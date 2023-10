RÉVEILLER LE POTENTIEL DU TOURISME NOCTURNE

Vie nocturne à Da Nang. Photo: baodanang.vn

Le tourisme nocturne devrait bientôt devenir populaire au Vietnam, contribuant au développement économique du pays après que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ait récemment publié le projet sur certains modèles de développement de produits touristiques nocturnes en vue d’affirmer la marque et d’améliorer la compétitivité du tourisme national et apporter des expériences inoubliables aux visiteurs.

Circuit nocturne à la Maison centrale de Hoa Lo à Hanoï. Photo: VNA

En avril 2022, le Centre de préservation du patrimoine Thang Long-Hanoï a lancé le circuit nocturne “Décoder la Cité impériale de Thang Long” réservé aux visiteurs vietnamiens, qui a été très apprécié. Il s’agit également du deuxième produit touristique nocturne de Hanoi, après celui dans la Maison centrale de Hoa Lo.

La visite nocturne « Décodage de la Cité impériale Thang Long dure environ une heure et demie. La visite commence à la porte de Doan Môn qui mène directement à la Cité interdite impériale. Le visiteur assiste à des spectacles tenus sur un podium flottant sur le plan d’eau dénommé Doan Môn. Puis il visite l’exposition « Thang Long-Hanoï, histoire millénaire ». Le circuit se termine par le jeu « Décodage de la Cité impériale de Thang Long » auquel participent tous les visiteurs. Des objets emblématiques de la Cité impériale Thang Long sont projetés avec des rayons de laser sur l’espace archéologique et le touriste doit trouver les bonnes réponses sur les objets.

La visite nocturne « Décodage de la Cité impériale de Thang Long. Photo: VNA

Selon un représentant du Centre de préservation du patrimoine Thang Long-Hanoï, cette visite est une direction créative pour créer de nouveaux produits touristiques uniques, ciblant les valeurs culturelles et historiques spéciales de la Cité impériale de Thang Long, et offrant aux visiteurs une expérience différente et attrayante.

Le directeur de la société de tourisme durable S.T.I.D, Phung Quang Thang, a déclaré que la difficulté est de savoir comment construire une histoire culturelle afin que les visiteurs puissent acquérir des connaissances historiques à travers des artefacts anciens tout en créant un élément de divertissement pour susciter leur enthousiasme.

Circuit nocturne à la découverte de la Cité impériale de Thang Long destiné aux étrangers : “La nuit au palais royal de Thang Long – une expérience unique”.

Quang Ninh est la localité leader dans l’exploitation du tourisme nocturne. La directrice du Service provincial du tourisme, Pham Ngoc Thuy, a déclaré que le tourisme nocturne se développait actuellement en mettant l’accent sur un certain nombre de services tels que croisières-restaurants, musique dans la baie et rue nocturnes. Grâce à ces activités, Quang Ninh a accueilli 8,86 millions de visiteurs, pour une recette totale estimée à 16 600 milliards de dôngs (680,6 millions de dollars). Elle se classe au troisième rang national, derrière Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, en termes de revenus touristiques au premier semestre 2023.

Croisières sur la baie d’Ha Long. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville, Thua Thiên – Huê, Da Nang, Binh Thuân, Khanh Hoa, Binh Dinh ou Cân Tho exploitent tous leurs atouts existants pour développer des produits de tourisme nocturne.

Attirer davantage de touristes

Les experts estiment que le tourisme nocturne permet non seulement aux touristes de profiter de la culture locale et de déguster des spécialités culinaires, mais contribue également à disperser leur nombre pendant la journée, réduire la surfréquentation des sites touristiques aux heures de pointe et améliorer la durabilité.

La ville festive « sans sommeil » de Grand Monde à Phu Quoc (Sud) recrée une « Venise miniature » la nuit. Photo VNA

En outre, le tourisme nocturne contribue à créer de nouveaux emplois locaux, stimulant ainsi l’économie locale tout en augmentant la compétitivité de l’industrie touristique nationale. Cependant, le tourisme nocturne présente encore de nombreux problèmes qui nécessitent des solutions pratiques, en vue d’un développement durable.

Des lacunes qui doivent être résolues

Fin 2022, l’Institut de recherche sur le développement du tourisme (Autorité nationale du tourisme du Vietnam – ANTV) a mené une “Recherche sur le développement des services de nuit pour servir les touristes au Vietnam” avec des enquêtes à Da Nang, à Hôi An, à Hô Chi Minh-Ville, à Da Lat. Il s’agit des localités qui disposent déjà d’opérations de service de nuit et testent l’extension des heures de service jusqu’à 6 heures du matin. A travers des enquêtes et des activités pratiques, les représentants de ces localités ont soulevé les difficultés et les obstacles à résoudre dans l’organisation, la gestion et le développement des services de nuit.

À Hôi An, les services sont encore fragmentaires de sorte que les visiteurs viennent principalement pour visiter et pas rester. Les ressources humaines participant aux activités et services nocturnes sont encore limitées.

La ville de Hôi An dans la nuit. Photo: baoquangnam.vn

A Da Lat, les infrastructures et l’aménagement ne répondent pas encore aux besoins de circulation des véhicules. La qualité du service n’est pas vraiment professionnelle. À cela s’ajoutent la pollution et le bruit.

De nombreuses activités de tourisme nocturne à Hô Chi Minh-Ville. Photo: thanhnien.vn

De nombreuses activités de tourisme nocturne à Hô Chi Minh-Ville sont encore spontanées et les questions de gestion et de pollution doivent également faire l’objet d’une attention appropriée.

Pour Hanoï, la difficulté réside dans le manque de ressources humaines et il n’existe aucun mécanisme pour encourager les ménages à développer des activités nocturnes.

Des rues piétonnières à Hanoi dans la nuit. Photo: VNA

Créer une label du tourisme nocturne au Vietnam

Le projet sur le développement du tourisme nocturne mentionne aussi cinq modèles de développement de produits : performances culturelles et artistiques ; activités sportives, soins de santé et de beaut ; shopping ; visites nocturnes et gastronomie.

Pour le succès du tourisme nocturne, il est nécessaire d’investir de manière appropriée dans les infrastructures telles que éclairages, services et transports publics afin de garantir la commodité et la sécurité des touristes ; d’introduire des réglementations et des politiques de soutien pour encourager les entreprises à participer aux activités nocturnes, de protéger l’environnement et les droits des communautés locales, a estimé le prof. associé-docteur Bui Hoai Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

On voit que le développement du tourisme nocturne est une direction prometteuse mais encore largement sous-exploitée. Pour véritablement développer cette forme de tourisme, une coopération entre agences de gestion, entreprises et les citoyens sera nécessaire./.

Ba Na à Da Nang (Centre) dans la nuit. Photo : Sun Group