoine culturel royal. Photo: baovanhoa.vn

*Un parcours patrimonial

Si le “Ca trù” (chant des courtisanes) est issu du folklore puis est entré à la cour royale, le “Nha Nhac” connaît un processus de formation et de diffusion inverse. Il a été évalué par l’UNESCO comme la seule forme de musique ayant une dimension nationale parmi les genres musicaux traditionnels.

La musique de la cour royale a fait son apparition au début de la dynastie des Ly (1010-1225). Cependant, ce n’était qu’à l’époque des Nguyên (1802 – 1945) que cette forme de musique s’est réellement épanouie.

La musique de la cour était élégante et sacrée, souvent jouée lors de grandes cérémonies solennelles de la cour, de rituels religieux, et était indispensable sous la dynastie de cette époque.

Représentation de la musique de la cour royale de Huê. Photo: VNA

Depuis lors, le “Nha Nhac” était étroitement associé à la cour royale de Huê et s’est développé selon un modèle standard et méthodique avec des centaines de pièces musicales. Après la chute de la dynastie des Nguyên en 1945, la musique de la cour royale de Huê risquait de disparaître.

Depuis 1992, des travaux de préservation de la musique de cour ont été entrepris et ont commencé à être connus dans le monde entier. Le professeur Trân Van Khê a apporté une contribution majeure en présentant la musique de la cour de Huê (la musique de la cour vietnamienne) à l’UNESCO pour qu’elle soit reconnue chef-d’œuvre du patrimoine immatériel et oral de l’humanité. Il a non seulement contribué à perfectionner le dossier de candidature, mais aussi fait sa marque en introduisant et en jouant directement des instruments traditionnels devant des amis internationaux.

Représentation de la musique de la cour royale de Huê au Théâtre Duyet Thi Duong, qui se trouve au sein de la cité impériale de Huê. Photo: VNA

La musique de la cour vietnamienne a été inscrite en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (originellement proclamé en novembre 2003) et est devenue le premier patrimoine immatériel du Vietnam à être reconnu mondialement. À partir du moment, le Vietnam a mis en place un programme d’action national visant à préserver, restaurer et valoriser cette forme de musique.

Au fil des centaines d’années, la musique de la cour a été transmise et préservée sous différentes formes. Aujourd’hui, elle bénéficie de conditions et d’interprétations assez riches. Les valeurs artistiques uniques de ce patrimoine immatériel sont préservées, transmises et valorisées par les différents maîtres artistes et musiciens”, a déclaré l’Artiste émérite Hoang Trong Cuong, directeur adjoint du Théâtre des arts traditionnels royaux de Huê.

La musique de la cour royale est transmise et préservée sous différentes formes. Photo: VNA

La musique traditionnelle est sublimée

A ce jour, la musique de la cour royale n’a plus de place pour des représentations à grande échelle et majestueuses comme sous la dynastie des Nguyên. Cependant, les artisans, les jeunes artistes du Théâtre des arts traditionnels royaux de Huê s’efforcent sans relâche pour préserver la position de ce type de musique dans les festivals culturels et les fêtes religieuses locales, tout en amenant la musique traditionnelle partout à travers leurs tournées internationales.

Ces deux dernières décennies, les chercheurs du Théâtre des arts traditionnels royaux de Huê et du Centre de conservation des monuments de Huê ont tenté de retrouver progressivement des documents musicaux liés à la musique de cour, ainsi que des artisans âgés ayant participé à des activités de danse et de chant royal pour pouvoir restituer une danse complète…

Les artistes du Théâtre des arts traditionnels royaux de Huê rapportent la musique de la cour royale du public. Photo: VNA

Selon l’Artiste du peuple Phan Bach Hac, directeur du Théâtre des arts traditionnels royaux de Huê, son théâtre conserve de nombreux documents, collectionne et restaure des danses anciennes, des chants élégants et des extraits d’opéras anciens, y compris de nombreuses performances minutieusement chorégraphiées.

Le Théâtre des arts traditionnels royaux de Huê possède sa propre salle de recherche. Depuis 2004, le Théâtre Duyet Thi Duong, vieux de près de 200 ans qui se trouve au sein de la cité impériale de Huê, est restauré par le Centre de conservation des monuments de Huê. La musique de la cour royale reste toujours la première des réjouissances des touristes chaque fois qu’ils viennent à Huê. -VNA

La musique de la cour royale reste toujours la première des réjouissances des touristes chaque fois qu’ils viennent à Huê. Photo: VNA