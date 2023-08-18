РАЗВИВАТЬ ДОСТИЖЕНИЯ АВГУСТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ДЕЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЫ СТРАНЫ

Вьетнам стремится к росту ВВП в среднем 7% в период 2021- 2030 гг. (Фото: ВИА)

Августовская революция 1945 года стала первой крупной победой нашего народа под руководством Партии и президента Хо Ши Мина, открыв великий поворотный пункт в истории вьетнамского народа. Отсюда народ вступил в новую эпоху – эпоху независимости, свободы и социализма, стал хозяином страны, своей судьбы, объединившись для построения благополучной и счастливой жизни.

Продолжая славный путь прошлого, народ Вьетнама стремится к совершению новых подвигов в новый период революции, стремительными и уверенными шагами ведя страну вперед, претворяя в жизнь стремление к развитию, созидая могучий Вьетнам.

Укреплять достижения и продвигать ценности Августовской революции

Осень 1945 года навсегда вписана в историю национального строительства и защиты страны вьетнамского народа блестящей вехой. Наш народ под мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама и Президента Хо Ши Мина осуществил Августовскую революцию, чтобы сломить гнет колониальных и феодальных режимов и захватил власть, создал Демократическую республику Вьетнам – первое крестьяно-рабочее государство в Юго-Восточной Азии.

сентября 1945 года на площади Бадинь от имени Временного правительства президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию о Независимости, создав Демократическую Республику Вьетнам. (Фото: ВИА)

2 сентября 1945 года на площади Бадинь от имени Временного правительства президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию о Независимости, торжественно заявив соотечественникам и всему миру: «Вьетнам имеет право на свободу и независимость и фактически стал свободной и независимой страной. Весь вьетнамский народ полон решимости приложить весь свой дух и силу, жизнь и богатство для отстаивания этого права на свободу и независимость».

Осень 1945 года навсегда вписана в историю национального строительства и защиты страны вьетнамского народа блестящей вехой. (Фото: ВИА)

78 лет прошло, выполняя священную клятву в Декларации Независимости, весь вьетнамский народ пролил столько крови, приложил огромные усилия и мудрости, чтобы сохранить достижения и продвигать ценности Августовской революции, защитить национальную независимость, принести свободу и счастья людям.

Сразу после Августовской революции вьетнамская революция столкнулась с ситуацией, когда «тысячи фунтов висят на волоске», с вражескими угрозами внутри и снаружи страны, трудности накапливались, но в скором времени Партия, государство и весь народ совершили чудеса: успешно провели всеобщие выборы, избрали Национальное собрание, сформировали правительство, приняли Конституцию, построили и укрепили власти от центрального до местного уровней, укрепили и построили народные вооруженные силы, расширили великий блок национального единства, строили новую экономику, новую культуру, новую жизнь.

Это были условия и правовая основа, имеющие особое значение для преодоления государством Демократической Республики Вьетнам многочисленных трудностей и вызовов, решительной защитив власти и завоевания Революции.

Когда французские колонизаторы начали вторую захватническую войну против Вьетнама, весь народ «встал на смерть, чтобы Отечество выжило», «приложил весь свой дух и силу, жизнь и богатство для отстаивания этого права на свободу и независимость», вел длительную, всеобъемлющую, общенародную войну сопротивления, опираясь на собственные силы, с твердой верой в то, что «сопротивление обязательно победит».

Вся Партия, народ и вся армия объединяются единым сердцем, образуя непобедимую силу, одерживая славную победу, кульминацией которой стала прославленная историческая кампания под Дьенбьенфу, потрясшая весь мир.

Только что выйдя из 9-летней войны сопротивления французским колонизаторам, наш народ сразу вступил в борьбу против агрессивной войны империалистов США. Под мудрым руководством нашей Партии и призывом президента Хо Ши Мина «Нет ничего дороже независимости и свободы», вся страна объединилась, решительно побив американских захватчиков.

Пережив долгую, жертвенную и славную битву, больное разделение страны на две части, завершившуюся Весенним общим наступлением и восстанием 1975 года, завершившуюся исторической кампанией им. Хо Ши Мина, наш народ одержал последнюю громкую победу, полностью освободив Юг, воссоединил единую страну.

Дело Обновления (Доймой) добилось многих выдающихся достижений

После Великой Победы весной 1975 года вся наша Партия, народ и армия сосредоточили свои усилия на том, чтобы залечить раны войны, построить новую жизнь, выполнить задачу строительства и защиты Отечества.

После Великой Победы весной 1975 года вся наша Партия, народ и армия сосредоточили свои усилия на том, чтобы залечить раны войны, построить новую жизнь, выполнить задачу строительства и защиты Отечества. (Фото: ВИА)

За 5 лет (1976-1980 гг.) страна восстановила большую часть промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий на Севере, восстановила разрушенные войной сельские районы на Юге; укрепила государственное хозяйство и коллективное хозяйство на Севере, восстановила и наладила сначала частную торговлю на Юге, вовлекая часть крестьян Юга и Центрального района в коллективное хозяйство, перераспределила рабочие силы; на шаг укрепила материально-техническую базу народного хозяйства.

В первые годы второй пятилетки (1981-1985 гг.) было издано немало важных Резолюций и решений Партии и правительства, направленных на постепенное изменение механизма управления аграрным хозяйством, промышленностью, частным хозяйством и народным хозяйством, устранение бюрократии.

15 лет после расширения, столица Ханой становится более цивилизованным, современным городом, движущей силой для региона дельты Красной реки и всей страны. (Фото: ВИА)

Однако в первые годы после воссоединения Вьетнам столкнулся со многими проблемами и трудностями. В то время как последствия войны пока не ликвидированы, Вьетнам должен вести борьбу за защиту суверенитета и территориальной целостности Отечества и выполнять свои международные обязательства, сопротивляясь осаде и эмбарго враждебных сил, продолжая исследования и испытания пути построения социализма. Наряду с объективными трудностями существовали и субъективные ограничения, вызывающие социально-экономический кризис.

В ответ на насущные потребности, с 6-го съезда (1986 г.) Партия инициировала дело Обновления (Доймой). Усилиями всей Партии и народа, после почти 40 лет, наша страна добилась больших успехов.

Страна вышла из слаборазвитого состояния, экономика быстро растет, экспортный оборот регулярно увеличивается двузначными темпами. Несмотря на сильное влияние пандемии COVID-19, в 2022 году общий торговый оборот превысил 732 миллиарда долларов США, увеличившись на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, с положительным сальдо в размере 11,2 миллиарда долларов США.

Вьетнам стал привлекательным местом для туристов и иностранных инвесторов. В 2019 году, до эпидемии COVID-19, Вьетнам принял 18 миллионов иностранцев, а за первые 7 месяцев этого года это число достигло 6,6 миллиона, что составляет около 83% от плана, установленного на 2023 год. Вьетнам привлек более 15,41 миллиарда долларов США иностранных инвестиций за первые 7 месяцев текущего года.

Вьетнам все больше становится привлекательным направлением для иностранных туристов и инвесторов. (Фото: ВИА)

Экономика положительно развивается, заметно улучшилась материальная и духовная жизнь людей. Особое внимание уделяется образованию и обучению, здравоохранению, разработке политики поощрения людей, имеющих заслуги перед революцией.

Гарантировано базовое социальное обеспечение, значительно улучшилось социальное обеспечение и жизнь людей. В 2022 году, согласно многомерной черте бедности, уровень бедности в целом по стране снизится до 4,3%.

Внешние связи и международная интеграция становятся все более обширными и эффективными. Вьетнам установил дипломатические отношения со 190 странами мира. (Фото: congthuong.vn)

Внешние связи и международная интеграция становятся все более обширными и эффективными. Вьетнам установил дипломатические отношения со 190 странами мира, присоединился и вносит активный вклад в развитие Экономического сообщества АСЕАН, эффективно участвует в региональных и международных экономических организациях на многих уровнях, особенно в построении партнерства стратегического экономического сотрудничества.

Партийное строительство и построение политической системы были целенаправленными и достигли важных результатов. Укрепился великий блок национального единства. Укрепляются национальная оборона и безопасность, сохраняется национальный суверенитет./.

Вьетнам достиг значительных достижений, материально-техническая инфраструктура отвечает требованиям дела по индустриализации и модернизации, создана благоприятная среда для привлечения ресурсов для развития. (Фото: ВИА)



Там Ханг Корреспондент ВИА