ЗЕЛЕНЫЙ РОСТ: ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Вьетнам определил зеленый рост одни из важных стратегий, направленных на быстрое и устойчивое развитие. (Фото: thanhnien.vn)

Будучи одной из стран, сильно пострадавших от стихийных бедствий и изменения климата, Вьетнам определил зеленый рост как одну из важных стратегий быстрого и устойчивого развития.

Чтобы реализовать эту стратегию, Вьетнам ускоряет зеленую трансформацию, цифровую трансформацию, развивает экономику знаний, экономику замкнутого цикла и достигает цели нулевых выбросов к 2050 году.

Вьетнам стремится достичь нулевого выброса в 2050 году. (Фото: kinhtemoitruong.vn)

Неизбежная тенденция развития

Зеленый рост в настоящее время является новым подходом в экономическом развитии стран мира. В настоящее время Вьетнам оценивается как страна с большим потенциалом для развития зеленых отраслей экономики, которые не являются ресурсоемкими и трудоемкими благодаря высококачественным человеческим ресурсам.

Молодые переходят на велосипеды в ответ на призыв действии ради окружающей среды. (Фото: ВИА)

Кроме того, как страна с высоким экономическим ростом в регионе и Азии, Вьетнам привлекает инвесторов со всего мира на свой рынок зеленой энергетики.

Вьетнам организовал Форум по привлечению инвестиций в области цифровой трансформации и зеленой трансформации в Лондоне в марте 2023 года, а также организовал Национальный семинар по поиску решений для достижения чистых нулевых выбросов в Нячанге в июне того же года». (Фото: ВИА)

Наряду с этим, сельское хозяйство также является сильной отраслью Вьетнама с впечатляющими объемами экспорта риса, кофе, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на мировой рынок. Это показывает, что Вьетнам может удовлетворить потребности производственных рынков, моделей органического производства и экологически чистого производства в соответствии с моделью экономики замкнутого цикла требовательных рынков.

Признавая важность зеленого роста – важного двигателя долгосрочного роста, с 2012 года правительство Вьетнама опубликовало Национальную стратегию зеленого роста на период 2011-2020 годов с перспективой до 2020-2050 годов.

Модель органического производства, зеленого производства по модели экономики замкнутого цикла. (Фото: nongnghiep.vn)

В 2021 году премьер-министр продолжает обнародовать Национальную стратегию зеленого роста на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года и Национальный план действий по зелёному росту на период 2021–2030 годов.

Вьетнам четко определяет зеленый рост как важное решение для содействия экономической реструктуризации, связанной с обновлением модели роста, повышением конкурентоспособности и устойчивости к внешним потрясениям, непосредственно способствует сокращению выбросов парниковых газов в интересах углеродно-нейтральной экономики в долгосрочной перспективе, способствуя ограничению глобального повышения температуры.

Молодые убирают прибрежные территории. (Фото: kinhtemoitruong.vn)

Зеленый рост, ориентированный на человека, основанный на современных институтах и управлении, передовой науке и технологиях, высококачественных человеческих ресурсах, инвестициях в передовые технологии, цифровой трансформации, умной и устойчивой инфраструктуре; в котором частные инвестиция будут играть все более важную роль в «зеленой» экономике. Кроме того, Национальное собрание также обнародовало, дополнило и изменило ряд законов, касающихся зеленого роста, таких как: Закон об экономном и эффективном использовании энергии; Закон о предотвращении стихийных бедствий; Закон с поправками об охране окружающей среды; Закон о гидрометеорологии… , направленные на мобилизацию зеленого финансирования, зеленых технологий и поощрение зеленого производства и инвестиции, реализацию зеленого перехода, энергетического перехода, перехода к экономике замкнутого цикла, низким выбросам углекислого газа.

Вьетнам реализует зеленый переход, энергетический переход, переход к экономике замкнутого цикла, экономике с низкими выбросами углекислого газа. (Фото: baotainguyenmoitruong.vn)

Зеленый рост для устойчивого развития

После многих лет реализации национальной стратегии зеленого роста осведомленность людей, предприятий и сообществ о роли и значении зеленого роста заметно улучшилась, постепенно меняется производственное, бытовое поведение в сторону зеленого и устойчивого роста.

В период 2011-2020 годов Вьетнам разработал 750 «зеленых» стандартов. Основное внимание уделяется экологизации производства, обеспечению экологически чистых принципов, инвестированию в развитие природного капитала, а также активному предотвращению и устранению загрязнения. Повышается осведомленность о роли зеленого роста, создавая волну зеленых инвестиций.

Экологизация производственной деятельности, обеспечение принципов экологичности. (Фото: kinhtemoitruong.vn)

Решения по сокращению выбросов парниковых газов широко применяются во всех сферах, выбросы парниковых газов в энергетической деятельности сокращаются на 12,9% по сравнению с обычным вариантом развития; потребление энергии на ВВП снизилось в среднем на 1,8% в год; доля промышленных предприятий, осведомленных об экологическом производстве, выросла с 28% в 2010 году до 46,9% в 2020 году; лесистость в 2020 году достигла 42%…

Министр Планирования и Инвестиции Нгуен Тьи Зунг. (Фото: ВИА)

По словам министра планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунга, для достижения цели зеленого роста Вьетнаму необходимо предпринять более решительные и прорывные шаги, чтобы вывести масштаб зеленой экономики с 6,7 млрд долларов США до 300 млрд долларов США в ВВП к 2050 году.

Сосредоточивая внимание на наиболее важных отраслях и областях, Вьетнаму может активировать свои естественные преимущества и стать развитой страной по всем трем факторам: окружающей среде, экономике и обществу к 2045 году.

Зеленое городское развитие – неизбежная тенденция будущего. (Фото: khudothixanhvn.com)

На ежегодном Вьетнамском бизнес-форуме, посвященном теме «Деловое сообщество поддерживает правительство Вьетнама в содействии зеленому росту», 19 марта 2023 года премьер-министр Фам Минь Тьинь дал указание: «Зеленому росту необходимо иметь подходящую дорожную карту, принимая во внимание различные условия и возможности, возможности каждого региона, населенного пункта и предприятия.

Благодаря своему потенциалу и геоэкономическому положению в глобальной цепочке поставок Вьетнам стоит перед большими возможностями зеленого роста, чтобы преобразоваться, сократить путь и создать импульс для рывка вперед в экономическом, социальном и экологическом развитии в ближайшее время../.

Вьетнам стоит перед большими возможностями в области зеленого роста, чтобы преобразовать и создать импульс для скачка в экономическом, социальном и экологическом развитии в ближайшем будущем. (Фото: tapchitaichinh.vn)

Там Ханг Корреспондент ВИА