在人口老龄化的背景下关注关爱老人群体

谅山省娜森镇深米村天琴-天曲演唱民间文化俱乐部的老年成员。图自越通社

据统计总局的预测，到2038年，越南60岁以上老年人口将占总人口的20%左右。以当前人口老龄化速度，越南将成为世界上人口老龄化速度最快的10个国家之一。在当前现代卫生系统仍缺乏基础设施、老科护理和医生队伍仍短缺的情况下该问题正给政府老年人保健工作带来新挑战。

越南将成为世界上人口老龄化速度最快的10个国家之一。图自tuyengiao.vn

8月9日，越南政府总理范明政签发了关于政府2023年7月例行会议的第124号（124/NQ-CP号）决议。根据该决议，政府责成劳动荣军与社会部牵头，其他机关、地方配合研究方案并提请政府和有关机关审批解决对75岁至85岁老人的补助金和养老金问题，提升对老人的社会补助金基准定额。

“敬老得寿”是越南民族长期以来的美好传统，体现对老人的尊重。历届党和国家都重视老年人工作。胡志明主席在世时一直关注和高度重视老年人的擢用。” 政府总理范明政

越南政府总理范明政出席2023年全国革命有功人员模范表彰大会。图自越通社

依照联合国人口基金会（UNFPA）的标准，一个国家老人占总人口的比例达到10%即为进入“人口老龄化”阶段，老人占总人口的比例达到20%为超级老龄化社会。

依照上述标准，从2011年起越南处于人口老龄化阶段，从2011年起和预计到2038年将转为老龄化社会，2022年越南60岁以上人口占总人口的12%，为1140万人；到2023年，老人比例约17%，2050年为28%。然而，其不意味着我国人口红利阶段已结束。卫生部人口总局表示，人口红利阶段从2007年开始并将持续至2030年，与人口老龄化阶段并行。

曾被评选为世界上最美的“高龄”女人的广南省会安市老人裴氏双。图自vnexpress.net

此外，预计60岁以上人口比15岁至59岁适龄劳动年龄人口增长超2倍，从2014年的14%增加值2049年的43%。2040年，越南老年人口将超过儿童数量。越南预计拥有16年的时间从“轻度老龄化”的国家转为“深度老龄化”的国家（65岁以上人口数量快速增加）。

除了关注老年人的物质生活外，他们的保健工作和精神生活也得到关注，他们对社会的贡献得到认可。2009年《老年人法》指出，该法17条规定的老年人享有医疗保险，每月能领取社会补助金和获得丧葬补助金。

我国拥有60岁以上老人医保类型。这是由国家推出的保险产品，获国家援助，因此缴纳费低，不需要进行健康审核。

老年人仍积极为过各领域年轻人培训工作贡献经验和知识。图自越通社

人口老龄化速度加快将对经济社会生活各领域造成影响，如劳动力短缺危机，对卫生和养老系统、社会补助系统等施加压力。因此，我国人口老龄化问题和提出适合解决“未富先老”现状的社会政策不仅是老人的关注点，而且还是一些有关部门和全社会的关注点。

据劳动荣军与社会部的统计数据，我国老年人口约1200万。然而，社会保险机构才向310万多名退休者支付退休金或社会保险金。此外，使用国家预算向170万多名老人提供月补助金，其中80岁以上老人超140万名。剩下的700多万名老人没有稳定和经常性收入。国际劳工组织预测，若没有国家预算的积极援助，到2030年，越南1600万多名老人将没有退休金。

据劳动荣军与社会部的统计数据，我国老年人口约1200万。然而，社会保险机构才向310万多名退休者支付退休金或社会保险金。图自越通社

据统计总局，从1989年至2019年，越南人平均寿命不断增加，从65.2岁增加值73.6岁。这是可喜的事，其表明人民的生活水平有改善。然而，寿命增加也提出需在宏观层面上解决的社会经济问题。

越南老年人积极参加各项体育活动，定期进行体检，确保拥有健康来为社会和社区做出贡献。图自越通社

越南人口、健康和发展研究院表示，尽管寿命增加，但我国老年人带病生存时间较长，男性老人为8年，女性老人为11年。平均，每位老人患上3至5种疾病，主要为需长期治疗，甚至终身治疗的慢性病。

越共中央总书记阮富仲和各位领导与越南老年人协会代表会面。图自越通社

中央老科医院院长阮忠英表示，发达国家居民已在数十年前为他们老年生活做好资金等方面的准备，而越南人“未富先老”，大多数居民在中年时没有做好资金的准备。

越南老人全面照护需求较大，养老院、社会救助中心等的数量和质量仍有限。我国老科医生、老科护理、老人照护人力资源等仍短缺。

切实关注老人群体

2009年《老年人法》已规定，年满60岁以上的越南公民称为老人。我国已针对老人出台多项优惠政策。据2009年《老年人法》第四条，国家对老年人的政策包括：每年安排预算来实施照护老人和发挥老人的作用；按照规定对老人提供社会补助；将老人有关政策纳入经济社会发展政策；发展老科产业，满足老人检查和治疗的需求；培训照护老人的人力资源等等。

此外，老年人还享有许多由医疗机构或人道主义组织推出的免费保健计划，如“老人亮睛”计划。该计划已为近100万名老人进行眼睛检查和免费发药，为超5000名老人移植晶体。

我国老人有权参加各种文化、文艺、体育、旅游、度假等活动和提高老人精神生活水平的其他活动，获得关注、走访慰问和贺寿等活动。

政府第20/2021/NĐ-CP号条例第五条第五款已明确规定享有每月社会补助金政策的老人对象，包括贫困户老人、孤寡老人；年满75岁至85岁的贫困户、相对贫困户并居住在少数民族地区、特困山区的老人；80岁以上没有退休金、社会保险补贴和每月社会补助的老人等等。

目前，上述对象的贫困户老人、孤寡老人按照其年龄、居住地区（少数民族地区、特困山区）每月领取补助金最低36万越盾（折合人民币110.77元），最高为108万越盾（折合人民币332.30元）。

除了党和政府的努力外，近年来越南社会已发展一些有关老年人保健服务。据越南工商联合会最近公布的养老服务市场展望报告，越南该市场发展潜力巨大，到2035年国内潜在客户约2000万名。

一对90岁老年夫妇充满温馨时刻。图自vnexpress.net

据越南老年人协会中央委员会，代际自助俱乐部是人文、高效和带来切实利益的政策，为数十万名特困老人提供援助、改善经济、健康和精神生活。于2020年实施的该提案实施5年结束后，越南老年人协会中央委员会制定了到2025年阶段代际自助俱乐部模式扩大提案并获政府批准。该提案的目标和基本指标是全国至少95%的地方设有代际自助俱乐部；新成立的代际自助俱乐部数量至少达3000个，成员15万名，其中老年人超10万名。

越南政府目前正提出到2025年在每个省市制造成立一个老年人保健中心的目标。但仍不够，不能满足当前人口老龄化速度加快的情况。

越南养老服务市场正迎来各国游客在退休后想前来养养老的机遇。据Travel + Leisure杂志今年4月做出的评价，越南是价格合理、拥有许多海滩、美丽风景、特色美食、历史和文化的最佳退休养老目的地。例如，与美国相比，越南的生活费低于49%，租房费低于75%。（完）

2022年10月在胡志明市举行的2022年健身体育比赛上一个老年人们的集体表演节目。图自越通社