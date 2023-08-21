ВЕХА, КОТОРАЯ ВЫВОДИТ ВСЕСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО ВЬЕТНАМА И КАНАДЫ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В рамках участия в саммите G7 и рабочего визита в Хиросиме, Япония, утром 20 мая 2023 года премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. (Фото: ВИА)

2023 год знаменует собой важную веху, когда Вьетнам и Канада отмечают 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. За полвека транстихоокеанские отношения между Вьетнамом и Канадой всё лучше развиваются и расширяются. 50-летняя веха является прочной основой для открытия новых глав в отношениях между Вьетнамом и Канадой.

Отношения всестороннего партнерства развиваются успешно

Вьетнам и Канада установили дипломатические отношения 21 августа 1973 года. Две страны установили всеобъемлющее партнерство по случаю официального визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо во Вьетнам в ноябре 2017 года.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил официальный визит во Вьетнам в ноябре 2017 года. (Фото: ВИА)

Совместная декларация об установлении всеобъемлющего партнерства устанавливает основополагающие принципы, ориентированные на отношения между двумя странами, направления и меры по развитию отношений, сосредоточенные на 7 областях сотрудничества: политика-дипломатия, торговля-инвестиции, сотрудничество в целях развития, оборона-безопасность, культура-образование, наука-технологии и обмены между людьми.

С момента установления Всеобъемлющего партнерства отношения между Вьетнамом и Канадой все более углубляются во многих областях. В дипломатических и политических отношениях Вьетнам и Канада продемонстрировали дружественные отношения, основанных на духе сотрудничества, посредством визитов высокопоставленных лидеров обеих стран.

Наряду с расширением обмена делегациями высокого уровня, две страны поддерживали регулярные контакты в кулуарах конференций высокого уровня, международных и региональных многосторонних форумов. Совсем недавно, по случаю расширенного саммита «‎Большой семерки»‎ (G7) в Японии, 20 мая 2023 года, премьер-министр Фам Мин Тьинь встретился со своим канадским коллегой Джастином Трюдо, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает премьер-министра Канады Джастин Трюдо. (Фото: ВИА)

Наряду с непрерывным развитием политико-дипломатических отношений, сотрудничество Вьетнама и Канады в области безопасности и обороны также активно продвигается в соответствии с рамками всеобъемлющего партнерства. Обмен людьми и сотрудничество населенных пунктов между двумя странами также становятся все более активными и эффективными. На территории Вьетнама и Канады регулярно проводятся недели культуры, мероприятия по обмену людьми.

Обе стороны также имели много общего в международных делах, тесно сотрудничая с многосторонними механизмами, такими как Организация Объединенных Наций, сообщество франкоязычных стран, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Вьетнам всегда поддерживал роль Канады как моста в Азиатско-Тихоокеанский регион и приветствовал вклад Канады в обеспечение мира, стабильности и процветания в регионе. Между тем, канадские лидеры неоднократно заявляли, что Канада имеет долгосрочные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и что Вьетнам является ключевым партнером Канады в регионе. Канада надеется на развитие дружбы и долгосрочного сотрудничества с Вьетнамом.

11 января 2022 года Министерство промышленности и торговли Вьетнама и Министерство иностранных дел, торговли и развития Канады подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Совместного комитета по экономике между Вьетнамом и Канадой. (Фото: ВИА)

Экономическое сотрудничество и торговля обладают большим потенциалом

Всеобъемлющее партнерство между Вьетнамом и Канадой является прочной основой для развития экономических отношений между двумя странами. С момента установления всеобъемлющего партнерства в 2017 году объем импортного и экспортного товарооборота между двумя странами значительно вырос.

По данным Главного статистического управления, в 2018 году оборот импорта и экспорта между двумя странами достиг 3,86 млрд. долл. США, увеличившись на 10,31% по сравнению с 2017 годом. В 2019 году всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (CPTPP) (двумя из 11 членов которого являются Вьетнам и Канада), действующее во Вьетнаме, вывело товарооборот двух стран на новый уровень с ростом на 22,53%, достигнув 4,74 млрд. долл. США.

В 2022 году рост товарооборота между двумя странами достиг 7,03 млрд долларов США, а за первые семь месяцев 2023 года — 3,6 млрд долларов США. (Фото: ВИА)

В 2020 году из-за последствий эпидемии COVID-19, нарушившей глобальную цепочку поставок, темпы роста товарооборота между двумя странами снизились, но все же достигли увеличения на 7,27%, при этом товарооборот составил 5,08 млрд. долл. США. В 2021 году он достиг 6,02 млрд. долл. США, что на 19% больше, чем в 2020 году. В 2022 году он достиг 7,03 млрд. долл. США, а 7 мая 2023 года – 3,6 млрд. долл. США.

Кроме того, инвестиционная деятельность также принесла замечательные результаты. По состоянию на июль 2023 года Канада напрямую инвестировала во Вьетнам 253 проекта с общим зарегистрированным капиталом в размере 4,84 млрд. долл. США. Кроме того, Канада настаивает на сохранении помощи в целях развития (ОПР) для Вьетнама. Общая стоимость канадской ОПР для Вьетнама с 1990 года составляет около 2 миллиардов канадских долларов (CAD).

Церемония подписания Письма о намерениях о сотрудничестве между Советом Национального собрания по Этническим вопросам и посольством Канады во Вьетнаме о реализации проекта технической помощи «Исследование и предложение земельной политики для этнических меньшинств». (Фото: ВИА)

Образование-профессиональная подготовка является приоритетной областью двусторонних отношений, и Канада также рассматривает Вьетнам в качестве приоритетного рынка для сотрудничества в области образования. Около 21.000 вьетнамских студентов учатся в Канаде.

Вьетнамская община в Канаде, которая в настоящее время насчитывает около 250.000 человек, внесла важный вклад в социально-экономическое развитие и обогатила культуру прекрасной страны Канады. Квинтэссенция вьетнамской кухни также стала очень привычной в повседневной жизни многих канадцев.

Вьетнамские потребители узнают о канадском женьшене на ярмарке экономического коридора Восток-Запад в Дананге. (Фото: baodanang.vn)

За последние 50 лет ситуация в мире и регионе претерпела множество сложных изменений, но всеобъемлющее партнерство между Вьетнамом и Канадой постоянно и прочно развивалось, становясь все более содержательным и эффективным.

Потенциал и возможности для дальнейшего развития всеобъемлющего партнерства между двумя странами огромны. Учитывая историю дружбы и сотрудничества между двумя странами, с учетом чувств поколений лидеров и народов двух стран друг к другу, безусловно, отношения между двумя странами будут развиваться и дальше в будущем./.

Зыонг Чи Корреспондент ВИА