越南与古巴关系：国际关系的典范

2012年7月8日，古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗（Raul Castro）与阮富仲总书记在隆重招待会上欢迎代表团对越南进行正式友好访问。图自越通社

在当代世界历史上，很少见像越南与古巴两党、两国和两国人民关系这样特殊的关系。

两国人民的良好关系是由古巴民族英雄何塞·马蒂和胡志明主席、菲德尔·卡斯特罗主席共同缔造，历代古巴和越南越领导人共同精心培育的。

资料图：古巴共产党中央委员会第一书记、国务院古巴革命领袖菲德尔•卡斯特罗与武元甲大将。图自越通社

古巴传奇领袖菲德尔·卡斯特罗是在以前支持越南人民争取民族独立和国家统一正义斗争以及建国卫国事业的国际运动中带头的国家元首。

在越南人心中，古巴领袖菲德尔·卡斯特罗已成为革命英雄主义、崛起精神和追求自由幸福渴望的象征。越南人民始终对古巴人民和领袖菲德尔·卡斯特罗充满信心、热爱、钦佩和感激。

古巴领袖菲德尔·卡斯特罗说，“为了越南，古巴愿献出自己的血液。”

菲德尔·卡斯特罗主席于1973年9月，1995年12月和2003年2月三次对越南进行访问。其中，菲德尔·卡斯特罗主席1973年9月首次对越南进行访问时，已前往热火朝天的战场–广治省。

1973年9月15日，古巴领袖菲德尔•卡斯特罗访问广治省越南南方解放区。图自越通社

整整50年前，菲德尔·卡斯特罗主席1973年9月15日前往广治省，成为在越南战争结束、恢复和平的《巴黎协定》（1973年1月）签署之后踏上南越解放区的首位和唯一的国家元首。

菲德尔·卡斯特罗同志高举上面挂着闪闪发光的治天-顺化解放军溪生团勋章的百战百胜旗帜。图自越通社



身着橄榄绿军装的菲德尔总司令站在敌军废地堡上挥舞民族解放阵线旗帜的形象，成为了当时越南军民无比巨大的鼓舞源泉，让越南军民更加努力并立下决心完成南方解放和国家统一的斗争。

在对新林241高地（也称为卡罗尔基地，这本来是刚得到新解放的美国大型基地）进行历史性访问时，菲德尔·卡斯特罗主席宣布，“为了越南，古巴愿献出自己的血液。”

1973年9月菲德尔·卡斯特罗主席首次访问越南和越南新解放区。图自越通社

菲德尔总司令上述名言已成为越南人民与兄弟般古巴人民美好团结的象征，感动了全世界数百万有良知的人的心。

在此精神上，菲德尔·卡斯特罗和古巴共产党本着崇高的国际主义精神向越南提供无私和纯粹的帮助。 此访后，古巴立即帮助越南建设了同海综合医院、胜利酒店、良美养鸡场、木州牛场、山西至春美路段等重要工程，并派专家参加胡志明小道的建设项目。

在此阶段中，古巴共产党、国家和人民向越南党、国家和人民给予宝贵和有效的帮助与支持，如帮助越南开展人力资源培训，向越南提供食糖、药品、医疗用品和器械、物资和设备，帮助越南升级长山公路和广治省及承天顺化道路，为向南部战场运送武器和重型装备提供服务。

在两国着力建设社会主义的同时，古巴继续在各个领域向越南提供帮助，与越南在科技领域保持合作关系，帮助越南建设生产基础设施，向越南提供农作物的种子和种畜，参与越南许多建设和开发项目的评估活动。

越古特殊团结是国际关系的典范

自越南和古巴建立外交关系60多周年以来，两个民族在争取独立自由的斗争和两国社会主义建设与保护事业中始终并肩作战。

越南与古巴政治关系日益密切。两党两国高层领导人互访频繁，有助于推动双边关系有效发展，扩大各部门、行业和领域的交流。

哈瓦那时间4月19日，越南国会主席王廷惠出席在哈瓦那会议宫举行的古巴第十届全国人民政权代表大会（即国民议会）特别会议和吉隆滩战役胜利62周年纪念活动并发表重要讲话。图自越通社

越南与古巴良好政治外交关系为推动两国经贸合作关系发展注入动力。近年来，双边贸易金额年均达2.5亿至3亿美元。

两国2018年在古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔对越南进行访问期间签署了《越南-古巴贸易协定》，该协定2020年4月1日生效，为促进两国贸易交流作出贡献。

《越南-古巴贸易协定》为两国扩大与实现贸易合作多样化，促进商品进出口发展，进军对方国家市场创造便利条件。两国力争2025年双边贸易金额达5亿美元。

在投资方面，目前越南是亚太地区在古巴的最大投资商。两国许多外商独资项目和合资企业已建成并投入运行。许多越南重要企业对古巴市场感兴趣，并前往古巴寻找合作和投资商机。

越南外交部副部长何金玉与古巴外交部第一副部长杰拉尔多·佩纳尔弗签署2023-2025年阶段政治磋商计划。图自越通社

越南通过家庭水稻生产合作项目、2010-2015年和2019-2022年阶段粮食生产发展合作计划等大米生产项目加强合作，帮助古巴逐步实现自力更生并确保粮食安全。

在包括越南和古巴在内的世界新冠肺炎疫情爆发并复杂严峻的背景下，越南人民为古巴防控新冠肺炎疫情提供必要医疗设备和现金的援助。兄弟般古巴也派出具有丰富抗疫经验的医生代表团赴越南提供帮助。

在教育方面，古巴每年向越南学生提供许多专门奖学金，而古巴青年获得在河内国家大学学习越南语言和文化的奖学金。

2023年4月22日，国会主席王廷惠向古巴-越南友谊特殊学校的学生赠送礼物。图自越通社

在越南人心中，古巴和领袖菲德尔·卡斯特罗已成为革命英雄主义、崛起精神和追求自由幸福渴望的象征。菲德尔·卡斯特罗永远活在古巴和世界兄弟般民族革命事业中。

出于对菲德尔·卡斯特罗主席的热爱，越南向他授予金星勋章（1982年）和胡志明勋章（1989年）。（完）

1973年9月15日，范文同总理欢迎菲德尔·卡斯特罗同志参观广治省越南南方解放区。图自越通社