LUTTE cONTRE lA pÊCHE INN: tOUT a éTÉ mIS eN oEUVRE pOUR fAIRE rETIRER lE «cARTON jAUNE» dE lA CE

Des pêcheurs opèrent au large des eaux de Hon Yen, province de Phu Yen. Photo: tuoitre.vn

Bientôt une délégation de la Commission européenne (CE) se rendra au Vietnam pour une quatrième inspection sur le terrain relative à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Grâce aux efforts déployés ces six dernières années pour remédier à ses faiblesses, le Vietnam espère que ce sera l’occasion de faire retirer le carton jaune imposé par la CE à ses produits aquatiques depuis le 20 octobre 2017 parce que les activités de pêche et de gestion n’étaient pas conformes aux réglementations de la CE.

Le Vietnam s’efforce de développer une pêche durable. Photo : Vietnam+

Du fait de ce carton jaune, 100% des produits aquatiques vietnamiens exportés vers l’UE sont soumis à un pré-contrôle. En conséquence, le coût d’exportation vers l’Europe a augmenté et la quantité a diminué en raison des longs délais de livraison.

Étant donné que l’Union européenne (UE) fait partie des cinq plus grands marchés d’exportation de produits aquatiques vietnamiens, le carton jaune contre la pêche INN a entraîné une baisse continue des exportations de produits aquatiques vietnamiens vers ce marché depuis 2017, selon un rapport d’évaluation des impacts économique de l’analyse commerciale du non-respect des réglementations anti-pêche INN et le cas du Vietnam, publié par l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP) en coordination avec la Banque mondiale (BM).

En 2022, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers l’UE n’ont atteint que 1,3 milliard de dollars, mais l’UE est demeurée l’un des cinq principaux marchés d’exportation du Vietnam. Photo: nongghiep.vn

Par rapport aux exportations de 2017, les exportations de produits aquatiques vers l’UE en 2019 ont diminué de 12% en valeur, soit l’équivalent de 183,5 millions de dollars. En 2022, elles n’ont atteint que 1,3 milliard de dollars, mais l’UE est demeurée l’un des cinq principaux marchés d’exportation du Vietnam.

Efforts du Vietnam pour faire retirer le carton jaune

Immédiatement après avoir reçu le carton jaune en 2017, le Vietnam a répondu activement aux recommandations de la CE, en promulguant immédiatement sa Loi sur les produits aquatiques et en établissant des données sur les navires de pêche.

Des gardes-frontiers diffusent les réglementations de prévention et de lutte contre la pêche INN auprès de pêcheurs . Photo: VNA



Les ministères, départements concernés, provinces et villes côtières du Vietnam ont mis en œuvre des mesures radicales de lutte contre la pêche INN, selon des directives du permanent du secrétariat, du Premier ministre et du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre la pêche INN.

Cependant, les efforts du Vietnam n’ont pas répondu aux attentes de la CE et en novembre 2019, la CE a émis quatre groupes de recommandations que le Vietnam devrait mettre en œuvre : (1) cadre juridique ; (2) surveillance, inspection et contrôle des opérations des navires de pêche et la gestion de la flotte ; (3) certification de la production et traçabilité des produits issus de la pêche ; (4) Application de la loi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une conférence en ligne sur la prévention et la lutte contre la pêche INN. Photo: VNA

«Nous devons comprendre que la lutte contre la pêche INN n’est pas seulement une formalité ou une réponse, mais qu’elle est dans l’intérêt de la nation, du peuple, en préservant l’image du pays, en respectant les engagements internationaux, affirmant que le Vietnam est un membre responsable de la communauté internationale, notamment en matière de protection de l’environnement marin ». Le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de la conférence entre le Premier ministre et 28 provinces et villes côtières sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le 1er décembre 2022.

Afin de mettre activement en œuvre les recommandations de la CE et de se préparer à la 4e réunion avec l’équipe d’inspection de la CE, le 13 février 2023, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a signé la décision n° 81/QD-TTg promulguant le «Plan d’action pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée».

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et le vice-ministre de l’Agiculture et du Développement rural Phung Duc Tien contrôlent la lutte contre la pêche INN à Ca Mau et à Hai Phong. Photo: VNA



En conséquence, les ministères, départements et localités concernés ont compilé des statistiques sur le nombre total de navires de pêche locaux. Ils ont achevé l’enregistrement, l’inspection, le marquage des navires, la délivrance des licences de pêche et l’installation d’équipements de surveillance (VMS), conformément aux réglementations.

En outre, ils ont mis à jour toutes les données des navires dans la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase). Ils ont dressé une liste des navires qui ne participent pas à la pêche et de ceux qui présentent un risque élevé de violer les réglementations contre la pêche INN, avant de l’envoyer aux autorités compétentes pour supervision et contrôle. Les autorités ont mené des enquêtes et traité 100 % des cas d’exploitation illégale dans les eaux étrangères et diffusé des informations dans les médias.

Le nombre de navires de pêche d’une longueur de 15 mètres et plus équipés d’équipements de surveillance des itinéraires (VMS) a atteint 97,86 % à l’échelle nationale. Photo: VNA

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, fin août 2023, les informations sur tous les bateaux de pêche d’une longueur de 6 m et plus avaient été enregistrées et mises à jour dans la base de données VNFisbase. Le taux de navires de pêche d’une longueur de 15 mètres et plus munis d’équipements de surveillance des itinéraires (VMS) a atteint 97,86% à l’échelle nationale.

Le syndicat des pêcheries du Vietnam compte actuellement 90 antennes dans 16 des 28 provinces et villes côtières, avec près de 18.000 membres. Le pays compte également 5.810 équipes de production en mer, avec 48.000 navires et 252.000 pêcheurs.

Des bateaux de pêche de la province de Ninh Thuan opèrent au large et dans les zones maritimes frontalières. Photo: VNA

La CE estime que le Vietnam est sur la bonne voie

Grâce aux inspections, la CE a confirmé que le processus au Vietnam était sur la bonne voie, constatant que la lutte contre la pêche INN était une priorité pour le gouvernement vietnamien et avait abouti à de nombreux résultats positifs.

Le 18 septembre à Bruxelles, en Belgique, une délégation du ministère de l’Agriculture et du Développement rural travaille avec des agences de la Commission européenne (CE). Photo: VNA

Pour le Vietnam, le passage à une pêche moderne, durable et responsable exige une grande détermination de toutes les parties prenantes, notamment dans la mise en œuvre des recommandations de la CE pour empêcher toute violation des eaux étrangères par des navires de pêche.

Selon des experts, le respect de toutes les recommandations de la CE signifie que le Vietnam pourra créer une chaîne de production durable et exporter en toute confiance ses produits aquatiques vers d’autres marchés potentiels. Il s’agit également d’une feuille de route permettant au pays de protéger ses ressources halieutiques, les écosystèmes marins et océaniques, la biodiversité et de garantir des moyens de subsistance durables à ses communautés côtières.

Repères de l’application du «carton jaune»

23 octobre 2017

La CE lève?? applique??? le carton jaune pour les produits halieutiques du Vietnam, donnant neuf groupes de recommandations que le Vietnam doit suivre pour faire retirer la carte.

Mai 2018

Première inspection de la CE au Vietnam

Novembre 2019

Deuxième inspection de la CE, recommandations réduites à quatre groupes que sont cadre juridique ; surveillance, inspection et contrôle des opérations des navires de pêche et la gestion de la flotte ; certification de la production et traçabilité des produits issus de la pêche ; application de la loi.

Depuis 2020

En raison de l’épidémie de COVID-19, la CE n’a pas pu envoyer d’experts au Vietnam pour une inspection sur le terrain. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a informé la CE des résultats de la mise en œuvre de ses quatre groupes de recommandations.

Octobre 2023

Une délégation de la CE pourrait se rendre au Vietnam pour travailler sur la lutte contre la pêche INN du 10 au 18 octobre 2023./.

La logistique de la pêche est de plus en plus ciblée et développée. Photo: VNA