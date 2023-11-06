ПРИДВОРНАЯ МУЗЫКА СУБЛИМИРУЕТСЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Исполнение Хюэской придворной музыки «няняк». (фото: ВИА)

В 2023 году исполняется 20 лет хюэской придворной музыке «Няняк», которая внесена ЮНЕСКО в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

За это время, власти провинции Тхыатхиен – Хюэ совместно с ремесленниками, художниками и музыкантами «Няняк», неустанно сохраняли и популяризировали это наследие.

Хюэской придворной музыки «няняк» – придворное культурное наследие. (Фото baovanhoa.vn)

* Путешествие по наследию

В отличие от пения Качу, которое возникло из фолка и пришло во Дворец, Няняк имеет противоположный процесс формирования, распространения и рассматривается ЮНЕСКО как единственный вид музыки, достигший национального уровня среди традиционных музыкальных жанров.

Этот вид музыки появился в первые годы династии Ли (1010-1225 гг.). Однако его развитие продолжалось до прихода династии Нгуен (1802-1945 гг.).

Няняк очень элегантная, священная музыка, она являлась неотъемлемой частью династий того времени и её часто исполняли во время придворных церемоний и ритуалов поклонения богам.

Исполнение Хюэской придворной музыки «няняк». (фото: ВИА)

Отсюда музыка Няняк ассоциировалась с дворцом Хюэ и развивалась в соответствии со стандартной нормативной моделью, включающей сотни музыкальных разделов. А после падения династии Нгуен в 1945 году музыка Няняк утратила свои традиции и оказалась под угрозой исчезновения.

В 1992 году была осуществлена программа по сохранению музыки Няняк, которая постепенно стала известна миру. Профессор Чан Ван Кхе внес большой вклад в представление данного вида музыки в список ЮНЕСКО, как шедевра устного и нематериального наследия человечества. Профессор не только заполнил заявку, но и сам непосредственно сыграл на традиционных музыкальных инструментах перед зарубежными друзьями.

Исполнение Хюэской придворной музыки «няняк». (фото: ВИА)

7 ноября 2003 г. Няняк- придворная музыка Вьетнама была признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества (с 2008 года называется «Репрезентативным нематериальным культурным наследием человечества») и первым нематериальным наследием Вьетнама, признанным миром. С этого момента во Вьетнаме действует Национальная программа действий по сохранению, восстановлению и продвижению ценностей этого вида музыки.

На протяжении сотен лет придворная музыка передавалась из поколения в поколение и сохранялась во многих формах, таких как оркестр, песня, танец… «Уникальными художественными ценностями этого нематериального наследия являются группы ремесленников и художники, которые постоянно стремятся к сохранению, передаче и продвижению музыки Няняк», – сказал Хоанг Чонг Кыонг, ремесленник, заместитель директора театра традиционного искусства дворца Хюэ.

Придворная музыка передается по наследству, сохраняется во многих формах, таких как оркестр, песня, напев, танец. (Фото: ВИА)

Сублимация традиционной музыки

В наши дни придворная музыка уже не исполняется в больших масштабах, как при королях Нгуен. Тем не менее, ремесленники и молодые артисты традиционного художественного театра Хюэ по-прежнему стремятся сохранить статус этого вида музыки на местных культурных фестивалях и религиозных праздниках, привозя традиционную музыку с собой в международные турне.

В течение последних двух десятилетий исследователи из Императорского театра традиционного искусства Хюэ и Центра сохранения памятников Хюэ постепенно пытаются найти музыкальные материалы, связанные с придворной музыкой, как во Вьетнаме, так и за его пределами; найти пожилых ремесленников, которые участвовали в придворных танцевальных мероприятиях, чтобы полностью восстановить танец…

Артисты Театра традиционных искусств Хюэ представляют придворную музыку публике. (фото ВИА)

По словам народного артиста Фан Бать Хака, директора театра традиционного придворного искусства дворца Хюэ, в подразделении хранится множество записей, коллекционируются, восстанавливаются древние танцы, музыкальные песни Няняк и отрывки из древнего туонга.

Кроме того, в театре традиционных придворных искусств Хюэ есть зал для изучения представлений. С 2004 года театр Зуиет Тхи Дыонг (которому почти 200 лет) реставрируется Центром сохранения древней столицы Хюэ на территории Императорского города Хюэ. Здесь у группы ремесленников, художников и музыкантов Театра традиционных придворных искусств Хюэ есть сцена, на которой туристам может быть представлена придворная музыка. Это наследие по-прежнему занимает первое место по популярности среди туристов, посещающих древнюю столицу Хюэ./.

Хюэская придворная музыка «няняк» по-прежнему занимает первое место по популярности среди туристов, которой они могут наслаждаться каждый раз, посещая древнюю столицу Хюэ. (фото ВИА)

