在建国卫国事业中发挥八月革命成果

越南国家总体规划确定了2021-2030年全国GDP年均增长7.0%的目标，到2030年按现价计算人均GDP达到7500美元左右。图自越通社

1945年八月革命的成功是在党和胡志明主席领导下我国人民取得的第一次伟大胜利，开启了越南民族历史上的伟大转折。从此，越南民族进入了一个新时代，就是独立、自由和社会主义的时代；越南人民成为国家的主人、自己命运的主人，团结一致创造繁荣幸福的生活。

继承过去的精神，越南民族在新革命时期正在努力取得显赫战功，带领越南快速而稳步地前进，把发展愿望变成现实，建设强大的越南。

坚持维护与弘扬八月革命的价值

1945年秋天成为永远载入越南民族建国卫国史册并成为辉煌里程碑。在越南共产党和胡志明主席的英明领导下，越南人民进行了八月革命，打破了殖民封建制度的压迫和剥削，夺取了政权，建立了东南亚第一个工农国家——越南民主共和国。

八月革命为越南开启新时代，越南人民是国家的主人、做自己命运的主人的新时代。图自越通社

胡志明主席代表临时政府1945年9月2日在巴亭广场宣读《独立宣言》，郑重向全国同胞和全世界人民宣告，“越南享有自由与独立的权利，而且事实上已经成为了一个自由与独立的国家。越南全民族坚决地用全部精力、生命与财产来维护这一自由和独立的权利”。

1945年秋天成为永远载入越南民族建国卫国史册并成为辉煌里程碑。图自越通社

78年来，履行《独立宣言》中的神圣誓言，全国人民为维护八月革命成果并弘扬八月革命的价值，捍卫越南民族的独立，给人民带来自由和幸福而奉献了鲜血、心血和智慧。

八月革命结束后，越南革命面临着“千钧一发”的局面，遭受内敌外敌威胁和重重困难，但党、国家和全民在短时间内取得了令人惊叹的胜利，在全国范围内成功举行大选和国会选举，组建政府，颁布宪法，建立和巩固从中央到地方的政府；巩固和建设人民武装力量；扩大全民大团结力量；建设新经济、新文化和新生活。

这是越南民主共和国战胜种种困难和挑战，坚决保护政府和革命成果的重要条件和法律基础。

当法国殖民主义者再次发动侵略越南的战争时，越南民族再次奋起，发挥“誓死让祖国永生”精神，“用一切精神、力量、生命和财富来维护国家自由独立”，凭着自己的力量，坚定“抗战必胜”的信心，全民进行全面长期的抗战。

全党、全民和全军同心协力形成了不可战胜的力量，赢得了辉煌的胜利，其中“煊赫五洲，震动地球”的奠边府大捷为巅峰。

越南刚刚结束了对法国殖民主义者的九年抗战，就进入抗击美帝国主义侵略的斗争。面对这一巨大挑战，在党的英明领导和胡志明主席“没有什么比独立自由更宝贵”的号召下，全国上下团结起来，坚决果断地打败美国侵略者。

经历了一场长期艰苦和充满牺牲的顽强灵活斗争后，终于随着1975年春季总进攻和起义以及历史性的胡志明战役，越南民族取得了辉煌的胜利，实现了南方完全解放，国家统一。

革新事业取得许多巨大成就

1975年春季大捷后，越南全党、全民和全军集中精力，努力地抚平战争伤痛，创建新生活，实现建国卫国事业。

1975年春季大捷后，越南全党、全民和全军集中精力，努力地抚平战争伤痛，创建新生活，实现建国卫国事业。图自越通社

从1976年至1980年5年内，越南恢复了北部大部分工业、农业和交通等基础设施，重建了南部遭受战争破坏的农村地区；巩固北部国有经济和集体经济，初步整治和布局南部的私营工贸，让南部和南中部的部分农民参加集体经商；初步重新分配社会劳动力；进一步改善国民经济的物质技术基础设施。

在第二个五年计划（1981-1985年）初期，党和政府出台了许多重要决议和决定，逐步修改关于农业经济、工业经济、私营经济和取消官僚制的管理机制。

首都河内扩大行政地界十五年后，河内市不断发展壮大，成为文明而现代化的城市，同时也是红河三角洲乃至全国发展的动力。图自越通社

然而，国家统一后的最初几年，越南面临许多挑战和困难。在战争留下严重后果尚未得到消除的情况下，越南必须为捍卫祖国的主权和领土完整并履行国际义务而斗争，一边抵抗敌对势力的围困和禁运，一边探索和检验走上社会主义建设的道路。 除了客观困难外，也存在主观的局限性，使经济和社会陷入危机。

为了响应国家的迫切要求，越共六大（1986年）起发起了“革新事业”。 在全党和全民的努力下，迄今为止，越南实现革新事业近40年，并取得了巨大成就。

越南摆脱经济不发达状态，实现经济快速增长，出口额经常以两位数的速度增长。尽管受到新冠肺炎疫情的严重影响，2022年贸易总额突破7320亿美元，同比增长9.5%，贸易顺差112亿美元，连续7年实现贸易顺差。

越南已成为游客和外国投资商的颇具吸引力的目的地。2019年，在新冠肺炎疫情爆发之前，越南接待国际游客达1800万人次，今年前7个月，达660万人次，达2023年既定计划约83%，引进外资超154.1亿美元。

越南已成为游客和外国投资商的颇具吸引力的目的地。图自越通社

随着经济的发展，民众的物质和精神生活显著得到改善。教育培训得到重视，民众保健工作取得长足进步。对革命有功者的政策得到特别注重。

社会民生得到保障，社会福利和民众生活明显改善。2022年，按照多维贫困标准，全国贫困率降至4.3%。

越南已与世界190个国家建立外交关系；加入并积极建设东盟经济共同体。图自互联网

对外关系和融入国际社会日益广泛和有效。 越南已与世界190个国家建立外交关系；加入并积极建设东盟经济共同体；有效参加国际和地区经济互联互通，着重构建经济战略合作伙伴关系。 ​



党建和政治体系建设工作得到重视，并取得重要成果。 全民族大团结力量得到巩固和加强。国防安全得到加强，国家主权得到维护。（完）

越南已取得重要成就，技术和物质基础设施、经济社会基础设施逐步满足工业化、现代化事业，为发展营造吸引社会资源的环境。图自越通社