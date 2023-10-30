越南多措并举推动夜间旅游发展 为游客带来难忘体验

霓虹灯下的岘港市美景 。图自baodanang.vn

越南文化体育与旅游部近期发布“夜间旅游产品开发若干模式”方案，意在打造旅游品牌、提升竞争力，为游客带来难忘体验。

该提案将重点发展文化活动、节日和夜间娱乐活动，为弘扬和保护传统文化做出贡献，为游客，特别是国际游客创造一个独特而令人印象深刻的空间。这是很多地方特别是重点旅游区为弘扬地方优势而初步尝试的方向。

河内市火炉监狱遗迹区的夜游活动。图自越通社

河内市火炉监狱遗迹区题为“神圣之夜3：青春之火”的夜游活动。图自越通社

在河内，“揭秘升龙皇城”夜游于2022年4月并针对国内游客周末推出很快就受到欢迎。这也是继火炉监狱遗址夜游之后河内的第二个夜间旅游产品。

“揭秘升龙皇城”持续约1.5小时，带游客参观耑门，在耑门考古坑的玻璃地板上观看艺术表演，并参观“升龙-河内，地下千年历史” 陈列室，体验在古老的河流上使用激光照射揭秘升龙皇城的文物。

“揭秘升龙皇城”夜游。图自越通社

升龙-河内遗产保护中心表示：“揭秘升龙皇城”夜游是一个创意方向，旨在打造新的、独特的旅游产品，针对升龙皇城独特的文化和历史价值，给游客带来不一样的、颇具吸引力的体验。

S.T.I.D可持续旅游公司经理冯光胜认为，困难的是如何构建一个文化故事，让游客通过文物获得历史知识，同时又创造一个娱乐元素来吸引游客。

为外国游客设计的升龙皇城夜游“升龙皇城之夜——独特的感觉”。图自越通社

广宁省是开发夜间旅游产品的领先地区。广宁旅游厅厅长范玉水表示，目前广宁省夜间旅游正在发展，重点发展餐厅游船、海湾音乐会、夜间经济活力街区等多样服务。 通过这些活动，广宁省迎来游客886万人次，总收入预计达16.6万亿越南盾。 2023年上半年，广宁省旅游收入排名全国第三，仅次于河内和胡志明市。

广宁省是开发夜间旅游产品的领先地区。图自越通社

胡志明市、承天顺化、岘港、平顺、庆和、平定或芹苴等地都在探索和利用现有优势开发旅游产品，以吸引游客。

提高竞争力并吸引客户

专家认为，夜间旅游不仅可以让游客领略当地独特文化，享受特色美食，还有助于分散白天的游客数量，减轻主要旅游目的地高峰时段的负荷，增强可持续性。

富国岛的“不眠之城”Grand World夜晚绚丽的“微缩威尼斯”。图自越通社

此外，夜间旅游还为当地创造了许多新的就业岗位，如导游、住宿经理等，文化活动有助于促进当地经济，提高国家旅游业的竞争力。 然而，越南夜间旅游仍存在许多相关问题，需要解决并推动发展。

有待解决的困难

2022年底，越南旅游总局旅游发展研究所在岘港市、广南省、胡志明市、林同省大叻市开展越南旅游夜间服务发展与研究项目。这些地方已经开通夜间服务，并正在试点延长服务时间至次日早上6点。 通过调研和实践活动，当地代表提出了夜间服务组织、管理和发展中需要解决的困难和障碍。

广南省会安市的服务还很单一，游客主要是来参观，很少停留；参与夜间活动和服务的人力资源存在局限性，因为人们的生活方式和生活观念不适合夜间活动。另外，会安是一座古城，也是世界文化遗产，发展夜间服务需要适当规划。

夜晚的会安古镇一角。 图自 baoquangnam.vn

林同省大叻市基础设施和规划尚未满足车辆通行和保证步行的需要；服务质量仍需要进一步改善，除此之外还有环境污染和噪音。

胡志明市的许多夜间旅游活动仍然是自发的。 图自thanhnien.vn

同时，胡志明市的许多夜间旅游活动仍然是自发性的，管理和环境污染问题也需要适当关注。

至于河内，困难在于缺乏管理夜间活动的人力资源，未出台鼓励家庭扩大经营活动的机制，缺乏对夜间服务的空间和时间的明确规划，同时基础设施和技术材料也缺乏配套性。

河内步行街吸引了众多市民前来游玩。 图自越通社

打造越南夜间旅游品牌

越南文化体育与旅游部的上述方案提出了开发夜间旅游产品以及典型服务和配套服务的5种模式，即文化艺术表演，体育活动、保健、美容， 购物、夜间娱乐，夜游，美食旅游和餐饮服务。

国会文化教育委员会常务委员裴怀山表示，为了成功开展夜间旅游并带来经济效益，需要对基础设施进行适当的投资，如街道照明、公共设施和公共交通，确保游客的便利和安全；需要出台扶持政策，鼓励企业参与夜间活动，同时注重保护环境和当地社区的利益。

可见，夜间旅游产品是一个潜在的发展方向。然而，为有效开发和发展夜间旅游，需要管理机构、企业和社区的通力合作。（完）

霓虹灯下的岘港市巴拿（Bà Nà）美景。太阳集团供图