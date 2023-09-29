ВЬЕТНАМ НЕ МОЖЕТ УПУСТИТЬ СВОЙ ШАНС В СНЯТИИ ЖЕЛТОЙ КАРТОЧКИ ЗА ИНН ПРОМЫСЕЛ

Рыбаки ловят рыбу в водах Хон-йен, Фу-йен. (Фото: tuoitre.vn)

Через несколько дней Европейская комиссия (ЕК) прибудет во Вьетнам для проведения 4-й фактической инспекции по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.

Предпринимая усилия по ликвидации ограничений в течение почти прошедших 6 лет, Вьетнам надеется, что это даст возможность снять «желтую карточку», которую ЕС ввел в отношении вьетнамских морепродуктов с 20 октября 2017 г., поскольку деятельность по эксплуатации и управлению рыболовством во Вьетнаме не соответствует нормам ЕС.

Вьетнам прилагает усилия для развития устойчивой индустрии выращивания и добычи морепродуктов. (Фото: Vietnam+)

По сути, система регулирования ЕС позволяет идентифицировать происхождение импортируемых морепродуктов, классифицируя страны, экспортирующие морепродукты в ЕС, по системе цветных карточек, включая синюю, желтую, красную, и, что наиболее серьезно, прекращение торговли. В связи с ограничениями по желтой карточке экспорт морепродуктов из Вьетнама в ЕС подлежит 100% предварительной проверке.

В результате стоимость экспорта морепродуктов в Европу возросла, количество сократилось из-за увеличения сроков доставки. Правила ЕС о ННН требует, чтобы морепродукты, импортируемые в Европу, содержали полностью отслеживаемую информацию, такую как: где ловить, когда ловить, какой тип рыболовецкого судна, в каком порту рыболовецкое судно выехало на море и вернулось; соответствует ли промысел законам об эксплуатации и управлении рыболовством принимающей страны и соответствуют ли законы этой принимающей страны правилам ЕС.

В связи с тем, что Европейский союз (ЕС) входит в топ-5 крупнейших экспортных рынков вьетнамских рыбных продуктов, получение желтой карточки ННН привело к постоянному снижению экспорта рыбной продукции Вьетнама на этот рынок с 2017 года по настоящее время, согласно отчету «Основанный на торговле анализ экономических последствий несоблюдения правил незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства: пример Вьетнама», опубликованным Вьетнамской ассоциацией переработки и экспорта морепродуктов (VASEP) в координации со Всемирным банком (ВБ).

В 2022 году экспорт морепродуктов Вьетнама в ЕС достиг всего 1,3 миллиарда долларов США, но ЕС по-прежнему остается одним из 5 основных экспортных рынков Вьетнама. (Фото: nongnghiep.vn)

По сравнению с результатами экспорта в 2017 году оборот экспорта рыбных продуктов в ЕС в 2019 году снизился на 12%, что эквивалентно 183,5 млн долл. США. Нисходящий тренд продолжился и в 2020 году, поскольку экспорт сократится на 5,7% по сравнению с 2019 годом. В 2022 году экспорт рыбных продуктов из Вьетнама в ЕС достиг всего 1,3 млрд долл. США, но ЕС остается одним из пяти основных экспортных рынков Вьетнама.

Усилия по снятию желтой карточки Вьетнама

Сразу после выдачи «желтой карточки» в 2017 году Вьетнам активно отреагировал на рекомендации Европейской комиссии, немедленно опубликовал закон о рыболовстве и создал базу данных рыболовецких судов (регистрация, прописка, лицензирование на рыболовство), связывающую центральный и местный уровни.

Погранничники пропагандируют и распространяют среди рыбаков и судовладельцев правила предотвращения и контроля ННН промысла. Фото: ВИА)



Соответствующие министерства, ведомства, провинции и города центрального подчинения прибрежного района Вьетнама организовали реализацию задач и решений по борьбе с ННН-промыслом под руководством Постоянного члена Секретариата ЦК КПВ, премьер-министра и Национального руководящего комитета по борьбе с ННН-промыслом.

Однако усилия Вьетнама не оправдали ожиданий ЕК, и к ноябрю 2019 года ЕК выдвинула 4 группы рекомендаций, которые Вьетнам должен выполнить в ближайшем будущем. Во-первых, правовые рамки. Во-вторых, надзор и контроль деятельности рыболовных судов, управление судами. В-третьих, сертификация продукции и отслеживаемость происхождения морепродуктов. В-четвертых, правоохранительная деятельность.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь возглавляет онлайн-конференцию по предотвращению и борьбе с незаконной добычей морепродуктов. (Фото: ВИА)

«Необходимо осознать, что борьба с ННН-промыслом это не только формальность, но и благо нации, интересов людей, имиджа страны, выполнения международных обязательств, подтверждения того, что Вьетнам является ответственным членом международного сообщества, включая защиту морской среды, морских экосистем и так далее» поделился Премьер-министр Фам Минь Тьинь на конференции премьер-министра с представителями 28 провинций и прибрежных городов по борьбе с ННН-промыслом, прошедшей 1 декабря 2022 г.

Чтобы активно выполнять эти рекомендации ЕК и подготовиться к работе с 4-й инспекционной группой ЕК, 13 февраля 2023 года заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг подписал решение № 81/QĐ -TTg для публикации «Плана действий по борьбе с ННН-промыслом».

Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг и заместитель министра Фунг Дык Тиен ознакомились с борьбой с ННН-промыслом в Камау и Хайфоне. (Фото ВИА)



Таким образом, соответствующие министерства, ведомства и населенные пункты рассмотрели и составили статистику по всему количеству местных рыболовецких судов, завершили регистрацию, прописки, маркировку рыболовецких судов, лицензирование на рыболовство, установку оборудования круизного мониторинга (VMS) в соответствии с регламентами; наряду с этим обновили 100% данных о рыболовецких судах в Национальную базу данных по рыболовству (vnfishbase); составили список рыболовецких судов, которые не участвуют в промысле, и судов высокого риска, нарушающих ННН-промысел, чтобы направить компетентные органы, конкретные подразделения и отдельные лица для мониторинга и управления; прекратить незаконный промысел судов в иностранных водах; расследовать и обрабатывать 100% случаев незаконного промысла в иностранных водах и публиковать информацию в средствах массовой информации.

Количество рыболовных судов длиной 15 метров и более, оснащенных оборудованием для мониторинга рейса (СМС), достигло 97,86% по всей стране. (Фото ВИА)

По словам заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьена по вопросам управления флотом, по состоянию к концу августа 2023 года количество рыболовецких судов в стране сократилось почти на 10.000 по сравнению с 2019 годом; все рыболовецкие суда длиной 6 м и более были зарегистрированы и обновлены в базе данных VNFisbase; количество рыболовецких судов длиной 6 м и более сократилось по сравнению с 2019 годом; количество рыболовных судов длиной 15 метров и более, на которых установлено оборудование круизного мониторинга (VMS), достигло 97,86% по всей стране. Союз рыболовов Вьетнама в настоящее время насчитывает 90 базовых профсоюзов в 16/28 провинциях и городах с почти 18.000 членами. Вместе с профсоюзами в стране также работают 5810 производственных бригад в море, в них принимают участие 48 000 судов и 252 000 рыбаков.

Рыболовные суда Ниньтхуана. (Фото: ВИА)

Еврокомиссия считает, что Вьетнам находится на правильном пути

В ходе инспекции ЕК подтвердила, что процесс снятия желтой карточки во Вьетнаме находится на правильном пути, оценив, что правительство Вьетнама уделяет приоритет борьбе с ННН-промыслом, которая достигла много положительных результатов. ЕК также подтвердила, что «существуют четкие правовые рамки», и намерена поддержать Вьетнам в скорейшем снятии «желтой карточки» ННН.

18 сентября в Брюсселе, Бельгия, министр Ле Минь Хоан и делегация Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей посетили и поработали с агентствами Европейской комиссии (ЕК). (Фото: ВИА)

Для Вьетнама преобразование рыболовства от естественного улова к современному, устойчивому, ответственному рыболовству, способствующему изменению сознания рыбаков является серьезной проблемой, требующей высокой решимости всех заинтересованных сторон, особенно в выполнении рекомендаций ЕС, чтобы не допустить возникновения ситуации, когда рыболовные суда нарушают иностранные рыболовные угодья.

По мнению экспертов, «желтая карточка» ННН – это большой риск для индустрии морепродуктов и рыбной продукции Вьетнама, но с положительной точки зрения это действительно важный «тест» для вьетнамских рыбных продуктов, которые должны быть усовершенствованы, повысить престиж и использовать больше возможностей для выхода на требовательные рынки, потому что ЕС – это рынок с самыми строгими требованиями. Но при выполнении всех рекомендаций ЕС, создав устойчивую производственную цепочку, Вьетнам может уверенно экспортировать рыбные продукты на другие потенциальные рынки. Это также является дорожной картой для Вьетнама по защите ресурсов морепродуктов, морских и океанических экосистем, биоразнообразия и обеспечением устойчивых источников средств к существованию для прибрежных сообществ устойчивым образом./.

Главные моменты дела по «желтой карточке» за ННН промысел

23 октября 2017 г.

ЕК объявила о применении «желтой карточки» в отношении выловленных во Вьетнаме морепродуктов и дала девять групп рекомендаций, которые Вьетнам должен предпринять, чтобы снять эту карточку.

Май 2018 года

Делегация ЕК прибыла во Вьетнам для проведения первой фазы проверки.

Ноябрь 2019 года

Делегация ЕК прибыла во Вьетнам для проведения второй фазы проверки, EK сократила список рекомендаций до 4 групп: правовые рамки, надзор и контроль деятельности рыболовных судов, управление судами, сертификация продукции и отслеживаемость, происхождение морепродуктов, правоохранительная деятельность.

С 2020 г. по настоящее время

Из-за эпидемии COVID-19 делегации ЕК не смогли приехать во Вьетнам для проверки, Министерство сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама регулярно обновляет информацию и направляет в ЕК отчеты о результатах выполнения 4 групп рекомендаций ЕК.

Октябрь 2023 г.:

Ожидается, что в состав инспекционной группы ЕС войдут представители Главного управления по морским делам и рыболовству (DG-MARE) и миссии ЕС во Вьетнаме, которая прибудет во Вьетнам для проведения работы по ННН-промыслу с 10 по 18 октября. 2023./.

Логистика рыболовства становится все более целенаправленной и развитой. (Фото: ВИА)