РАЗВИТИЕ НОЧНОГО ТУРИЗМА ОБЕЩАЕТ МНОЖЕСТВО НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Ночной Дананг. (Фото: baodanang.vn)

Ожидается, что ночной туризм вскоре станет популярным во Вьетнаме и внесёт свой вклад в экономическое развитие страны, ввиду того, что Министерство культуры, спорта и туризма недавно выпустило проект «Некоторые модели разработки продуктов ночного туризма» с целью утверждения бренда и повышения конкурентоспособности, что должно принести посетителям множество незабываемых впечатлений.

Соответственно, проект будет сосредоточен на развитии культурных мероприятий, фестивалей, ночных развлечений, способствующих продвижению и сохранению традиционной культуры, созданию уникального и впечатляющего пространства для посетителей, особенно иностранных. Это направление, которое многие населенные пункты, особенно ключевые туристические места, изначально опробовали для продвижения местных ресурсов и преимуществ.

Ночной тур в бывшую тьюрму Хоало. (Фото: ВИА)

Ночной тур в бывшую тьюрму Хоало. (Фото: ВИА)

В Ханое в апреле 2022 года был запущен ночной тур «Расшифровка императорской цитадели Тханглонг» для внутренних туристов. Это также 2-й ночной туристический продукт Ханоя, после ночной экскурсии по памятнику «Тюрьма Хоало».

Этот тур продолжается около 1,5 часов и позволяет посетителям посетить район Доанмон и посмотреть художественные представления на стеклянном полу в яме раскопки Доанмон, посетить галерею «Тханглонг – Ханой, тысячелетняя история из-под земли», попробовать расшифровать артефакты Императорской цитадели Тханлонг с помощью лазерного света.

Ночной тур “Расшифровка цитадели Тханглонг”. (Фото: ВИА)

По данным Центра сохранения наследия Тханглонг-Ханой: ночной тур «Расшифровка императорской цитадели Тханглонг» – это творческое направление по созданию новых, уникальных туристических продуктов, ориентированных на особые культурные и исторические ценности Императорской цитадели Тханлонг, дающее посетителям различный и привлекательный опыт.

Директор компании по устойчивому туризму S.T.I.D Фунг Куанг Тханг считает, что трудно создавать и культурную историю для посетителей, чтобы они получали исторические знания с помощью древних артефактов, и развлекательные элементы, чтобы вызвать у них волнение.

Ночная экскурсия по Императорской цитадели Тханлонг для иностранных гостей под названием «Ночь Императорской цитадели Тханлонг – уникальное ощущение».

Куангнинь – ведущий населенный пункт в эксплуатации ночных туристических продуктов. Директор Департамента туризма Фам Нгок Тхуи поделился: в настоящее время ночной туризм в провинции Куангнинь развивается за счет таких услуг, как рестораны на яхтах, музыка на берегу залива и ночные улицы. Благодаря этой деятельности Куангнинь принял 8,86 млн. туристов, общий доход от которых оценивается в 16,600 млрд. донгов. По доходам от туризма в первой половине 2023 года Куангнинь занимает третье место в стране после Ханоя и Хошимина.

Туристические круизы на заливе Халонг. (Фото: ВИА)

Многие другие населенные пункты, такие как Хошимин, Тхыатхиен-Хюэ, Дананг, Биньтхуан, Кханьхоа, Биньдинь или Кантхо, изучают и эксплуатируют имеющиеся преимущества для разработки продуктов ночного туризма и привлечения туристов.

Повышение конкурентоспособности, привлечение посетителей

По оценкам экспертов, ночной туризм позволяет туристам насладиться уникальной местной культурой и отведать местные деликатесы, а также способствует распределению потока туристов в течение дня, снижению нагрузки на основные туристические направления в часы пик и повышению устойчивости.

«Бессонный» фестивальный город Гранд-Ворлд (Фукуок) воссоздает великолепную «миниатюрную Венецию». (Фото: ВИА)

Кроме того, ночной туризм создает новые возможности для трудоустройства местных жителей, например, гидов, менеджеров по размещению и культурной деятельности, способствуя развитию местной экономики и одновременно повышая конкурентоспособность национальной индустрии туризма. Однако ночной туризм во Вьетнаме по-прежнему сталкивается со многими сопутствующими проблемами, которые требуют практических решений для развития.

Трудности, которые необходимо преодолеть

В конце 2022 года исследовательский институт развития туризма (Национальная администрация туризма Вьетнама) провел «исследование и разработку ночных услуг для туристов во Вьетнаме» с практическими опросами в Дананге, Хойане (Куангнам), Хошимине и Далате (Ламдонг). В этих провинциях уже проводятся ночные услуги и в настоящее время реализуется пилотная инициатива по увеличению времени ночных услуг до 6 часов на следующий день. Через результаты опросов и оперативные практики представители населенных пунктов выявили трудности и проблемы, требующие разбора в организации, управлении и развитии ночных услуг.

В Хойане услуги по-прежнему оставляет желать лучшего, поэтому туристы приезжают в основном для осмотра достопримечательностей и редко остаются на отдых. Более того, образ жизни и мировоззрение местных жителей не располагают к ночному времяпрепровождению, что ограничивает количество людей, участвующих в мероприятиях и ночных услугах. Кроме того, Хойан является древним городом и объектом всемирного культурного наследия, поэтому развитие ночных услуг должно быть в соответствии с планированием.

Древний Хой-ан ночью. (Фото: baoquangnam.vn)

Что касается Далата, то инфраструктура и планирование не соответствуют потребности по передвижению, пешим прогулкам, а качество услуг оставляет желать лучшего.

Многие виды ночного туризма в Хошимине по-прежнему носят спонтанный характер и имеют проблемы с управлением. (Фото: thanhnien.vn)

Между тем, многие виды ночного туризма в Хошимине носят, в большей степени, спонтанный характер и требуют рассмотрения вопросов управления и загрязнения окружающей среды.

В случае Ханоя трудности заключаются в нехватке кадров, занимающихся управлением ночной жизнью, в отсутствии механизмов поощрения домашних хозяйств к расширению своей предпринимательской деятельности, в отсутствии четкого планирования пространства и времени ночных услуг, а также в синхронизированной инфраструктуре и технической документации.

Большое количество людей приходит развлечься в пешеходной зоне (Ханой). (Фото: ВИА)

Формирование бренда ночного туризма во Вьетнаме

В рамках проекта Министерства культуры, спорта и туризма были определены 5 моделей разработки ночных туристических продуктов, сопровождаемых специальными услугами и дополнительными сервисами: культурные и художественные представления; спортивные мероприятия и уход за здоровьем и красотой; шоппинг и ночные развлечения; ночные экскурсии по достопримечательностям; знакомство с кулинарной культурой и услугами ночных продуктов.

Доцент, доктор Буй Хоай Шон, постоянный представитель парламентского комитета по культуре и образованию, сказал, что для успешного внедрения ночного туризма, повышения экономической эффективности необходимо адекватно инвестировать в инфраструктуру, такую как уличное освещение, коммунальные услуги, общественный транспорт, чтобы обеспечить удобство и безопасность посетителей; необходимо ввести нормативные акты и политику поддержки, поощряющие предприятия к участию в ночных мероприятиях, но при этом защищающие окружающую среду и интересы местных сообществ.

Видно, что развитие продуктов ночного туризма является потенциальным направлением. Однако для эффективного использования и развития ночного туризма необходимо сотрудничество туристических агентств, бизнеса и общества./.

Курорт Бана ночью. (Фото: Sun Group)