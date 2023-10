PRENDRE SOIN DES PERSONNES ÂGÉES ALORS QUE LA POPULATION “VIEILLIT”

Des membres d’un club de chant Then dans le village de Tham Me, bourg de Na Sam, district de Van Lang, province de Lang Son (Nord). Photo : VNA

Selon les prévisions de l’Office général des statistiques, d’ici 2038, la proportion de la population vietnamienne âgée de 60 ans et plus devrait atteindre environ 20% de sa population totale. Avec le taux de vieillissement actuel, le Vietnam se classera parmi les 10 pays connaissant le vieillissement démographique le plus rapide au monde. Cette réalité pose de nouveaux défis au gouvernement en matière de soins de santé pour les personnes âgées, notamment en raison du manque d’infrastructures et de professionnels de la santé spécialisés en gériatrie.

Le Vietnam se classera parmi les 10 pays connaissant le vieillissement démographique le plus rapide au monde. Photo : tuyengiao.vn

Le 9 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la résolution n° 124/NQ-CP sur la réunion ordinaire du gouvernement de juillet 2023. Plus précisément, le gouvernement a chargé le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de présider et de coordonner avec les agences et les localités la recherche et la soumission au gouvernement et aux agences compétentes d’orientations pour résoudre les prestations sociales et les pensions sociales pour les personnes âgées de 75 à 80 ans, et augmenter les niveaux d’aide sociale aux personnes âgées.

“Respecter les personnes âgées” est une tradition de la nation depuis longtemps, témoignant du respect envers les personnes âgées. Les dirigeants du Parti et de l’État attachent toujours une grande importance à la vie et au bien-être des personnes âgées. De son vivant, le Président Hô Chi Minh les a toujours appréciées et leur a toujours prêté une grande attention et considération. Le Premier ministre Pham Minh Chinh

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite à des “mères héroïques” lors d’une conférence pour honorer les personnes exemplaires du pays en 2023. Photo : VNA

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) définit qu’un pays entre dans la phase de “début de vieillissement” lorsque les personnes âgées représentent 10% de la population totale, et dans la phase de “vieillissement” lorsque cette proportion atteint 20%.

Selon ces critères, le Vietnam est officiellement entré dans la phase de “vieillissement” en 2011 et devrait devenir une société du “vieillissement” d’ici 2038. Les personnes âgées de plus de 60 ans en 2022 représentaient 12%, avec environ 11,4 millions de personnes. Ce chiffre atteindra environ 17% d’ici 2030, et 28% d’ici 2050. Selon le Département général de la population et de la planification familiale du ministère de la Santé, la période de l’âge d’or démographique a commencé en 2007, se poursuivra jusqu’en 2038, parallèlement à la période de vieillissement démographique.

Mme Bui Thi Xong de la ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre), a été élue “la plus belle femme vietnamienne du monde”. Photo vnexpress.net

En outre, il existe d’autres chiffres très significatifs : le nombre de personnes à charge (rapport entre le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus et celui de personnes en âge de travailler) devrait être multiplié par trois passant de 14% en 2014 à 43% en 2049. Le nombre de personnes âgées devrait dépasser le nombre d’enfants (de 0 à 14 ans) d’ici 2040. Le Vietnam devrait passer en 16 ans de pays “proche du vieillissement” à pays de “vieillissement”, alors que l’Australie dispose de 72 ans pour ce processus.

Les personnes âgées apportent toujours leurs expériences et leurs connaissances à la formation des jeunes dans de nombreux domaines. Photo: VNA

Le rythme rapide du vieillissement démographique aura un impact sur tous les domaines de la vie socio-économique tels que la crise des ressources humaines, la pression croissante sur les systèmes de santé et de retraite, le système de protection sociale, la prise en charge de la santé physique et mentale des personnes âgées. Par conséquent, le vieillissement de la population et la proposition de politiques sociales pour s’adapter à la situation sont une préoccupation pour les personnes âgées, certains ministères et secteurs concernés, ainsi que pour l’ensemble de la société.

Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le pays compte environ 12 millions de personnes âgées. Cependant, le secteur de l’assurance sociale ne rémunère que plus de 3,1 millions de personnes bénéficiant de pensions ou de prestations d’assurance sociale et plus de 1,7 million de personnes âgées reçoivent des prestations mensuelles de l’État. Plus de 7 millions de personnes âgées ne disposent toujours pas d’un revenu régulier et stable.

L’Organisation internationale du travail (OIT) prévoit que, sans un soutien actif du budget de l’État, d’ici 2030, le Vietnam comptera plus de 16 millions de personnes âgées sans pension.

Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le pays compte environ 12 millions de personnes âgées. Cependant, le secteur de l’assurance sociale ne rémunère que plus de 3,1 millions de personnes bénéficiant de pensions ou de prestations d’assurance sociale. Photo: VNA

Selon l’Office général des statistiques, de 1989 à 2019, l’espérance de vie moyenne des Vietnamiens a continuellement augmenté, passant de 65,2 ans à 73,6 ans. Cela montre que la vie des gens s’est améliorée. Toutefois, l’augmentation de l’espérance de vie pose également un certain nombre de problèmes socio-économiques qui doivent être résolus au niveau macro.

L’Institut de la population, de la santé et du développement du Vietnam a déclaré que malgré la hausse de l’espérance de vie, le nombre d’années pendant lesquelles les personnes âgées doivent vivre avec la maladie est encore assez élevé – 8 ans pour les hommes, et 11 ans pour les femmes. En moyenne, chaque personne âgée souffre de 3 à 5 maladies, principalement des maladies chroniques qui nécessitent un traitement à long terme, voire à vie.

Au Vietnam, les personnes âgées participent activement à des activités sportives et effectuent des examens médicaux réguliers. Photo: VNA

La loi de 2009 sur les personnes âgées stipule que les personnes âgées sont des citoyens vietnamiens âgés de 60 ans ou plus.

L’État a promulgué de nombreuses politiques préférentielles pour les personnes âgées. Selon l’article 4 de la loi de 2009 sur les personnes âgées, les politiques de l’État consacrées aux personnes âgées comprennent : l’allocation d’un budget annuel approprié pour mettre en œuvre des politiques visant à prendre en charge et à promouvoir le rôle des personnes âgées, la protection sociale des personnes âgées, l’intégration des politiques en faveur des personnes âgées dans les politiques de développement socio-économique, le développement du secteur gériatrique pour répondre aux besoins d’examen médical et de traitement des personnes âgées, la formation du personnel chargé des personnes âgées…

Le secrétaire général du Pari Nguyen Phu Trong et des dirigeants lors d’une rencontre avec les délégués de l’Association vietnamienne des personnes âgées. Photo: VNA

En plus des soins matériels, les personnes âgées bénéficient également de soins médicaux, de soins de leur vie spirituelle et sont reconnues pour leur contribution à la société. La loi de 2009 sur les personnes âgées indique qu’elles bénéficient d’une assurance maladie, de prestations sociales mensuelles et d’une aide pour les frais funéraires.

Au Vietnam, il existe un type d’assurance maladie pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Il s’agit d’un produit d’assurance soutenu par l’État, ce qui le rend abordable et ne nécessite pas d’évaluation de santé.

De plus, les personnes âgées bénéficient également d’autres programmes de soins de santé gratuits ou préférentiels proposés par des agences de santé ou des organisations humanitaires. Par exemple, le programme “Des yeux brillants pour les personnes âgées” offre des dépistages et fournit gratuitement des médicaments à près d’un million de personnes âgées. Il a également offert des remplacements gratuits de lentilles à plus de 5 000 personnes âgées après 12 ans depuis son lancement.

Moment d’émotion d’un couple de 90 ans. Photo: vnexpress.net

En outre, les personnes âgées vietnamiennes ont le droit de participer et d’accéder à des activités culturelles, artistiques, physiques, sportives, touristiques, de vacances et à d’autres activités visant à nourrir et à améliorer leur vie spirituelle…/.

Des personnes âgées participent à un spectacle lors d’un événement tenu en octobre 2022 à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA