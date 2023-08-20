越加建交50周年——开启两国关系新篇章

值此出席七国集团峰会扩大会议并对日本进行工作访问之际，5月20日上午，越南政府总理范明政会见加拿大总理贾斯廷·特鲁多。图自越通社

2023年，越南与加拿大已建交50周年，成为两国关系史上的重要里程碑。半个多世纪以来，越南与加拿大跨太平洋关系日益美好和不断扩大。50周年里程碑是开启越加关系新篇章的坚实基础。

全面合作伙伴关系向好发展

越南与加拿大于1973年8月21日正式建交。在加拿大总理特鲁多于2017年11月对越南进行正式访问之际，两国建立了全面伙伴关系。

2017年11月8日，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）开始对越南进行正式访问。图自越通社

越南与加拿大关于建立全面伙伴关系的联合声明确定了指导两国关系发展方向的基本原则和推动两国关系发展的措施，其重点放在政治外交、贸易投资、发展合作、国防安全、文化教育、科学技术和民间交流等7个领域。

ĐỒ HỌA

自建立全面伙伴关系以来，越南与加拿大关系在多个领域不断走向深入。在政治外交关系方面，两国通过高层互访机制展现了本着合作精神的友好关系。

在不断加强高层互访的同时，两国在国际和地区多边论坛和领导人会议间隙保持经常性接触。最近，2023年5月，越南总理范明政在赴日本出席七国集团峰会扩大会议期间会见了加拿大总理特鲁多，就双边合作关系以及双方共同关心的地区和国际问题进行了讨论。

越南政府总理范明政会见加拿大总理贾斯汀·特鲁多。图自越通社

随着政治外交关系的蓬勃发展，越加国防安全合作关系也在全面伙伴关系框架下得到大力推进。两国民间交流和地方间合作也日益活跃有效。越南与加拿大境内定期举办文化周和民间交流活动。

双方在国际问题上也有着许多相似之处，在联合国、法语国家国际组织、亚太经合组织等多边机制上密切合作。越方支持和欢迎加拿大为地区和平、稳定与繁荣作出的贡献表示欢迎。同时，加方领导人多次强调，加拿大在亚太地区拥有长远利益，越南是加拿大在该地区的重要合作伙伴。加拿大愿促进与越南的友谊和长期合作关系。

越南工贸部与加拿大外交、贸易与发展部2022年1月11日签署成立两国经济混合委员会谅解备忘录。图自越通社

经贸合作潜力巨大

越南与加拿大全面伙伴关系是两国经济关系发展的坚实基础。自2017年建立全面伙伴关系以来，两国进出口额强劲增长。

据越南统计总局的统计数据显示，2018年，两国进出口总额达38.6亿美元，比2017年增长10.31%。2019年，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（ CPTPP）在越南生效，推动越加两个缔约国的双边贸易额再上新高，达到47.4亿美元，增长了22.53%。

2022年越加双边贸易达到70.3亿美元，2023年前7月达36亿美元。图自越通社

2020年，由于受新冠肺炎疫情的影响，全球供应链中断，越加双边贸易增速放缓，但仍实现7.27%的增长，达到5.08亿美元。2021年。该数字达60.2亿美元，同比增长19%。2022年达到70.3亿美元，2023年前7月达36亿美元。

此外，招商引资活动也取得了显著的成效。截至2023年7月，加拿大对越南直接投资项目253个，注册资本总额达48.4亿美元。加拿大承诺维持对越南的官方发展援助。自1990年以来，加拿大为越南提供的官方发展援助总额约达20亿加元。

越南国会民族委员会与加拿大驻越南大使馆签署合作协议，实施“研究和提出对少数民族的土地政策”技术援助项目。图自越通社

教育培训是双边关系的重点领域，加拿大也将越南确定为教育合作的优先市场。目前，约有2.1万名越南学生在加拿大留学。

旅加越南人社群目前约有25万人，为加拿大经济社会发展、丰富加拿大文化做出了重要贡献。 越南美食已在许多加拿大人的日常生活中变得熟悉。

越南消费者在岘港东西经济走廊展销会上了解加拿大人参。图自baodanang.vn

回顾过去50年的历程，尽管世界和地区形势发生复杂的变化，但越南与加拿大全面伙伴关系仍稳步发展，并取得了实质性的积极成效。

两国全面伙伴关系向前迈进的潜力和空间仍然很大。在两国友谊与合作关系的基础上，未来两国关系必将不断深化发展。（完）