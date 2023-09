AMENER À UNE NOUVELLE ÉTAPE LE PARTENARIAT DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE INTÉGRALE vIETNAM-CHINE

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue chinois Li Qiang. Photo: VNA

Le Vietnam et la Chine sont deux voisins proches présentant de nombreuses similitudes culturelles et sociales. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 18 janvier 1950. Au cours des 73 dernières années, malgré des hauts et des bas, l’amitié et la coopération restent le courant principal et sont devenus un bien commun précieux des deux peuples, contribuant au maintien de la tendance de développement stable des relations d’amitié traditionnelle Vietnam-Chine et apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays.

Le Président Hô Chi Minh et le président Mao Zedong à Pékin en 1960. Photo. VNA

En 2008, les deux parties ont convenu d’élever leurs relations au niveau le plus élevé du partenariat vietnamien, appelé partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. Cela signifique la Chine est également le premier pays à établir ce cadre de coopération avec le Vietnam..

Le 16 novembre 2006, le secrétaire général du PCV Nông Duc Manh et le président Nguyên Minh Triet ont coprésidé la cérémonie d’accueil du secrétaire général du PCC et président chinois Hu Jintao pour une visite d’amitié officielle au Vietnam. Photo: VNA

Approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral

Ces dernières années, malgré un environnement global de coopération impacté par les conflits et la pandémie de Covid-19, les échanges et les contacts de haut niveau tenus régulièrement et sous de formes flexibles entre le Vietnam et la Chine ont contribué à renforcer la confiance politique entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste chinois et les deux États vietnamien et chinois.

En particulier, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a effectué une visite officielle en Chine du 30 octobre au 2 novembre 2022. Sa visite a apporté des contributions positives à la promotion de la solidarité et l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine, au renforcement et à l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays dans la nouvelle ère.

Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong a effectué une visite officielle en Chine du 30 octobre au 2 novembre 2022. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué une visite officielle en Chine, où il a participé à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) à Tianjin du 25 au 28 juin. Il s’agit de sa première visite en Chine en tant que Premier ministre, au moment où le Vietnam et la Chine célèbrent le 15e anniversaire de l’établissement de leur partenariat de coopération stratégique intégrale (juin 2008-2023).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) à Tianjin du 25 au 28 juin. Photo: VNA

Sa visite revêt une signification importante pour la concrétisation des perceptions communes du secrétaire général Nguyên Phu Trong et du secrétaire général et président Xi Jinping, notamment la Déclaration commune sur la poursuite du renforcement et de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine publiée en novembre 2022. Les deux parties sont parvenues à des perceptions communes importantes, ont convenu des mesures spécifiques pour promouvoir la coopération bilatérale, contribuant aux efforts visant à dynamiser les relations vietnamo-chinoises dans les temps à venir.

Ces activités ont contribué à l’orientation stratégique, à la dynamisation et à la mise en place des garanties politiques du développement sain et stable des relations bilatérales. En outre, les responsables des comités centraux du Parti ont maintenu leurs échanges et contacts réguliers sous des formes flexibles.

Dans les forums multilatéraux, le Vietnam et la Chine travaillent activement en coordination pour promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde, en particulier dans les forums de l’ASEAN et des Nations Unies.

Le 26e Sommet ASEAN – Chine tenu en Indonésie. Photo: VNA



La coopération économique en croissance continue

La construction d’un partenariat de coopération stratégique intégral a créé un environnement de coopération politique propice et stable, contribuant à créer une force motrice et une base importante pour la coopération au développement économique, notamment commercial, entre le Vietnam et la Chine.

Le maintien régulier des mécanismes de coopération économique et commerciale bilatérale a permis de résoudre en temps opportun les problèmes dans les relations commerciales entre les deux pays, amenant la coopération économique et commerciale bilatérale à se développement de manière plus stable, plus équilibrée et plus durable.

Ces dernières années, la coopération commerciale a été toujours un point lumineux dans les relations entre les deux pays. Le Vietnam est le plus grand partenaire de la Chine au sein de l’ASEAN et le quatrième partenaire commercial de la Chine dans le monde, après les États-Unis, le Japon et la République de Corée.

Le commerce bilatéral s’est élevé à 175,6 milliards de dollars en 2022, en hausse de 5,5% en glissement annuel. Il s’est établi à 89,1 milliards de dollars au cours de sept premiers mois de 2023, en baisse de 12,6% par rapport à la même période de 2022. Le Vietnam a réduit son déficit commercial avec la Chine de 34,2%, à 27,4 milliards de dollars.

En matière d’investissement, la Chine occupe la 6e position sur 143 pays et territoires investissant au Vietnam. Au 20 juin 2023, la Chine comptait 3.791 projets valides au Vietnam avec un capital social total de plus de 25 milliards de dollars.

Au 20 juin 2023, la Chine compte 3.791 projets valides au Vietnam avec un capital social total de plus de 25 milliards de dollars.

En ce qui concerne le tourisme, la Chine est depuis de nombreuses années le plus grand pourvoyeur de touristes au Vietnam, avec plus de 5,8 millions ou un tiers des arrivées internationales au Vietnam en 2019. Après un hiatus depuis février 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, la Chine a autorisé de nouveau les visites de groupes dans certains pays, dont le Vietnam. En août 2023, le Vietnam a accueilli plus de 212.000 touristes chinois, soit une augmentation de 117% par rapport à juillet 2023, portant le nombre total de touristes chinois au Vietnam au cours des huit premiers mois de cette année à près de 950.000.

En août 2023, le Vietnam a accueilli plus de 212.000 touristes chinois. Photo: tuoitre.vn

Parallèlement, la coopération culturelle, éducative et les échanges entre les peuples, en particulier entre la jeune génération vietnamienne et chinoise, deviennent de plus en plus substantiels, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle l’amitié entre les deux partis, les deux pays et les deux peuples. Ces activités ont contribué à consolider une base solide pour que les relations Vietnam-Chine continuent à se développer de manière saine et stable.

Dans la poursuite de la dynamique des liens bilatéraux, le Premier ministre Pham Minh Chinh dirigera une délégation vietnamienne de haut rang pour participer à la Foire-expo Chine-ASEAN (CAEXPO) et au 20e Sommet sur le commerce et l’investissement Chine-ASEAN (CABIS), du 16 au 17 septembre dans la ville de Nanning, province du Guangxi, en Chine, démontrant l’importance attachée par les deux pays aux relations d’amitié Vietnam-Chine et aux relations entre les localités et les entreprises vietnamiennes et la province du Guangxi.

La foire Chine-ASEAN est une opportunité de promouvoir les produits de marque sur le marché du Sud de Chine

La CAEXPO et le CABIS, organisés annuellement par la Chine et l’ASEAN à Nanning, représentent l’un des dix principaux salons commerciaux de Chine, se tiennent annuellement depuis 2004 et, à chaque édition, sont honorés par la présence des dirigeants du gouvernement vietnamien et la plus grande représentation vietnamienne parmi les exposants des pays membres de l’ASEAN./.

Au cours des sept premiers mois de 2023, le Vietnam a exporté en Chine 89,1 milliards de dollars de marchandises. Photo : VNA