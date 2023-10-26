ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ ПО МЕРЕ “СТАРЕНИЯ” НАСЕЛЕНИЯ

Пожилые члены клуба народной культуры пения Тхэн и игры на цитре в деревне Тхамме городка Нашам (уезд Ванланг, провинция Лангшон. (Фото: ВИА)

Согласно критериям Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), с 2011 года Вьетнам вступил в фазу «первого преддверия старости населения» и, как ожидается, перейдет к фазе «демографической старости населения» в 2038 году. Число людей старше 60 лет во Вьетнаме в 2022 году составило 12% от общей численности населения. К 2030 году количество пожилых людей составит около 17%, а к 2050 году – 28%.

Вьетнам войдет в топ-10 стран с самым быстрым темпом старения населения в мире. (Фото: tuyengiao.vn)

Однако Главное управление народонаселения (Министерство здравоохранения) заявило, что период «золотого населения», начавшийся в 2007 году, продлится до 2038 года, одновременно с периодом демографической старости населения.

«Уважение к старшим» — добрая традиция нации. Руководители Партии и государства на протяжении веков придавали большое значение заботе о пожилых людях. При жизни президент Хо Ши Мин всегда уделял внимание и отметил роль пожилых людей». Премьер-министр Фам Минь Тьинь

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил вьетнамских матерей-героев, присутствовавших на конференции чествования заслуженных людей перед революцией в 2023 году (Фото: ВИА)

Кроме того, есть и другие весьма значимые цифры: прогнозируется, что доля иждивенцев (то есть соотношение людей от 60 лет по сравнению с количеством людей трудоспособного возраста от 15 до 59 лет) увеличится более чем в три раза, с 14% в 2014 году до 43% в 2049 году.

Буй Тхи Сонг из города Хойан, провинция Куангнам, которую признали «Самой красивой почтенной вьетнамской женщиной в мире». (Фото: vnexpress.net)

Число пожилых людей во Вьетнаме к 2040 году превысит количество детей (от 0 до 14 лет). Таким образом, у Вьетнама есть 16 лет для перехода из страны «демографической старости» в страну «с высокой демографической старостью» (с быстро растущей долей населения старше 65 лет, для сравнения — у Австралии на этот процесс есть 72 года).

Пожилые люди по-прежнему с энтузиазмом делятся опытом и знаниями с молодежью. (Фото: ВИА)

По данным Министерства труда, инвалидов войны и социальной защиты, во Вьетнаме проживает около 12 миллионов пожилых людей. Однако только более 3,1 миллиона человек получают пенсии или пособия по социальному страхованию и более 1,7 миллиона пожилых людей получают ежемесячные пособия из государственного бюджета, из них более 1,4 миллиона – люди старше 80 лет. Более 7 миллионов пожилых людей не имеют регулярного и стабильного дохода.

По данным Министерства труда, инвалидов войны и социальной защиты, в нашей стране проживает около 12 миллионов пожилых людей. Однако служба социального страхования выплачивает пособие и пенсию только более 3,1 миллиона человек, получающих пенсии или пособия по социальному страхованию (Фото: ВИА).

Международная организация труда (МОТ) прогнозирует, что без активной поддержки со стороны государственного бюджета во Вьетнаме к 2030 году более 16 миллионов пожилых людей останутся без пенсий.

По словам доктора Нгуен Чунг Аня, директора Центральной гериатрической больницы, люди в развитых странах подготовили дорожную карту на свое будущее как в финансовом, так и во временном плане, в то время как вьетнамцы «не успели разбогатеть, как старость уже наступила», поскольку большинство людей не имеют возможности финансово подготовиться к этому периоду.

Пожилые люди во Вьетнаме активно участвуют в спортивных мероприятиях, а также регулярно проходят медицинское обследование, чтобы поддержать здоровье и продолжать вносить свой вклад в жизнь общества. (Фото: ВИА)

Закон о пожилых людях 2009 года предусматривает, что пожилыми людьми являются граждане Вьетнама в возрасте 60 лет и старше.

В соответствии с Указом 20/2021/ND-CP пожилые люди имеют право на получение ежемесячных социальных пособий, в том числе: малоимущие пожилые люди, у которых нет кормильца, пожилые люди от 75 до 80 лет, живущие в районах этнических меньшинств и горных районах, люди в возрасте 80 лет и старше, которые не имеют пенсий, ежемесячных пособий или пособий по социальному страхованию.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и руководители Партии на встрече с делегатами Вьетнамской ассоциации пожилых людей. (Фото: ВИА)

В настоящее время уровень пособий для пожилых людей в соответствии с вышеуказанным указом колеблется от 360.000 донгов до 1.080.000 донгов в месяц.

Помимо материальной помощи, пожилые люди получают также медицинскую помощь и заботу о духовной жизни. В Законе о пожилых людях 2009 года четко указано, что пожилые люди, указанные в статье 17 этого Закона, имеют право на медицинское страхование, ежемесячные социальные пособия и поддержку расходов на похороны.

Во Вьетнаме существует вид медицинского страхования для пожилых людей от 60 лет и старше. Это страховой продукт, созданный и поддерживаемый государством, поэтому он имеет низкую стоимость и не требует медицинского обследования.

Кроме того, пожилым людям также доступны многие бесплатные или другие льготные программы медицинского обслуживания, реализуемые учреждениями здравоохранения или гуманитарными организациями. По словам репортера ВИА, после 12 лет скоординированной реализации программы «Зрение для пожилых людей» были проверены и предоставлены бесплатные лекарства почти 1 миллиону пожилых людей, а также бесплатно заменены стекловидные тела более чем 5.000 пожилым людям.

90-летняя пара. Фото: vnexpress.net

Кроме того, пожилые люди во Вьетнаме имеют право участвовать и получать доступ ко всем видам культурной деятельности, искусству, физическим активностям, спорту, туризму, отдыху и другим видам деятельности для улучшения своей духовной жизни.

Статья 21 Закона о пожилых людях 2009 года гласит: «Люди, достигшие 100-летнего возраста, получат пожелания о долголетии и подарки от Президента Социалистической Республики Вьетнам». Людям в возрасте 90 лет председатель Народного комитета провинции или централизованного города также вручит пожелания о долголетии и подарки. Народные комитеты общин, уездов и городков координируют свои действия с местной ассоциацией пожилых людей и их семьями, чтобы поздравить людей в возрасте 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет и старше./.

Пожилые люди участвуют в представлении упражнений на Фестивале йоги 2022 года в Хошимине, октябрь 2022 года (Фото: ВИА)