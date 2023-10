VIETNAM REFUERZA MEDIDAS PARA CUIDAR A PERSONAS MAYORES DE EDAD

Las miembros mayores del club de cultura popular sobre el canto Then en la provincia de Lang Son (Fuente: VNA)

De acuerdo con los pronósticos de la Oficina General de Estadísticas, hasta 2038, los habitantes mayores de 60 años de edad ocuparán el 20% de la población total de Vietnam. Con la actual tendencia, la nación indochina se encontrará entre los diez países con la tasa de envejecimiento más rápida en el mundo.

Esta realidad ha generado nuevos desafíos para el gobierno en lo que respecta al cuidado de la salud de las personas de edad avanzada, en un contexto donde el sistema de atención médica actual carece de infraestructura, personal de enfermería y médicos especializados en geriatría.

Vietnam se ubicará entre los 10 países con la tasa de envejecimiento poblacional más rápida del mundo (Fuente: tuyengiao.vn)

Para hacer frente a estos nuevos desafíos, el 9 de agosto de 2023, el primer ministro Pham Minh Chinh emitió la Resolución No.124/NQ-CP para asignar al Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales que coordine con las agencias y localidades para investigar y presentar al Gobierno un proyecto que regule los subsidios y las pensiones sociales para las personas de 75 a 80 años, al mismo tiempo que eleve el estándar de las prestaciones sociales para las personas de la tercera edad.

“El respeto a los ancianos es una antigua tradición cultural del pueblo vietnamita. Los líderes del Partido y del Estado en todas las épocas han valorado el trabajo relacionado con las personas mayores. Durante su vida, el Presidente Ho Chi Minh también se preocupó y valoró el papel de las personas mayores.”- Primer Ministro Pham Minh Chinh

El primer ministro Pham Minh Chinh saluda a las Madres Heroicas vietnamitas en a la Conferencia Nacional en honor a personas con méritos revolucionarios 2023 (Foto: VNA)

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), un país entra en la “fase inicial del envejecimiento” cuando las personas mayores representan el 10% de la población total, y comienza la “fase real de envejecimiento” cuando estas representan el 20% de la población total.

Basando en estos criterios, Vietnam ya entró en la etapa de envejecimiento de su población desde 2011, e iniciará la fase de población envejecida para 2038. En 2022, las personas mayores de 60 años representaron el 12% de la población total de Vietnam, o sea alrededor de 11,4 millones de personas. Para el año 2030, se espera que los mayores representen aproximadamente el 17%, y para el año 2050, el 28% de la población.

La señora Bui Thi Xong de la ciudad de Hoi An, provincia de Quang Nam, una vez fue votada como “La mujer vietnamita más bella del mundo”. (Fuente: vnexpress.net)

Cabe destacar que la proporción de personas dependientes (es decir, la relación entre las personas de 60 años o más y las personas en edad laboral, de 15 a 59 años) se espera que se triplique, elevando del 14% en 2014 al 43% en 2049. En 2040, el número de las personas mayores en Vietnam superará a la población infantil (de 0 a 14 años). De acuerdo con los pronósticos, Vietnam tiene 16 años para transformarse de un país “casi envejecido” a uno “envejecido”, o sea, un país con un rápido aumento en la proporción de personas mayores de 65 años.

Las personas mayores siguen aportando con entusiasmo su experiencia y conocimientos a la formación de los jóvenes (Fuente: VNA)

Con esa tasa de envejecimiento de población tan rápida, Vietnam enfrentará varios desafíos, a saber, una escasez de mano de obra, mayor presión sobre los sistemas de atención médica y pensiones, sistemas de seguridad social, y el cuidado de la salud física y mental de los ancianos.

Registros del Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales indican que Vietnam cuenta con alrededor de 12 millones de personas mayores. Sin embargo, el sistema de seguro social solo paga pensiones o beneficios del seguro social a más de 3,1 millones de personas. Además, más de 1,7 millones de personas mayores reciben un subsidio mensual del presupuesto estatal, de las cuales más de 1,4 millones tienen 80 años o más. Por lo tanto, más de siete millones de personas mayores no tienen un ingreso regular y estable. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) predice que sin un apoyo significativo del presupuesto estatal, para 2030 Vietnam tendrá más de 16 millones de personas mayores sin pensión.

Vietnam cuenta con alrededor de 12 millones de personas mayores, pero el sistema de seguro social solo paga pensiones o beneficios del seguro social a más de 3,1 millones de personas (Fuente: VNA)

Además, según datos de la Oficina General de Estadísticas de Vietnam, desde 1989 hasta 2019, la esperanza de vida promedio de los vietnamitas ha crecido constantemente, aumentando de 65,2 años a 73,6 años. Se trata de una señal alentadora y refleja en cierta medida los esfuerzos del Partido Comunista y el Gobierno en el cuidado de este grupo de población. Sin embargo, también plantea un desafío a nivel macroeconómico.

Por otro lado, al decir del Instituto de Población, Salud y Desarrollo de Vietnam, a pesar del aumento en la esperanza de vida, los años que las personas mayores pasan viviendo con enfermedades siguen siendo relativamente altos. En promedio, los hombres mayores viven con enfermedades durante ocho años, mientras que las mujeres sufren 11 años. La mayoría de estas enfermedades son crónicas y requieren tratamientos a largo plazo, a veces de por vida. Por lo tanto, el gobierno ha implementado varias políticas para cuidar a las personas mayores.

Las personas mayores en Vietnam participan activamente en las actividades deportivas y reciben atención médica regular para mantenerse sanos y seguir contribuyendo a la comunidad y la sociedad (Fuente: VNA)

De acuerdo con la Ley de Personas Adultas Mayores de 2009, una persona mayor es un ciudadano vietnamita de 60 años o más. Según el Artículo 4 de esta ley, las políticas estatales para las personas mayores incluyen la asignación de un presupuesto anual adecuado para implementar políticas de atención y aprovechar el papel de las personas mayores; proporcionar seguridad social según lo establecido; integrar las políticas para las personas mayores en las de desarrollo económico y social; desarrollar el sector de atención médica geriátrica para satisfacer las necesidades médicas de las personas mayores y capacitar a personal para cuidar a las personas de la tercera edad.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, y los funcionarios se encuentran con representantes de la Asociación de Ancianos de Vietnam (Fuente: VNA)

Basado en la disposición en el punto 5 del Artículo 5 del Decreto No. 20/2021/ND-CP, las personas mayores tienen derecho a recibir asistencia social mensual si cumplen con ciertos criterios, como ser de una familia empobrecida sin un miembro que tenga la obligación legal de mantenerlos; ser de 75 a 80 años y vivir en áreas rurales con dificultades particularmente desfavorecidas; o tener más de 80 años y no recibir una pensión o prestaciones mensuales de seguridad social; o las personas mayores de bajos ingresos que no tienen las condiciones para vivir en la comunidad, pero son elegibles para recibir apoyo social, pueden ser admitidas en instituciones de asistencia social.

El Gobierno vietnamita tiene como objetivo establecer al menos un centro de atención médica en cada provincia para personas mayores antes de 2025. Sin embargo, esto todavía es insuficiente para abordar el rápido envejecimiento de la población.

Además de los esfuerzos del Partido y el Gobierno, se han desarrollado en Vietnam varios servicios para el cuidado de esas personas en los últimos años. Según un informe reciente sobre las perspectivas del mercado de servicios de atención a personas mayores en el país indochino, publicado por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, se espera que el mercado local cuente con aproximadamente 20 millones de clientes potenciales para 2035.

Un momento de amor entre un par de ancianos de 90 años de edad (Fuente: vnexpress.net)

El mercado de servicios para personas mayores en Vietnam también tiene la oportunidad de atraer a jubilados extranjeros que deseen disfrutar de una jubilación a largo plazo en el país. Según una evaluación de la revista Travel + Leisure, de 2022, Vietnam es un destino de retiro asequible con hermosas playas, paisajes impresionantes, cultura única y costos significativamente bajos. Por ejemplo, el costo de vida en Vietnam es un 49% más bajo que en Estados Unidos, y los alquileres son aproximadamente un 75% más bajos, dependiendo de la ubicación./.

Personas mayores participan en una actuación de ejercicio físico en el Festival de Yoga y Ejercicio 2022, en Ciudad Ho Chi Minh, octubre de 2022 (Foto: VNA)