越南坚定走在革命道路上

越南一号二级野战医院抵达南苏丹执行任务。图自越通社

78年前，八月革命胜利后，1945年9月2日，胡志明主席在巴亭广场庄严宣读《独立宣言》，宣告越南民主共和国正式诞生，现为越南社会主义共和国。

1945年9月2日在巴亭广场，胡志明主席宣读《独立宣言》，宣告越南民主共和国诞生并将越南民族带到独立自由新纪元，结束越南的封建君主制，同时结束80多年遭受殖民者、法西斯主义者的统治。图自越通社

78年来，越南坚定不移地走上越南共产党和胡志明主席选择的道路，本着“没有什么比独立和自由更可贵”的精神，不断为维护国家独立、主权、统一和领土完整而斗争。

78年的光荣历史中，越南取得了许多重要的成就，证明了越南民族的团结精神和发展愿望，同时强调越南永远是国际社会的朋友、可靠伙伴和负责任的一员。

在近80年的光荣革命历史中，越南取得了许多重要的成就，经济增长率一直保持在较高水平，人民生活质量不断得到改善，政治社会、国防安全形势稳定，对外关系不断扩展，一体化进程得以推进，为地区和世界和平与合作作出了积极的贡献。

越南经济取得令人瞩目的成就

越南社会主义共和国成立初期，落后的农业经济面临着重重困难。越南共产党经过了多方面的努力、走过漫长的道路，为越南革命的新发展阶段制定了新纲领，出台了长期经济发展战略。越南经济因此取得了令人瞩目的成就。

2023年上半年，越南经济增长率约为3.72%。图自baodautu.vn

1996年至2016年期间，越南国内生产总值（GDP）年均增长5%。2018年和2019年间越南国内生产总值增长超过7%。新冠肺炎疫情（COVID-19）背景下，全球许多国家的经济陷入衰退，越南是少数几个在2020年经济增长仍保持正增长的国家，增长率达2.9%。2022年，越南经济同比增长8.02%，是2011-2022年间年度经济增长率最高的一年。2023年上半年，越南经济增长率约为3.72%。

越南经济结构逐步向现代化方向转变，工业和服务业比重上升，农业比重下降。越南出口额多年来稳步增长，出口商品销往200多个国家和地区。2022年，越南进出口总额突破7320亿美元，同比增长9.5%，贸易顺差额达112亿美元，这是越南连续第7年实现贸易顺差的。而2023年前8个月，越南货物进出口总额达4352.3亿美元，同比下降13.1%。其中，出口下降10%；进口下降16.2%。预计2023年前8个月，越南对外贸易顺差总额约为201.9亿美元。

2022年，越南进出口总额突破7320亿美元，同比增长9.5%，贸易顺差额达112亿美元。图自越通社

越南政治形势保持稳定，投资环境不断改善，越南日益成为投资者颇具吸引力的投资目的地。2023年年初至8月20日，越南吸引外资总额达近181.5亿美元，同比增长8.2%。

值得关注的是，越南旅游业取得巨大的成就，成为越南经济先锋产业之一。2019年，新冠肺炎疫情爆发之前，越南接待国际游客量1800万人次。而2023年前8个月，越南接待国际游客量达780万人次，接近达到2023年全年计划的目标。

人民生活得到改善

随着经济的发展，越南党和国家日益关注将资源投入文化、社会领域，提高广大民众的生活质量。

其中，近40年实施革新开放的政策取得令人印象深刻的成就之一是有效解决经济增长与文化发展之间的关系，以及实现社会进步与公平。

越南减贫工作取得令人瞩目的成就。图自nongnghiep.vn

越南人均收入快速增长，从1988年的86美元到2022年的4110美元，越南走出了低收入国家行列，成为中等收入的发展中国家。

越南减贫事业取得了令人瞩目的成就。全国贫困发生率从1993年的58%下降到2015年的7%。2022年，根据多维贫困标准，越南全国贫困发生率预计为4.3%。

2022年，根据多维贫困标准，越南全国贫困发生率预计为4.3%。图自越通社

与此同时，教育培训事业在规模、类型等方面都取得了长足的进展。人民医疗卫生事业成效显著。

医疗保险覆盖面不断扩大，公共健康指标逐渐提高。数十年来，人类发展指数（HDI）稳步增长。2020年越南的人类发展指数为0.706，属于世界领先国家名单。

对战争伤残人员、烈士家属和革命有功人员的优抚政策有效落实，受到党、国家和全社会的关心与支持。图自qdnd.vn

对战争伤残人员、烈士家属和革命有功人员的优抚政策有效落实，受到党、国家和全社会的关心与支持，保证了优抚对象的生活水平至少等于当地居民的平均生活水平。

国防安全得到保障

越南牢牢捍卫国家主权和领土完整，维护海洋、岛屿和边境主权，维护政治稳定和社会治安秩序，为国家发展营造和平、稳定的环境。

坚决采取适当措施，维护国家主权，挫败敌对势力“和平演变”及其他破坏行为。

越南人民军队和人民公安力量得到加强，后备力量日趋强大，民兵和自卫队网络广泛覆盖，随时准备在任何情况下执行保卫祖国任务。统筹推进社会主义建设和保卫越南社会主义任务，将发展经济与保障国防安全任务有效结合在一起。

社会主义民主制度得到加强。“民有、民治、民享”的社会主义法治国家基础日趋牢固等。

越南在国际舞台上的地位不断提高

越南在国际舞台上取得的最大成就不仅在于打破被孤立、包围和禁运的局面，越南还取得超越国家层面的成就，在双边和多边关系中确立国家新地位。

截至2022年，越南与世界190个国家建立外交关系，与周边国家建立了友好、稳定与长期合作关系。

越南在国际舞台上的地位不断提高。图自越通社

1995年加入东南亚国家联盟（东盟）后，越南在加强东盟团结与合作、维护东盟基本原则、提高东盟地位作出了积极的贡献。

越南与500多个国际组织建立关系，签署了90多项双边贸易协定和近60项投资保护协定。

越南与500多个国际组织建立关系，签署了90多项双边贸易协定和近60项投资保护协定。图自Asia Business Cosulting

越南签署并实施了17个自由贸易协定（FTA），其中包括《全面与进步的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《越南与英国自由贸易协定》（UKVFTA）等多项新一代自由贸易协定，越南已经成为区域创建多边经济合作机制的领先国家。

凭借所取得的巨大成就，越共中央总书记阮富仲强调：“国家从未有过像今天这样的机遇、潜力、地位和威望。”（完）