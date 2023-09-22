越南大米出口：新机遇与新挑战

截至2023年8月，越南大米出口量达近600万吨。图自越通社

自2023年7月起，印度和一些国家暂时停止出口大米之后，越南大米出口迎来巨大机遇。

大米出口创历史新高使今年前8个月大米出口额达到近32亿美元，增幅超过34%。图自越通社

据越南海关总局的统计，截至2023年8月，越南大米出口量达近600万吨，创历史最高水平，同比增长20%，完成2023年全年计划的89%。

大米出口创历史新高使今年前8个月大米出口额达到近32亿美元，增幅超过34%。 菲律宾、中国、印度尼西亚和加纳是进口越南大米最多的国家，部分市场的进口量是去年的15倍以上。

各部委、地方进行规划和发展大规模优质商品稻谷产区。图自nongnghiep.vn

然而，这也是一个很大的挑战，因为越南还需要确保国内粮食安全和市场供需平衡。越南各家大米出口企业也担心供应不足，因为据预测，今年最后4个月许多国家对大米进口的需求持续增家。

针对这种情况，2023年8月6日，越南政府总理范明政发布了关于坚定保障国家粮食安全、促进大米可持续生产和出口的第24号指示。

越南政府总理责成农业与农村发展部部长主持并协调各部委、地方进行规划和发展大规模优质商品稻谷产区，确保水稻种植的土地面积，密切监测天气、自然灾害、疫情等情况，以及时调整生产，确保今后几年稻谷年均产量达4300万吨以上的目标。

越南粮食协会副主席杜河南表示，政府总理的指示非常适合全球粮食短缺的实际情况。该协会也建议企业增加粮食储备，70%的大米产量用于满足国内需求，其余部分可供出口。

越南粮食协会建议企业增加粮食储备，70%的大米产量用于满足国内需求，其余部分可供出口。图自越通社

根据政府总理的指示，越南工贸部已指示越南驻外商务处随时把握主要大米生产国和进口国的市场动态，为有关各方提供信息，为今后的大米生产提供方向。然而，尽管相关机构积极调控市场，但连日来大米价格却持续波动。

稻米价格持续波动

越南粮食协会在最近递交政府总理的一份报告中指出，大米价格上涨过快，导致供应链中断。这使得出口企业很难调动货源来履行已签署的合同。

自2023年8月初开始，出口大米价格已上涨至每吨660美元以上。图自越通社

自2023年8月初开始，出口大米价格已上涨至每吨660美元以上，但由于国内大米价格上涨更高，企业采购的大米难以满足订单。今年9月份，国内大米价格比出口价格高出5-7%，每吨5%碎米为660-680美元。

越南工贸部部长阮鸿延。图自越通社

此前，2023年6月在芹苴举行的大米出口会议上，越南工贸部部长阮鸿延强调，在市场波动的背景下，大米出口调控需要确保国家粮食安全和国内大米市场的稳定。 然而，增加大米出口也是为生产商和企业带来最高价值和效率的机会，也是扩大市场和在国际市场，特别是在新市场上肯定越南大米品牌的机会。

自2023年7月起，越南农业与农村部指导各地抓住机遇，增产稻米。 仅在九龙江三角洲地区，今年秋冬季水稻种植面积就达到约70万公顷，比去年增加5万公顷； 预计全年稻谷产量超过4300万吨。如无发生大范围的流行病、自然灾害、风暴或洪水，越南2023年的水稻将获取相当丰收。

越南可出口多少吨大米？

越南工贸部进出口局局长陈维东先生表示， 2023年可供出口的稻谷量约为1510万吨，相当于750万吨大米。

大米出口创历史新高使今年前8个月大米出口额达到近32亿美元，增幅超过34%。图自nongnghiep.vn

如果大米出口活动按照这一计划进行，越南不仅可以为经济发展赚取更多外汇，而且还展示越南国家在为确保世界粮食安全做出贡献方面的作用和地位，履行越南最近在联合国做出的承诺。

越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使。图自越通社

2023年8月3日，越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使在联合国安理会公开会议上强调，越南将继续通过维持大米和其他农产品出口活动，为全球粮食安全做出积极贡献。在世界许多地区面临饥荒和武装冲突造成粮食不安全风险的背景下，越南的承诺受到国际社会的高度评价。

与此同时，越南也决心确保国内粮食安全，并将其视为越南经济社会发展的目标和发展之道。

越南已经脱离了粮食严重短缺的国家名单，自1988年起成为大米出口国。1989年，越南大米出口量为100万吨以上，从那时到2020年越南大米出口量一直排名世界第二、第三。（完）