ПРИДВОРНАЯ МУЗЫКА СУБЛИМИРУЕТСЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

В 2023 году исполняется 20 лет хюэской придворной музыке «Няняк», которая внесена ЮНЕСКО в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.
За это время, власти провинции Тхыатхиен – Хюэ совместно с ремесленниками, художниками и музыкантами «Няняк», неустанно сохраняли и популяризировали это наследие.
* Путешествие по наследию
В отличие от пения Качу, которое возникло из фолка и пришло во Дворец, Няняк имеет противоположный процесс формирования, распространения и рассматривается ЮНЕСКО как единственный вид музыки, достигший национального уровня среди традиционных музыкальных жанров.
Этот вид музыки появился в первые годы династии Ли (1010-1225 гг.). Однако его развитие продолжалось до прихода династии Нгуен (1802-1945 гг.).
Няняк очень элегантная, священная музыка, она являлась неотъемлемой частью династий того времени и её часто исполняли во время придворных церемоний и ритуалов поклонения богам.
Отсюда музыка Няняк ассоциировалась с дворцом Хюэ и развивалась в соответствии со стандартной нормативной моделью, включающей сотни музыкальных разделов. А после падения династии Нгуен в 1945 году музыка Няняк утратила свои традиции и оказалась под угрозой исчезновения.
В 1992 году была осуществлена программа по сохранению музыки Няняк, которая постепенно стала известна миру. Профессор Чан Ван Кхе внес большой вклад в представление данного вида музыки в список ЮНЕСКО, как шедевра устного и нематериального наследия человечества. Профессор не только заполнил заявку, но и сам непосредственно сыграл на традиционных музыкальных инструментах перед зарубежными друзьями.
7 ноября 2003 г. Няняк- придворная музыка Вьетнама была признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества (с 2008 года называется «Репрезентативным нематериальным культурным наследием человечества») и первым нематериальным наследием Вьетнама, признанным миром. С этого момента во Вьетнаме действует Национальная программа действий по сохранению, восстановлению и продвижению ценностей этого вида музыки.
На протяжении сотен лет придворная музыка передавалась из поколения в поколение и сохранялась во многих формах, таких как оркестр, песня, танец… «Уникальными художественными ценностями этого нематериального наследия являются группы ремесленников и художники, которые постоянно стремятся к сохранению, передаче и продвижению музыки Няняк», – сказал Хоанг Чонг Кыонг, ремесленник, заместитель директора театра традиционного искусства дворца Хюэ.
- Сублимация традиционной музыки
- В наши дни придворная музыка уже не исполняется в больших масштабах, как при королях Нгуен. Тем не менее, ремесленники и молодые артисты традиционного художественного театра Хюэ по-прежнему стремятся сохранить статус этого вида музыки на местных культурных фестивалях и религиозных праздниках, привозя традиционную музыку с собой в международные турне.
В течение последних двух десятилетий исследователи из Императорского театра традиционного искусства Хюэ и Центра сохранения памятников Хюэ постепенно пытаются найти музыкальные материалы, связанные с придворной музыкой, как во Вьетнаме, так и за его пределами; найти пожилых ремесленников, которые участвовали в придворных танцевальных мероприятиях, чтобы полностью восстановить танец…
По словам народного артиста Фан Бать Хака, директора театра традиционного придворного искусства дворца Хюэ, в подразделении хранится множество записей, коллекционируются, восстанавливаются древние танцы, музыкальные песни Няняк и отрывки из древнего туонга.
Кроме того, в театре традиционных придворных искусств Хюэ есть зал для изучения представлений. С 2004 года театр Зуиет Тхи Дыонг (которому почти 200 лет) реставрируется Центром сохранения древней столицы Хюэ на территории Императорского города Хюэ. Здесь у группы ремесленников, художников и музыкантов Театра традиционных придворных искусств Хюэ есть сцена, на которой туристам может быть представлена придворная музыка. Это наследие по-прежнему занимает первое место по популярности среди туристов, посещающих древнюю столицу Хюэ./.