推动越中全面战略合作伙伴关系迈上新台阶

越南政府总理范明政（左）与中国国务院总理李强。图自越通社

越南和中国互为邻国，两国在文化、社会方面有着许多相同之处。两国于1950年1月18日建立外交关系。73年来，虽然历经风风雨雨，但友谊与合作依然是越中关系的主流，成为两国人民的宝贵财富，为把握越中传统友好关系发展大方向作出贡献，造福两国人民。

2006年11月16日，越共中央总书记农德孟、越南国家主席阮明哲在越南主席府举行隆重仪式，欢迎中共中央总书记、中国国家主席胡锦涛对越南进行国事访问。图自越通社

进一步深化越中全面战略合作伙伴关系

近年来，在全球合作环境遭受冲突、疫情等诸多负面影响的背景下，越中两国仍通过多种灵活方式保持高层交往，有利于增进两党两国的政治互信。

越共中央总书记阮富仲于2022年10月30日至11月2日对中国进行正式访问。此访为增进越中团结协作与传统友谊、推动和深化两国新时期全面战略合作伙伴关系作出了积极贡献。

越南政府总理范明政于6月25日至28日对中国进行正式访问并出席在中国天津举行的世界经济论坛第十四届新领军者年会。这是范明政作为政府总理首次访问中国，恰逢越中两国庆祝建立全面战略合作伙伴关系15周年（2008年~2023年）。

越南政府总理范明政出席在中国天津举行的世界经济论坛第十四届新领军者年会。图自越通社

范明政此访对推动落实两国总书记的重要共识，特别是2022年11月发布的《关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》具有重要意义。双方达成了多项共识，就促进两国各领域合作的具体措施达成一致，为推动两国关系持续向前发展奠定了重要基础。

​这些活动为两国关系健康稳定发展指明方向、注入动力并提供坚强的政治保证。此外，两国中央党委领导人也通过多种方式保持经常性联系。

越中两国在多边论坛特别是东盟和联合国论坛上保持密切协调与配合，促进地区和世界和平、稳定与合作。

第26次东盟—中国领导人会议全景。图自越通社

经贸投资合作关系不断向前发展

建立全面战略合作伙伴关系为越中两国营造更加安全稳定的政治环境，为两国经贸合作创造了动力和重要基础。

值得关注的是，双方建立的经贸合作机制已及时解决两国贸易关系中存在的问题，使两国经贸合作朝着更加稳定、平衡和可持续方向发展。

越南政府总理范明政出席东盟—中国领导人会议。图自越通社

近年来，贸易合作继续成为两国关系的亮点。越南是中国第四大贸易伙伴（仅次于美国、日本和韩国）和在东盟的第一大贸易伙伴。

2022年，越中进出口总额达1756亿美元，同比增长5.5%。2023年前7月，越中进出口总额达891亿美元，同比下降12.6%。越南对中国的贸易逆差274亿美元，同比下降34.2%。

在投资方面，中国在对越南直接投资的143个国家和地区中排名第六位。 截至2023年6月20日，中国在越南的投资项目3791个，注册资本总额超过250亿美元。

截至2023年6月20日，中国在越南的投资项目3791个，注册资本总额超过250亿美元。图自互联网

在旅游方面，赴越南旅游的中国游客人数连续多年领先（2019年超过580万人次，占越南接待国际游客总数的三分之一）。2020年2月新冠肺炎疫情爆发，两国旅游合作暂时中断。自2023年3月15日起，中国正式恢复旅游市场，允许越南等多个国家组团旅游。2023年8月，越南接待中国游客超过21.2万人次，环比增长117%。累计2023年前8个月越南接待中国游客达近95万人次。

2023年8月，越南接待中国游客超过21.2万人次，环比增长117%。图自互联网

与此同时，两国在文化、教育领域的合作不断走向深入，人文交流尤其是两国年轻一代的交流硕果累累，有助于增进两国相互了解，促进两党两国和两国人民之间的友谊，为越中关系持续健康稳定发展奠定了坚实的基础。

越南政府总理范明政将率越南代表团出席9月16日至17日在中国广西南宁市举行的第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会彰显了两国对越中友谊以及越南各地和企业与广西壮族自治区关系的重视。

中国—东盟博览会是将商品推向中国南方市场的平台。

一年一度在中国广西南宁市举行的中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会是中国十大博览会之一。每次展会都有越南政府领导人出席，是东盟展位和参展企业最多的国家。（完）

2023年前7月，越中进出口总额达891亿美元。图自越通社