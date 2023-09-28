越南解除IUU黄牌警告不可错过的机会

渔民在富安省燕岛水域捕鱼。图自互联网

距离欧盟委员会（EC）赴越南进行打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞活动的第四次检查日渐临近。

凭借近六年来所做出的努力，越南希望这将成为解除欧盟委员会自2017年10月20日起对越南水产品发布的 “黄牌警告”的良机。

越南正在努力发展可持续的海洋养殖与捕捞业。图自Vietnam+

受“黄牌警告”的限制，越南所有水产品出口到欧盟前必须接受检查。这导致越南水产品输欧成本增加，而且交货时间长也导致出口量减少。欧盟的打击IUU捕捞规定要求进口到欧洲的水产品具有捕捞地点、捕捞时间、捕捞时所用的渔船种类、船舶出海并返回陆地的港口、捕捞活动是否符合所在国的渔业捕捞和管理法律以及所在国法律是否与欧盟规定一致等完整的可追溯信息。

据越南水产品加工与出口协会（VASEP）同世界银行（WB）联合发布的《通过贸易分析评估不遵守 IUU规定给经济造成的影响：越南案例》报告显示，由于欧盟是越南水产品出口的前五大市场，遭受IUU黄牌警告使得越南对该市场的水产品出口量从2017年至今持续下降。

2022年，越南水产品对欧出口额仅达13亿美元，但欧盟依然是越南的五个主要出口市场之一。图自nongnghiep.vn

2019年越南水产品对欧出口额较2017年下降了12%，相当于近1.84亿美元。下降趋势继续持续到2020年，出口额同比下降了5.7%。2022年，越南水产品对欧出口额仅达13亿美元，但欧盟依然是越南的五个主要出口市场之一。

努力解除“黄牌警告”

2017年遭受黄牌警告之后，越南已积极实施欧盟委员会提出的建议，立即颁发《渔业法》并制定中央到地方共享渔业数据库（渔船登记、检验、捕捞许可证）。

边防站边防部队向渔民、船东宣传IUU防控规定。图自越通社

越南各有关机关和省市已按照中央书记处、政府总理和打击IUU国家指导委员会的指导意见落实打击IUU任务和解决方案。

然而，越南所做的努力尚未达到欧盟的期望，到2019年11月，欧盟委员会要求越南实施四组建议，包括：完善法律框架；监测、检查和控制渔船活动、船队管理；渔获可追溯认证；执法。

2022年12月1日越南政府总理范明政与28个沿海省市举办的关于打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞的会议。图自越通社

“要认识到打击IUU不是为了对付，而是为了保护国家和人民的利益，维护国家形象，履行国际承诺，证明越南是国际社会负责任的一员，其中对保护环境和海洋生态体系的责任心强。” 2022年12月1日越南政府总理范明政与28个沿海省市举办的关于打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞的会议。

为了积极实施欧盟委员会提出的上述建议并为与欧盟委员会检查代表团的工作会谈做出准备，2023年2月13日，越南政府副总理陈流光签发了关于颁布《打击非法、不报告和不管制捕捞行动计划》的第81/QĐ-TTg号决定。

越南政府副总理陈刘光和农业部副部长冯德进视察金瓯省和海防市“打击非法、不报告和不管制”捕鱼工作。图自越通社

因此，各有关部门、机关和地方已对当地所有渔船数量进行检查和统计，完成渔船登记、检查、标识、捕捞许可证签发及船舶监测系统（VMS）安装工作，将所有渔船数据输入国家渔业数据库（VNFishbase），严厉处置非法进入外国海域进行捕捞的渔船等。

安装VMS的全长15米以上渔船数量占比97.86%以上。图自越通社

越南农业与农村发展部副部长冯德进透露，关于船队管理方面，截至2023年8月底，全国渔船数量较2019年减少了近1万艘；全国身长6米以上的渔船均已登记，其相关信息也已输入VNFishbase；安装VMS的全长15米以上渔船数量占比97.86%以上等。

宁顺省渔船在海上开展捕捞作业。图自越通社

欧盟委员会评价越南正走在正确的道路上

欧盟委员会开展检查之后强调，越南解除IUU黄牌警告工作正走在正确的轨道上。同时评价称，打击IUU捕捞活动已成为越南政府的优先事项并取得了许多积极成效。欧盟委员会也强调，已制定协助越南尽早解除IUU黄牌警告的“明确法律框架”和目标。

9月18日，黎明欢部长率领越南农业与农村发展部和企业代表团对欧盟委员会（EC）进行访问。图自越通社

对于越南来说，从以传统方式捕捞转变为现代、可持续、负责任的捕捞以及改变渔民的意识是一个巨大的挑战，需要所有相关各方的高度决心，特别是落实欧盟委员会所提出的建议，不让渔船非法进入外国渔场进行捕捞的现象发生。

在专家人士看来，IUU“黄牌警告”对于越南渔业来说是一个巨大危机。但从积极的角度来看，这确实是越南水产品升级、提高声誉、抓住进军更多要求苛刻市场的一次重要“考验”。这同时也是越南保护渔业资源、海洋生态系统、生物多样性并确保沿海人民可持续生计的路线图。

实施“黄牌警告”的进程

2017年10月23日

欧盟委员会对越南捕捞的水产品发出黄牌警告，并为越南解除黄牌警告提出9组建议。

2018年5月

欧盟委员会赴越进行第一次检查

2019年11月

欧盟委员会赴越进行第二次检查，将此前9组建议减少为4组建议，包括完善法律框架；监测、检查和控制渔船活动、船队管理；渔业捕捞量和可追溯性认证；执法。

2020年至今

由于受到新冠肺炎疫情的影响，欧盟无法赴越开展实地检查。越南农业与农村发展部向欧盟委员会提交四组建议实施情况报告。

2023年10月，欧盟委员会海事和渔业总署(DG-MARE)的代表团将于2023年10月10日至18日就IUU工作赴越访问。（完）

渔业物流活动 日益得到重视和发展。图自越通社