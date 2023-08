JALON POUR PORTER LE PARTENARIAT INTÉGRAL VIETNAM-CANADA À UNE NOUVELLE HAUTEUR

A l’occasion de sa participation au Sommet du G7 élargi à Hiroshima, au Japon, le 20 mai 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) rencontre le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Photo: VNA

Cette année, le Vietnam et le Canada célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Ces 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et le Canada se sont développées largement.

Ce jalon de 50 ans est une base solide pour ouvrir de nouveaux chapitres

Partenariat intégral bien développé Le Vietnam et le Canada ont établi leurs relations diplomatiques le 21 août 1973. Les deux pays ont établi leur partenariat intégral à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre canadien Justin Trudeau en novembre 2017.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau effectue une visite officielle au Vietnam en novembre 2017. Photo: VNA

La déclaration commune sur l’établissement du partenariat intégral définit les principes de base pour les relations, ainsi que les orientations et les mesures pour promouvoir les relations notamment dans sept domaines que sont politique-diplomatie, commerce-investissement, coopération au développement, défense-sécurité, culture-éducation, sciences-technologies et échanges entre les deux peuples.

Depuis l’établissement du partenariat intégral, les relations entre le Vietnam et le Canada se sont approfondies dans de nombreux domaines.

En matière de politique et diplomatie, parallèlement à l’échange croissant de délégations de haut niveau, les deux pays entretiennent des contacts réguliers en marge des conférences de haut niveau, des forums multilatéraux internationaux et régionaux. Plus récemment, à l’occasion de sa participation au Sommet élargi du G7 et de sa visite de travail au Japon, le 20 mai 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré son homologue canadien Justin Trudeau.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue canadien Justin Trudeau. Photo: VNA

La coopération en matière de sécurité et de défense a également été fortement promue conformément au cadre du partenariat intégral. Les échanges entre les deux peuples et la coopération décentralisée ont été de plus en plus actifs et efficaces. Des semaines culturelles et des événements d’échange entre les peuples ont régulièrement été organisés dans les deux pays.

Les deux parties partagent également de nombreuses similitudes dans les questions internationales et coopèrent étroitement dans le cadre de mécanismes multilatéraux dont l’ONU, la Francophonie. Le Vietnam se félicite des contributions du Canada à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Asie-Pacifique. Les dirigeants canadiens ont affirmé à maintes reprises que le Canada a des intérêts à long terme dans la région Asie-Pacifique et que le Vietnam est un partenaire important du Canada dans la région.

Le 11 janvier 2022, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère canadien des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement signent un protocole d’accord sur la création du Comité mixte sur l’économie. Photo: VNA

La coopération économique et commerciale a un grand potentiel

Le partenariat intégral entre le Vietnam et le Canada est une base solide pour le développement des relations économiques entre les deux pays. Depuis l’établissement du partenariat intégral en 2017, le commerce entre les deux pays a fortement augmenté.

Selon l’Office général des statistiques, en 2018, le chiffre d’affaires de l’import-export entre les deux pays a atteint 3,86 milliards de dollars, en hausse de 10,31% par rapport à 2017. En 2019, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) (dont le Vietnam et le Canada sont membres) est entré en vigueur au Vietnam, ce qui a contribué à aider le commerce bilatéral à enregistrer une croissance de 22,53% pour s’établir à 4,74 milliards de dollars.

Les échanges commerciaux entre les deux pays atteignent 7,03 milliards de dollars en 2022 et 3,6 milliards de dollars cours des sept premiers mois de 2023. Photo: VNA

En 2020, malgré les impacts de l’épidémie de COVID-19, le commerce entre les deux pays a connu une augmentation de 7,27%, avec une valeur de 5,08 milliards de dollars. En 2021 et 2022, les échanges commerciaux se sont chiffrés à 6,02 et 7,03 milliards de dollars, respectivement. Au cours des sept premiers mois de 2023, ils ont atteint 3,6 milliards de dollars.

En matière d’investissement, en juillet 2023, le Canada avait investi directement dans 253 projets au Vietnam, avec un capital total de 4,84 milliards de dollars. De plus, la valeur totale des aides publiques au développement accordées par le Canada au Vietnam depuis 1990 s’élève à environ 2 milliards de dollars canadiens.

Cérémonie de signature d’un accord de coopération entre le Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale du Vietnam et l’ambassade du Canada au Vietnam pour la mise en œuvre du projet d’assistance technique en faveur des ethnies minoritaires. Photo: VNA

L’éducation-formation est un secteur qui bénéficie aussi de l’attention des deux parties. Actuellement, environ 21.000 étudiants vietnamiens suivent des cursus au Canada.

La communauté vietnamienne au Canada, qui compte actuellement environ 250.000 personnes, a apporté d’importantes contributions au développement socio-économique et culturel du pays d’accueil.

Des consommateurs vietnamiens découvrent le ginseng canadien à la foire du corridor économique Est-Ouest à Da Nang. Photo : baodanang.vn

Ces 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et le Canada n’ont cessé de croître, devenant de plus en plus substantielles et efficaces.

Le potentiel et la marge de manœuvre pour promouvoir le partenariat intégral demeurent importants. Aussi est-il certain que les relations ne cesseront de se renforcer dans les mois et années à venir./.