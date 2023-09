LA SOLIDARITÉ SPÉCIALE VIETNAM-CUBA, UN MODÈLE DE RELATIONS INTERNATIONALES

Le général Raul Castro Ruz, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, président du Conseil d’État et du Conseil des ministres de Cuba, et le secrétaire général Nguyen Phu Trong, dans la soirée du 8 août 2012, à Hanoï, à l’occasion de la viste d’amitié officielle de la délégation cubaine dans le pays. Photo: VNA

Dans l’histoire contemporaine du monde, il est rare de trouver une relation aussi spéciale que celle entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Vietnam et de Cuba.

Les bonnes relations entre les deux peuples ont été établies par le Héros national cubain José Martí, les Présidents Ho Chi Minh et Fidel Castro, et ont été développées par les générations de dirigeants cubains et vietnamiens.

Le 22 février 2009, Fidel Castro, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, président du Conseil d’État et du gouvernement de Cuba, rencontre le général Vo Nguyen Giap à l’occasion d’une visite d’amitié officielle au Vietnam. Photo : VNA

« Fidel Castro, le dirigeant légendaire cubain, fut un chef d’État qui soutint le mouvement international en faveur de la juste lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance et la réunification nationales dans le passé, ainsi que dans son processus de reconstruction, d’édification et de défense de la Patrie. »

Dans le cœur de chaque Vietnamien, Cuba et le leader Fidel Castro sont devenus des symboles du héroïsme révolutionnaire, de l’esprit rebelle et de l’aspiration à la liberté et au bonheur. Le peuple vietnamien entretient toujours une relation de confiance, d’amour, d’admiration et de gratitude envers le peuple cubain et son leader Fidel Castro.

“Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang”

Le Président Fidel Castro vint au Vietnam à trois reprises, en septembre 1973, en décembre 1995 et en février 2003. Lors de sa première visite en septembre 1973, le commandant en chef Fidel s’est rendu à Quang Tri en pleine guerre acharnée.

Le 15 septembre 1973, Fidel Castro, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, Premier ministre du gouvernement révolutionnaire cubain, rend visite au Comité populaire révolutionnaire de la province de Quang Tri (zone libérée du Sud du Vietnam). (Photo : VNA)

Il y a exactement 50 ans, le 15 septembre 1973, le Président Fidel arriva à Quang Tri, devenant le premier et le seul chef d’État à mettre les pieds dans la zone libérée du Sud du Vietnam, juste après la signature des Accords de Paris sur la paix au Vietnam (janvier 1973).

Fidel Castro, Premier ministre du gouvernement révolutionnaire cubain, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, agite le drapeau du Front national de libération, lors de sa visite dans la zone libérée du Sud du Vietnam, le 15 septembre 1973. (Photo : VNA)

L’image du commandant général en uniforme vert olive agitant le drapeau du Front national de libération constitua une grande source d’encouragement pour tous les Vietnamiens.

Lors d’une visite historique dans la base militaire 241 Tan Lam, également connu sous le nom du camp Carol, le Président Fidel déclara : “Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang”.

Lors de sa visite dans la zone libérée du Sud du Vietnam, le 15 septembre 1973, Fidel Castro, Premier ministre du Gouvernement révolutionnaire cubain, Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, et la délégation de la délégation du Parti et du Gouvernement Révolutionnaire cubains, prennent une photo à côté du poste de sécurité populaire de Ben Hai. (Photo : archives de la VNA)

Cette parole immortelle du commandant en chef Fidel devint un symbole de la belle solidarité entre les peuples vietnamien et cubain et toucha le cœur de millions de personnes dans le monde.

VIDEO Ceremonies celebrating Fidel Castro’s first visit to Vietnam ( ANH, TRUNG, TBN UP)

Dans cet esprit, le leader Fidel et le Parti communiste de Cuba aidèrent le Vietnam de manière impartiale et pure, dans un noble esprit d’internationalisme. À la suite de cette visite, Cuba aida le Vietnam à construire de nombreux ouvrages importants, notamment l’hôpital général de Dong Hoi et l’hôtel Thang Loi, la ferme de poulets Luong My, la ferme bovine de Moc Chau, le tronçon routier Son Tay – Xuan Mai, et envoya également des experts pour construire la piste Ho Chi Minh.

Au cours de cette période-là, le Parti, l’État et le peuple de Cuba apportèrent au Parti, à l’État et au peuple du Vietnam un soutien et une assistance précieux et efficaces grâce à la formation de ressources humaines et la remise de médicaments, d’équipements médicaux… Ils contribuèrent également à l’amélioration de la piste de Truong Son et d’autres routes dans les régions de Quang Tri et Thua Thien-Hue pour le transport d’armes et d’équipements lourds vers les champs de bataille du Sud.

« Alors que les deux pays se concentraient sur l’édification du socialisme, Cuba continua d’aider le Vietnam dans tous les domaines, en maintenant une coopération dans les domaines des sciences et technologies, de la construction d’installations de production, de la fourniture de semences, de plants et du bétail, de l’évaluation de nombreux projets de construction et de développement… »

Une solidarité spéciale, modèle de relations internationales

Depuis plus de six décennies, le Vietnam et Cuba ont toujours été aux côtés l’un de l’autre dans la lutte pour l’indépendance, la liberté ainsi que la construction et la défense du socialisme dans chaque pays.

Les relations politiques sont de plus en plus étroites. Les hauts dirigeants des deux Partis, des deux États et des deux gouvernements effectuent des visites régulières, contribuant ainsi à renforcer les relations bilatérales et à élargir les échanges entre les ministères, les secteurs et les domaines.

Dans l’après-midi du 19 avril 2023 (heure locale), à ​​La Havane, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Huê, prend la parole à la session extraordinaire de la 10e Assemblée nationale cubaine et à la cérémonie marquant le 62e anniversaire de la Victoire de Giron. Photo :VNA

Leurs bonnes relations politiques et diplomatiques ont créé une dynamique pour le développement de la coopération économique et commerciale. Ces dernières années, le commerce bilatéral a atteint 250 à 300 millions de dollars par an.

« Les deux pays ont signé un accord commercial bilatéral (ALE) lors de la visite du président cubain Miguel Díaz-Canel au Vietnam en 2018, et l’accord est entré en vigueur le 1er avril 2020, contribuant à promouvoir les échanges commerciaux. »

L’accord de libre-échange permet aux deux pays de continuer de développer et de diversifier leurs échanges commerciaux. Les deux pays s’attendent à ce que le commerce bilatéral atteigne 500 millions de dollars d’ici 2025.

Le Vietnam est actuellement le plus grand investisseur d’Asie et Océanie à Cuba. De nombreuses grandes entreprises vietnamiennes s’intéressent au marché cubain et sont venues y sonder des opportunités de coopération et d’investissement.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc (à droite) et le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères Gerardo Penalver Portal signent le plan de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour la période 2023-2025 lors de la 7e consultation politique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères Vietnam-Cuba. Photo : VNA

Le Vietnam a renforcé sa coopération pour aider Cuba à devenir progressivement autonome et à assurer sa sécurité alimentaire grâce aux projets d’assistance à la production rizicole tels que le Programme de coopération pour le développement de la production alimentaire pour les périodes 2010-2015 et 2019-2022.

Lors de l’épidémie de COVID-19, le peuple vietnamien a fourni des soutiens matériels, notamment des équipements médicaux et des fonds pour soutenir la prévention et le contrôle du COVID-19 à Cuba. De son côté, Cuba a envoyé des médecins expérimentés au Vietnam.

En matière d’éducation, Cuba accorde chaque année de nombreuses bourses aux étudiants vietnamiens, tandis que les jeunes cubains reçoivent des bourses pour étudier la langue et la culture vietnamiennes à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Huê, avec des élèves de l’École spéciale d’amitié Cuba-Vietnam, le 22 avril 2023. (Photo : VNA)

Dans le cœur de chaque Vietnamien, Cuba et le leader Fidel Castro sont devenus des symboles du héroïsme révolutionnaire, de l’esprit rebelle et de l’aspiration à la liberté et au bonheur. Fidel Castro vit toujours dans la cause de la Révolution cubaine et dans le cœur des nations frères du monde entier.

Avec tout son amour accordé au Président Fidel Castro, le Vietnam lui décerna l’Ordre de l’Étoile d’or en 1982 et l’Ordre Ho Chi Minh en 1989./.-VNA

Le Premier ministre cubain Fidel Castro et le Premier ministre Pham Van Dong lors d’un meeting à Quang Tri pour accueillir la délégation cubaine en visite dans la zone libérée du Sud du Vietnam, le 15 septembre 1973. Photo : VNA