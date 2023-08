LE VIETNAM GARDE LE CAP SUR LA VOIE RÉVOLUTIONNAIRE

Les cadres et les médecins de l’hôpital de campagne N°1 de niveau 2 du Vietnam sont arrivés à Juba pour commencer leurs tâches au sein de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud. Photo: VNA

Il y a 78 ans, après la grande victoire de la Révolution d’Août, le 2 septembre 1945 sur la place Ba Dinh à Hanoï, au nom du gouvernement provisoire, le Président Ho Chi Minh a proclamé l’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, l’actuelle République socialiste du Vietnam.

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Ho Chi Minh a proclamé l’indépendance, donnant la naissance de la République démocratique du Vietnam. Photo d’archive : VNA

Inébranlable sur la voie choisie par le Parti communiste du Vietnam et le Président Ho Chi Minh, au cours de ces 78 dernières années, le Vietnam a constamment lutté pour protéger son indépendance, sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriales avec l’esprit de “Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté.”

Le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations importantes, démontrant la solidarité et l’aspiration du peuple au développement, affirmant que le Vietnam est toujours un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Au cours de près de 80 ans révolutionnaires glorieuses, le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations importantes avec une croissance économique toujours maintenue à un niveau relativement élevé. Le niveau de vie de sa population s’est amélioré, sa stabilité sociopolitique est maintenue, la défense et la sécurité nationales sont garanties. Le Vietnam a développé les relations extérieures, s’est activement intégré dans le monde et a apporté des contributions actives et responsables à la paix et à la coopération dans la région et dans le monde.

Une croissance économique impressionnante

En 2022, le commerce extérieur a dépassé 732 milliards de dollars, en hausse de 9,5% sur un an, avec un excédent de 11,2 milliards de dollars, marquant un excédent commercial pendant sept années consécutives.. Photo: baodautu.vn

Le Vietnam figure parmi les groupes de pays ayant atteint le taux de croissance moyen du PIB sur 20 ans (1996-2016) de 5% par an. En particulier, en 2018 et 2019, son PIB a dépassé 7%. Lors de la pandémie de COVID-19, les économies de nombreux pays du monde sont tombées en récession, mais le Vietnam fut l’un des rares pays à maintenir une croissance à 2,9% en 2020.

Sa croissance économique en 2022 a été de 8,02% par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte augmentation de la période 2011-2022 et au premier semestre de cette année, elle a atteint 3,72%.

En 2022, le commerce extérieur a dépassé 732 milliards de dollars, en hausse de 9,5% sur un an. Photo: VNA

La structure économique évolue vers la modernité. La part des industries et des services a augmenté, celle de l’agriculture a diminué. Le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam a régulièrement augmenté au fil des ans. Ses produits d’exportation sont présents dans plus de 200 pays et territoires. En 2022, le commerce extérieur a dépassé 732 milliards de dollars, en hausse de 9,5% sur un an, avec un excédent de 11,2 milliards de dollars, marquant un excédent commercial pendant sept années consécutives. Au cours des huit premiers mois de cette année, le commerce extérieur a dépassé 435 milliards de dollars, avec un excédent commercial de 20,19 milliards de dollars.

Avec un contexte politique stable et un environnement d’investissement en constante amélioration, le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les investisseurs. Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, jusqu’au 20 août, le Vietnam a attiré plus de 18 milliards de dollars, en hausse de 8,2% en variation annuelle.

En particulier, le tourisme est un domaine qui a remporté beaucoup de succès, devenant un secteur économique clé. Ces dernières années, l’industrie du tourisme du Vietnam a fait des progrès impressionnants. En 2019, avant l’apparition de l’épidémie de COVID-19, le Vietnam avait accueilli 18 millions d’étrangers et au cours des huit premiers mois de cette année, ils ont été 7,8 millions, atteignant environ 97,5% du plan annuel.

La vie du peuple constamment améliorée

La réduction de la pauvreté au Vietnam a connu des résultats impressionnants. Photo: nongnghiep.vn

En 2022, le revenu par habitant a atteint 4 110 dollars/personne/an contre 86 dollars/personne/an en 1988. Le Vietnam est sorti du groupe des pays à faible revenu pour devenir un pays en développement à revenu intermédiaire..

En particulier, la réduction de la pauvreté au Vietnam a connu des résultats impressionnants. Le taux de familles démunies au niveau national est passé de 58% en 1993 à 7% en 2015. En 2022, selon le seuil de pauvreté multidimensionnel, le taux de pauvreté était estimé à 4,3%.

En 2022, selon le seuil de pauvreté multidimensionnel, le taux de pauvreté était estimé à 4,3%.. Photo: VNA

Parallèlement, l’éducation a connu un nouveau développement en termes d’échelle, se diversifiant dans les types d’écoles allant du préscolaire, du primaire au collège et à l’université.

L’assurance maladie est élargie. Les indicateurs de santé publique ne cessent de croître. Avec un indice de développement humain (IDH) de 0,706 en 2020, le Vietnam se classe dans le groupe avec l’IDH le plus élevé au monde..

La prise en charge des invalides de guerre, des familles de martyrs et des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution est une préoccupation constante du Parti, de l’Etat et de toute la société. Photo: qdnd.vn

La prise en charge des invalides de guerre, des familles de martyrs et des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution est une préoccupation constante du Parti, de l’Etat et de toute la société.…

La défense et la sécurité nationales sont garanties

Le Vietnam a résolument lutté avec des mesures appropriées pour garantir sa souveraineté nationale sur la mer et les îles, maintenir la paix et la stabilité pour le développement national. Le Vietnam a activement lutté pour prévenir et vaincre tous les complots d'”évolution pacifique”, de sabotage, de conduite désordonnée, d’émeutes et de subversion des forces hostiles, et freiner l’augmentation de la criminalité.

Les forces de l’armée populaire et de la sécurité publique populaire ont été renforcées. L’État de droit socialiste “du peuple, par le peuple et pour le peuple” est de plus en plus consolidé.

Une position sur la scène internationale qui s’améliore constamment

En 2022, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 190 pays à travers le monde. Le Vietnam a créé un cadre de relations de coopération amicales, stables et à long terme avec tous les pays et régions voisins..

La position du Vietnam sur la scène internationale s’améliore constamment. Photo: VNA

Après avoir rejoint l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en 1995, le Vietnam a apporté de nombreuses contributions positives au renforcement de la solidarité, au maintien des principes de base et au renforcement de la coopération interne..

Le Vietnam entretient des relations avec plus de 500 organisations internationales, a signé plus de 90 accords commerciaux bilatéraux et près de 60 accords de promotion et de protection des investissements..

Le Vietnam est devenu l’un des pays leaders de la région dans la formation de cadres de coopération économique multilatérale.. Photo: Asia Business Cosulting

Le Vietnam a négocié, signé et mis en œuvre 17 accords de libre-échange (ALE), dont des accords de libre-échange de nouvelle génération tels que le CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste), l’EVFTA (Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne) et l’UKFTA (Accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni). En particulier, le Vietnam est devenu l’un des pays leaders de la région dans la formation de cadres de coopération économique multilatérale./.