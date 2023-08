CROISSANCE VERTE: UNE sOLUTION eFFICACE pOUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Vietnam a rapidement identifié la croissance verte comme l’une des stratégies clés pour parvenir à un développement rapide et durable. Photo: thanhnien.vn

En tant que l’un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles et le changement climatique, le Vietnam a rapidement identifié la croissance verte comme l’une des stratégies importantes pour un développement rapide et durable.

Le Vietnam accélère la transformation verte, la transformation numérique, le développement de l’économie du savoir, l’économie circulaire, la réalisation de l’objectif «zéro émission nette» d’ici 2050.

Le Vietnam vise la neutralité de carbone d’ici 2050. Photo: kinhtemoitruong.vn

Inévitable tendance au développement

Actuellement, le Vietnam est évalué comme un pays avec beaucoup de potentiel pour développer des domaines économiques verts, grâce à ses ressources humaines de relativement bonne qualité par rapport à d’autres pays de la région.

Des jeunes répondent à l’appel du vélo pour un environnement propre et vert.. Photo: VNA

En outre, en tant que pays à forte croissance économique dans la région et en Asie, le Vietnam attire des investisseurs du monde entier sur le marché de l’énergie verte.

Le Vietnam organise un forum pour attirer les investissements dans la transformation numérique et verte à Londres en mars 2023 et un séminaire national pour trouver des solutions vers l’objectif de zéro émission nette du Vietnam à Nha Trang en juin 2023. Photo: VNA.

Parallèlement, l’agriculture est un atout du pays avec d’impressionnantes exportations de riz, de café, de produits agricoles et de nourriture.

Bien conscient de l’importance de la croissance verte, en 2012, le gouvernement a publié la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2011-2020, avec vision à l’horizon 2050.

Modèle de production biologique et de production verte selon le modèle de l’économie circulaire. Photo: nongghiep.vn

En 2021, le Premier ministre a promulgué la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, et le Plan d’action national pour la croissance verte pour la période 2021-2030.

Le Vietnam considère la croissance verte comme essentielle pour promouvoir la restructuration économique associée au renouvellement du modèle de croissance, améliorer la compétitivité et la résilience aux chocs externes, contribuant directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la neutralité carbone.

Des jeunes participent à une opération de nettoyage de la mer. Photo: kinhtemoitruong.vn

La croissance verte est centrée sur les personnes, basée sur des institutions et une gouvernance modernes, des sciences et technologies de pointe, des ressources humaines de haute qualité, des infrastructures intelligentes et durables. L’Assemblée nationale a également promulgué, complété et modifié un certain nombre de lois relatives à la croissance verte afin de mobiliser la finance verte, les technologies vertes et encourager la production et l’investissement verts, favoriser la transition vers l’économie circulaire.

Le Vietnam met en œuvre la transition verte, la transition énergétique, la transition vers une économie circulaire et de faibles émissions de carbone. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Croissance verte pour le développement durable

A ce jour, la sensibilisation des citoyens, des entreprises et des collectivités au rôle et aux significations de la croissance verte s’est considérablement améliorée, modifiant progressivement leurs comportements.

Au cours de la période 2011-2020, le Vietnam a élaboré 750 normes visant à promouvoir la croissance verte. L’accent est mis sur l’écologisation de la production, la garantie de principes respectueux de l’environnement, l’investissement dans la prévention et le traitement actifs de la pollution.

Verdir les activités de production, en garantissant des principes respectueux de l’environnement. Photo: kinhtemoitruong.vn

Des solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont largement appliquées dans tous les domaines. Les émissions de gaz à effet de serre des activités énergétiques sont réduites de 12,9 % par rapport au scénario de développement normal. Le pourcentage d’entreprises industrielles sensibilisées à la production plus propre est passé de 28 % en 2010 à 46,9 % en 2020 ; le taux de couverture forestière en 2020 a atteint 42 %…

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung. Photo: VNA

Selon le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, pour atteindre l’objectif de croissance verte, le Vietnam doit prendre des mesures plus drastiques et révolutionnaires afin de porter, d’ici 2050, l’économie verte de 6,7 milliards de dollars en 2020 à 300 milliards de dollars de contributions par an.

Il est nécessaire de se concentrer sur les domaines les plus essentiels pour aider le Vietnam à activer ses avantages naturels et à devenir un pays développé sur les trois plans – environnement, économie et société – d’ici 2045.

Développement urbain vert – une tendance inévitable du futur. Photo: khudothixanhvn.com

Au Forum d’affaires du Vietnam 2023, placé sur le thème « La communauté des affaires accompagne le gouvernement vietnamien dans la promotion de la croissance verte », le 19 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la croissance verte avait besoin d’une feuille de route appropriée, tenant compte des différentes conditions et capacités de chaque région, localité et entreprise. Avec son potentiel et sa position géo-économique dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, le Vietnam fait face à de grandes opportunités de croissance verte qui promettent de grandes avancées dans le développement socio-économique et environnemental dans un avenir proche./.

Le Vietnam est confronté à de grandes opportunités dans le domaine de la croissance verte afin de créer une impulsion pour une croissance économique, sociale et environnementale fulgurante dans un avenir proche. Photo: tapchitaichinh.vn