Должностные лица и врачи первого полевого госпиталя Вьетнама второго уровня прибыли в столицу Джубу (Южный Судан), чтобы приступить к исполнению своих обязанностей в миротворческой миссии ООН в этой восточноафриканской стране. (Фото: ВИА)

78 лет назад, после великой победы Августовской революции, 2 сентября 1945 года президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, провозгласив рождение Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам.

2 сентября 1945 года на площади Бадинь в Ханое президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию Независимости, положившую начало Демократической Республике Вьетнам, открыв новую эру в истории страны. (Фото: архив ВИА)

Твердо шагая по пути, выбранному Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и президентом Хо Ши Мином, в течение последних 78 лет Вьетнам неуклонно боролся за защиту независимости, суверенитета, воссоединения, территориальной целостности в духе «нет ничего дороже свободы».

«За 78 лет славной революции Вьетнам добился многих важных достижений, демонстрирующих дух солидарности и устремление к развитию вьетнамской нации; в то же время подтверждая, что Вьетнам всегда был хорошим другом, надежным партнером и активным, ответственным членом международного сообщества».

За почти 80 лет революции Вьетнам добился многих важных достижений, при этом экономический рост всегда поддерживался на относительно высоком уровне, а уровень жизни людей значительно улучшился; сохраняется общественно-политическая стабильность; гарантируется национальная оборона-безопасности; расширяются международные отношения, активно идет интеграция в мир и вносится ответственный вклад в дело мира и сотрудничества как в регионе, так и во всем мире.

Вьетнам добился впечатляющего экономического роста

Взяв в свои руки власть, Вьетнам столкнулся со многими трудностями из-за отсталой аграрной экономики, после многих усилий и прохождения долгого пути Партия создала платформу для революции Вьетнама в новый период и разработала долгосрочную стратегию экономического развития, благодаря которой вьетнамская экономика совершила прорывное развитие.

В 2022 году общий экспортно-импортный оборот превысил 732 млрд долларов США, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году, профицит достиг 11,2 млрд долларов США, что означает положительное сальдо торгового баланса 7 лет подряд. (Фото: baodautu.vn)

Средний темп роста ВВП Вьетнама за 20 лет (1996-2016 гг.) составил 5% в год. Особенно, в 2018 и 2019 годах этот показатель превысил 7%. В условиях пандемии COVID-19 экономика многих стран впала в рецессию, но Вьетнам – одна из немногих стран, которая сохранила рост на уровне 2,9% в 2020 году.

Экономический рост Вьетнама в 2022 году увеличился на 8,02% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым высоким ростом за период 2011-2022 годов, а в первой половине этого года увеличился на 3,72%. В условиях глобальных экономических трудностей международные финансовые институты прогнозируют, что ВВП Вьетнама в этом году достигнет темпов роста около 5%.

В 2022 году общий экспортно-импортный оборот превысил 732 млрд долларов США, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году. (Фото: ВИА)

Структура экономики сдвигается в современном направлении. Доля промышленности и сферы услуг увеличивается, доля сельского хозяйства уменьшается. Экспортный оборот Вьетнама неуклонно растёт на протяжении многих лет.

Вьетнамский экспорт представлен более чем в 200 странах и территориях. В 2022 году общий экспортный и импорт оборот превысил 7,732 млрд долл. США, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году, с профицитом в 11,2 млрд долл. США, что является рекордным показателем экспорта 7 лет подряд. За первые 8 месяцев этого года товарооборот превысил 435 млрд долл. США, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 20,19 млрд долл. США.

Благодаря стабильной политике и постоянно улучшающейся инвестиционной среде Вьетнам стал привлекательным местом назначения для инвесторов. По данным Министерства планирования и инвестиций, по состояние на 20 августа Вьетнам привлек 18 млрд долл. США, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Особенно, туризм является успешной сферой, становящейся ведущим сектором экономики страны. За последние годы туристическая индустрия Вьетнама добилась впечатляющих успехов. В 2019 году, когда эпидемия COVID-19 еще не вспыхнула, Вьетнам принял около 18 миллионов международных посетителей, и за первые 8 месяцев этого года эта цифра достигла 7,8 миллиона, что составляет около 97,5% от планов, намеченных на 2023 год.

Улучшение жизни людей

Наряду с экономическим развитием партия и государство Вьетнама постоянно уделяют внимание вкладыванию ресурсов в социально-культурное развитие, повышение качества жизни людей.

Среди них выдающийся, впечатляющий успех за почти 40 лет проведения дела «Доймой» (Обновление), которое позволило эффективно решить проблему взаимосвязи между экономическим ростом и культурным развитием, а также реализации прогресса и социальной справедливости.

Работа по сокращению бедности во Вьетнаме достигла впечатляющих результатов. (Фото: nongnghiep.vn)

В результате доход на душу населения быстро рос, если в 1988 году он составлял всего 886 долларов США на человека в год, то к 2022 году он достиг 4110 долларов США на человека в год, Вьетнам вышел из группы стран с низкими доходами и стал развивающейся страной со средним доходом.

Особенно, впечатляющих успехов удалось добиться в сокращении бедности во Вьетнаме. Уровень бедных домохозяйств по всей стране снизился с 58% в 1993 году до 7% в 2015 году. К 2022 году, согласно многомерному стандарту бедности, доля бедных домохозяйств в стране, по оценкам, составила 4,3%.

В 2022 году, согласно многомерной черте бедности, уровень бедности по стране оценивается в 4,3%. (Фото: ВИА)

Наряду с этим, образовательный сектор совершил новое развитие по масштабам, разнообразив тип школ от дошкольного, начального до колледжа и университета. Кроме того постоянно улучшается сфера здравоохранения, в которой повышаются общественные показатели, а медицинское страхование расширяется.

Индекс человеческого развития (HDI) неуклонно рос на протяжении последних нескольких десятилетий. С HDI 0,706 в 2020 году Вьетнам входит в группу стран с высоким HDI в мире.

О заботе об инвалидах войны, семьях павших солдат и людях, заслуженных перед революцией, заботятся Партия, государство и все общество. (Фото: qdnd.vn)

Партия, государство и все общество уделяют внимание работе по уходу за ранеными солдатами, семьями погибших фронтовиков, людьми, имеющими заслуги перед революцией, обеспечивая их уровень жизни людей со справедливым или выше среднего уровнем жизни населения в районе проживания…

Гарантия обороны и безопасности

Вьетнам твердо защищал свой суверенитет, территориальную целостность; сохранял свой суверенитет над морем, островами и границами; поддерживал политическую стабильность, порядок и социальную безопасность.

Вьетнам решительно боролся, принимая соответствующие меры для обеспечения национального суверенитета, моря и островов, а также поддержания мира и стабильности для развития страны, проактивно борясь за предотвращение, провал всех заговоров «мирной революции», деструктивные, подрывные, буйные и подрывные деятельности враждебных сил, сдерживающий рост преступности.

Сила во всех аспектах Народной армии и Народной общественной безопасности была укреплена, а мощный мобилизационный резерв, готов сражаться за защиту Отечества в любое время. Эффективное сочетание задачи построения социализма и защиты социалистического отечества Вьетнама между экономикой и обороной, безопасностью и иностранными делами.

Социалистическая демократия укрепляется. Социалистическое правовое государство, принадлежащее народу, созданное народом и работающее на благо народа все больше укрепляется…

Позиции Вьетнама на международной арене постоянно улучшаются

Величайшее достижение и подтверждение позиций Вьетнама на международной арене не только способствовали разрушению изоляции, окружения, эмбарго, но и достижению целей за пределами национального, регионального и международного уровней; укрепление новой позиции Вьетнама в отношениях со странами, как двусторонних, так и многосторонних.

К 2022 году Вьетнам установил дипломатические отношения со 190 странами по всему миру. Вьетнам создал рамки дружественного сотрудничества, долгосрочной стабильности и переплетения интересов со всеми соседними странами и регионами.

Положение Вьетнама на международной арене улучшается. (Фото: ВИА)

После вступления в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 1995 году Вьетнам внес большой позитивный вклад, способствуя укреплению солидарности, сохранению фундаментальных основ, укреплению внутриблочного сотрудничества, способствуя повышению роли и позиций ассоциации в регионе и на международной арене.

Вьетнам поддерживает связи с более чем 500 международными организациями; подписал более 90 двусторонних торговых соглашений, почти 60 соглашений о поощрении и защите инвестиций.

Вьетнам стал одной из ведущих стран региона в формировании рамок многостороннего экономического сотрудничества. (Фото: Asia Business Cosulting)

Вьетнам провел переговоры, подписал и внедрил 17 соглашений о свободной торговле (ССТ), включая новые соглашения о свободной торговле, такие как CPTPP, EVFTA и UKFTA. Кроме того, Вьетнам стал одним из региональных лидеров в формировании рамок многостороннего экономического сотрудничества.

Отмечая достигнутые великие достижения, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что «наша страна никогда не имела таких возможностей, потенциала, положения и международного престижа, как сегодня»../.

Зыонг Чи Корресрондент ВИА