ЭКСПОРТ РИСА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm đạt gần 6 triệu tấn. Ảnh TTXVN

Экспорт риса Вьетнама стоит перед большими возможностями в связи с приостановлением Индии и некоторых стран экспорта риса с июля 2023 года.

В 8 первых месяцев года Вьетнам экспортировал почти 6 миллионов тонн риса. (Фото: ВИА)



По данным Главного таможенного управления, к концу августа 2023 года Вьетнам экспортировал почти 6 миллионов тонн риса, что является самым высоким показателем за всю историю, и на 20% больше за тот же период и составлено 89% годового плана.

Рекордный уровень экспорта риса увеличил оборот экспорта риса за последние 8 месяцев почти до 3,2 млрд долларов США, увеличившись в стоимостном выражении более чем на 34%. Среди рынков импорта вьетнамского риса большая доля приходится на Филиппины, Китай, Индонезия и Гану, причем темпы роста более чем в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министерства, отрасли и местные органы власти планируют и развивают крупномасштабные зоны производства высококачественного товарного риса, обеспечивая площадь выращивания риса. (Фото: nongnghiep.vn

Однако это также является большой проблемой, поскольку Вьетнаму необходимо обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность и сбалансировать рыночное предложение и спрос, ведь по многим прогнозам спрос в импорте многих стран повысится в последние 4 месяца года.

Столкнувшись с этой ситуацией, 6 августа 2023 года премьер-министр Фам Минь Тьинь издал директиву №24 о прочном обеспечении национальной продовольственной безопасности и содействии устойчивому производству и экспорту риса в данный период времени.

Премьер-министр поручил министру сельского хозяйства и развития сельских местностей взять на себя основную ответственность и координировать с министерствами, секторами и населенными пунктами в планировании и развитии крупномасштабных и высококачественных районов производства товарного риса, обеспечении земельных площадей, специализирующихся на выращивании риса, внимательно отслеживать погодные условия, стихийные бедствия и эпидемии, чтобы оперативно корректировать производство, обеспечивая производство более чем 43 миллионов тонн риса в год в последующие годы.

До Ха Нам, вице-председатель Вьетнамской продовольственной ассоциации, сказал, что директива премьер-министра очень соответствует реальной ситуации с глобальной нехваткой продовольствия и быстро растущими ценами на вьетнамский рис. Ассоциация также рекомендовала предприятиям увеличить запасы продовольствия, сохранить 70% производства риса для удовлетворения внутреннего спроса и остальное оставить для экспорта.

Ассоциация также рекомендовала предприятиям увеличить запасы продовольствия, сохранить 70% производства риса для удовлетворения внутреннего спроса и остальное оставить для экспорта. (Фото: ВИА)

После получения директивы премьер-министра Министерство промышленности и торговли дало указание системе торговых советников Вьетнама за рубежом регулярно отслеживать ситуацию на рынке основных стран-производителей и импортеров риса для предоставления информации заинтересованным сторонам, тем самым ориентируя производство на предстоящее время. Министерство промышленности и торговли также предложило экспортерам риса строго соблюдать режим периодической и нерегулярной отчетности, хорошо соблюдать процесс обращения минимальных резервов и регулярно обновлять информацию о рыночном обмене.

Однако, хотя соответствующие ведомства активно регулируют рынок, цена на рис в последние дни постоянно колеблется.

Цены на рис колеруется

В недавнем отчете, направленном премьер-министру, Вьетнамская продовольственная ассоциация (VFA) отметила, что цены на рис выросли слишком быстро, что привело к разрыву цепочки поставок от фермеров к торговцам, перерабатывающим предприятиям и предприятиям-экспортерам риса. Это затрудняет экспортным предприятиям мобилизацию источников товаров для выполнения подписанных контрактов.

Экспортная цена на рис к началу августа 2023 года выросла до более чем 660 долларов США/тонну. (Фото ВИА)

С начала августа 2023 года цена риса на экспорт выросла до более чем 660 долларов США за тонну, но предприятия испытывают трудности с закупкой риса для выполнения заказов, поскольку внутренние цены на рис выросли еще выше. В сентябре внутренняя цена на рис была на 5-7% выше экспортной цены, что эквивалентно 660-680 долларам США за тонну с 5% дробленого риса.

Министр Нгуен Хонг Зиен возглавил конференцию по экспорту риса в городе Кантхо. (Фото: Vietnam+)

На конференции по экспорту риса за 6 месяцев 2023 года, состоявшейся недавно в Кантхо, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен подтвердил, что управление экспортом риса в условиях нестабильного рынка необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации внутреннего рынка риса. Однако увеличение экспорта риса также дает возможность обеспечить максимальную ценность и эффективность для производителей и предприятий, а также возможность расширить рынок и утвердить бренд вьетнамского риса на международном рынке, особенно на новых рынках.

С июля 2023 года Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей дало указание населенным пунктам использовать возможности и увеличить производство риса. Только в регионе дельты Меконга площадь посевов риса осенью и зимой достигла около 700.000 гектаров, что на 50.000 гектаров больше, чем в прошлом году, ожидаемый объем производства за весь год — более 43 миллионов тонн риса. Если не произойдет широкомасштабных эпидемий, стихийных бедствий, ураганов или наводнений, вполне вероятно, что в 2023 году Вьетнам соберет большой урожай.

Сколько тонн риса может экспортировать Вьетнам?

Чан Зуй Донг, директор департамента импорта-экспорта Министерства промышленности и торговли, заявил, что после балансирования внутреннего спроса на рис объем риса-сырья, который может идти на экспорт в 2023 году, составит около 15,1 млн тонн, что эквивалентно 7,5 млн тонн риса.

В первой половине 2023 года экспорт риса из Вьетнама продолжит расти на 18,7% по объему и почти на 30% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (Фото: nongnghiep.vn)

Если экспорт риса пойдет по такому плану, Вьетнам не только получит более ценную иностранную валюту для экономического развития, но также продемонстрирует роль и позицию страны в содействии обеспечению продовольственной безопасности во всем мире, поскольку Вьетнам недавно взял на себя обязательства перед Организацией Объединенных Наций (ООН).

На дискуссионной сессии выступил посол Данг Хоанг Жанг, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН. (Фото: ВИА)

На открытом заседании Совета Безопасности ООН 3 августа 2023 года глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг подтвердил, что Вьетнам продолжит вносить активный вклад в продовольственную безопасность во всем мире посредством поддержания экспорта риса и другой сельскохозяйственной продукции.

Приверженность Вьетнама высоко ценится международным сообществом в контексте того, что многие части мира сталкиваются с голодом и риском отсутствия продовольственной безопасности из-за вооруженного конфликта.

Представитель Вьетнама также подчеркнул, что помимо своей ответственности за содействие мировой продовольственной безопасности посредством экспорта риса, Вьетнам также решительно настроен обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность, рассматривая это как цель и решения социально-экономического развития страны.

Вьетнам вышел из списка стран с острым дефицитом продовольствия и с 1988 г. стал экспортером риса. С 1989 г. его экспорт вскоре превысил 1 миллион тонн, а затем достиг крупных объемов (2-е и 3-е места в мире) вплоть до 2022 года./.