以开放愿景促进越美全面伙伴关系

2023年是越南与美国关系中的重要里程碑，是两国纪念建立全面伙伴关系10周年（2013-2023年）的一年。

对于两国的关系，2023年3月29日，在越共中央总书记阮富仲同美国总统乔•拜登（Joe Biden）举行高级电话会谈中，两国领导均高度评价近段时间两国关系积极全面发展，并一致同意推动双边关系进一步深化发展，为两国的利益，和平、合作与发展作出贡献。

2023年3月29日，越共中央总书记阮富仲同美国总统乔•拜登（Joe Biden）举行高级电话会谈。图自互联网

克服重重挑战，越南与美国于1995年实现外交关系正常化。本着“搁置过去、克服分歧、促进相同、面向未来”的越南一贯观点，双方开始通过解决战争遗留的问题树立互信，如寻找在越南战争时期中失踪的美国军人，难民家庭团聚，人道主义活动等，目前，越南与美国关系扩展到政治、经济、贸易、投资、科学和教育等领域。

2023年6月27日，第161次越南战争失踪美军遗骸归国仪式在岘港国际机场举行。图自越通社

美国驻越南大使马克·纳珀 (Marc Knapper) 和前美国驻越南大使、美国-东盟商务理事会（USABC）主席兼首席执行官奥修斯（Ted Osius）与美国-东盟商务理事会代表团举行工作会谈。图自越通社

然而，只有越美全面伙伴关系得到建立并确定双方九大合作支柱时，越美关系才能真正上升到新的台阶。目前，可以说两国关系在双边、地区和国际等三个层面上一直深广、有效且务实发展。对于两国建立全面伙伴关系10年后取得的结果，美国驻越南前大使特德•奥修斯（Ted Osius）强调，这是一个延续，但也远远超出了前几年取得的进展。美国现任驻越南大使马克•纳珀（Marc Knapper）也希望2023年两国将取得更多新成就。

美国总统比尔·克林顿（Bill Clinton ）在2000年11月16日至19日访问越南期间与越南国家主席陈德良会晤。图自互联网

美国总统奥巴马于2016年5月23日至25日对越南进行正式访问。图自互联网

2019年2月27日，越南领导人会见美国总统特朗普。图自互联网

越美关系发展的重要基础是双方在国际法基础上确认尊重独立、主权、领土完整、平等合作、互利共赢等基本原则。其为双方加强政治外交关系奠定了基础，加强两国高层和各级代表团定期互访，从而增进双方互相了解，深化两国关系。特别是，2015年7月，越南共产党最高领导人–阮富仲总书记首次对美国进行历史性访问。访问之际，双方发表了越美关系愿景联合声明，并强化了各项原则，尤其是互相尊重彼此的政治制度。

越共中央总书记阮富仲于2015年7月6日至10日对美国进行正式访问期间，在华盛顿白宫与美国总统奥巴马举行会谈。这是战后越南共产党最高领导人首次访美。 图自越通社

“过去无法改变，但我们需承担未来的责任。”

“我们俩刚刚商定今后将带领两国各机构和人民努力发展全面关系，包括在政治外交、经济、投资、贸易、科学、教育、培训、国防安全、环境、卫生、应对世界气候变化等领域的关系。在包括国防安全关系在内的多边领域有效协调配合。”

阮富仲总书记2015年7月7日在美国白宫椭圆形办公室发表的讲话。

在日益开放的政治关系基础上，两国经济、贸易和投资的合作关系取得强劲进展。自两国关系正常化以来，双边贸易额增加了239多倍，从1995年的5亿美元增至2022年的1200多亿美元。美国已成为越南第一个出口额突破1000亿美元大关的出口市场，而越南成为美国第八大贸易伙伴，对于美国经济至关重要的商品供应链而言是重要枢纽，从为电话和汽车的半导体到推动清洁能源革命和应对气候变化的太阳能电池板。美国对越南的外商直接投资资金达114亿美元，在对越进行投资的国家中排名第11。

除了经贸和投资外，防控新冠肺炎疫情、后疫情时代复苏、科学技术、教育和环境等领域也取得积极进展。美国继续与越南在战后重建工作，提升海上执法能力，联合国维和行动等方面加强合作。双方在东盟、联合国、亚太经济合作组织、湄公河次区域等多边框架上有效配合，共同解决国际和地区关心的问题，携手促进可持续发展与应对气候变化。

在新冠肺炎疫情爆发期间，越南和美国互相捐赠医疗用品和防疫设备。图自越通社

越南大学生在美国的一次活动上演出。图自越通社

上述积极成果符合两国人民的愿望，符合促进世界和地区和平、稳定、合作与发展的目标。越美关系，尤其是经贸合作关系的发展空间仍然很大。十年来，双边贸易增长率年均保持在17%至19%，体现了两国经济的互动和有效互补。

十年来，双边贸易增长率年均保持在17%至19%，体现了两国经济的互动和有效互补。图自越通社

目前，世界三大经济中心包括亚洲、欧洲和北美。其中，中国、日本和印度是亚洲的支柱，欧盟为欧洲的支柱，美国为北美第一经济强国。对于欧洲伙伴，越南与欧盟签署了《越欧自由贸易协定》和《越欧投资保护协定》。对于亚洲伙伴，越南可通过《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）促进与亚洲伙伴的合作。因此，与北美中心建立类似经济框架是非常必要的。

美国空军乐队Pacific Brass在河内还剑湖步行街湖畔花园演出。图自互联网

由于发展空间日益广阔，越美全面伙伴关系10周年基础和结果将促使双方开阔视野，进一步促进合作关系，为两国国家利益提供服务，致力于全球和地区和平、合作与发展。（完）

2022年5月12日晚（美国时间），美国总统乔·拜登欢迎出席在美国华盛顿举行的东盟-美国特别峰会的越南政府总理范明政。图自越通社