EXPORTATIONS DE RIZ: NOUVELLES OPPORTUNITÉS ET NOUVEAUX DÉFIS

Le riz vietnamien est face à une grande opportunité après que l’Inde et certains pays ont temporairement arrêté leurs exportations depuis juillet 2023.

Fin août 2023, le Vietnam avait exporté près de 6 millions de tonnes, le niveau le plus élevé jamais enregistré, en hausse de 20% en un an et 89% du plan annuel, selon les Douanes du Vietnam.

Ce niveau record a porté le chiffre d’affaires des exportations de riz au cours des 8 derniers mois à près de 3,2 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 34 %. Les Philippines, la Chine, l’Indonésie et le Ghana sont les principaux débouchés avec une croissance de plus de 15 fois en un an.

Les ministères, les secteurs et les localités planifient et développent des zones de production de riz à grande échelle et de haute qualité, tout en garantissant des zones de terres pour la culture spécialisée du riz. Photo: nongnghiep.vn

Cependant, cela constitue également un grand défi car le Vietnam doit assurer sa sécurité alimentaire et équilibrer l’offre et la demande du marché. Les entreprises d’exportation craignent également que l’offre ne soit pas suffisante pour répondre aux besoins. Selon les prévisions, la demande dans de nombreux pays continuera d’augmenter au cours des quatre derniers mois de l’année.

Pour répondre à cette situation, le 6 août 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié la Directive 24 visant à garantir fermement la sécurité alimentaire nationale et à promouvoir la production et l’exportation durables.

Do Ha Nam, vice-président de l’Association vietnamienne de l’alimentation, a déclaré que la directive du Premier ministre était très adaptée à la situation actuelle de pénurie alimentaire dans le monde. L’association a également recommandé aux entreprises d’augmenter leurs réserves alimentaires, en économisant 70 % de la production de riz pour répondre aux besoins intérieurs et exporter le reste.

L’Association vietnamienne de l’alimentation recommande aux entreprises d’augmenter leurs réserves alimentaires, en économisant 70 % de la production de riz pour répondre aux besoins intérieurs et exporter le reste. Photo: VNA

Suite à la directive du Premier ministre, le ministère de l’Industrie et du Commerce a ordonné au système de conseillers commerciaux vietnamiens à l’étranger de surveiller régulièrement le marché de principaux pays producteurs et importateurs afin de fournir des informations aux parties concernées, ce pour fixer les orientations de la production future..

Des prix qui fluctuent continuellement

Dans un récent rapport envoyé au Premier ministre, l’Association vietnamienne de l’alimentation a noté que les prix du riz avaient augmenté trop rapidement, entraînant une rupture de la chaîne d’approvisionnement. Il est donc difficile pour les entreprises exportatrices de mobiliser des sources de marchandises pour exécuter les contrats signés.

Depuis début août 2023, les prix du riz à l’exportation augmentent à plus de 660 dollars la tonne. Photo: VNA

Depuis début août 2023, les prix du riz à l’exportation ont augmenté à plus de 660 dollars la tonne. Ce mois-ci, le prix intérieur du riz est de 5 à 7 % plus élevé que le prix à l’exportation, ce qui équivaut à 660 à 680 dollars la tonne avec 5 % de brisures.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên . Photo: Vietnam+

Lors de la conférence sur les exportations de riz de 6 mois, tenue à Can Tho, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, avait affirmé que la gestion des exportations de riz dans le contexte d’un marché volatile devait assurer la sécurité alimentaire nationale et stabiliser le marché national du riz. Cependant, l’augmentation des exportations est également une moyen d’apporter la plus grande valeur et l’efficacité aux producteurs et aux entreprises, et constitue également une opportunité d’élargir le marché et d’affirmer la marque du riz vietnamien sur le marché international, en particulier sur les nouveaux marchés.

Depuis juillet 2023, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural ordonne aux localités d’augmenter la production. Dans la seule région du delta du Mékong, la superficie des cultures automne-hiver de cette année atteint environ 700 000 hectares, soit 50 000 hectares de plus que l’année dernière. La production pour cette année est prévue de plus de 43 millions de tonnes. S’il n’y a pas d’épidémies ou de catastrophes naturelles, il est probable que le Vietnam aura une récolte plutôt réussie en 2023.

Combien de tonnes le Vietnam peut-il exporter ?

Tran Duy Dong, directeur du Département d’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré qu’après avoir équilibré les besoins nationaux, la quantité de riz capable de servir à l’exportation en 2023 est d’environ 15,1 millions de tonnes de paddy, soit l’équivalent de 7,5 millions de tonnes de riz.

Au premier semestre 2023, les exportations de riz du Vietnam continuent d’augmenter de 18,7% en volume et de près de 30% en valeur par rapport à la même période de l’année dernière.. Photo: nongnghiep.vn

Si les activités d’exportation se déroulent comme le plan fixé, le Vietnam gagnera non seulement de précieuses devises étrangères pour son développement économique, mais démontrera également son rôle et sa position dans la contribution à la garantie de la sécurité alimentaire mondiale, conformément à son engagement auprès des Nations Unies (ONU).

L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU). Photo: VNA

Lors de la réunion publique du Conseil de sécurité de l’ONU le 3 août 2023, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la délégation permanente vietnamienne auprès de l’ONU, a affirmé que le Vietnam continuerait de contribuer activement à la sécurité alimentaire mondiale en maintenant ses exportations de riz et d’autres produits agricoles.

Il a souligné que le Vietnam était également déterminé à assurer sa sécurité alimentaire intérieure, considérant cela à la fois comme un objectif et une solution pour son développement socio-économique..

Le Vietnam a quitté la liste des pays souffrant de graves pénuries alimentaires et est devenu exportateur de riz en 1988. Ses exportations de riz ont atteint rapidement plus d’un million de tonnes en 1989 puis n’ont cessé de croître ensuite./.