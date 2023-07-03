ПРОДВИДЖЕНИЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ПАРТНЕРСТВА ВЬЕТНАМА И США С ОТКРЫТЫМ ВИДЕНИЕМ

2023 год является важной вехой в отношениях между Вьетнамом и США, поскольку в этом году исполняется 10 лет Всеобъемлющему партнерству (2013-2023 гг.).

В знак признания этих отношений 29 марта 2023 года в ходе телеконференции высокого уровня между Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом США Джо Байденом лидеры двух стран высоко оценили позитивное и всестороннее развитие отношений между двумя странами за прошедшее время и договорились продвигать, развивать и углублять двусторонние отношения, в том числе во имя мира, сотрудничества и развития обеих стран.

Телефонный разговор между Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и Президентом США Джо Байденом состоялся 29 марта 2023 года. Фото: nhandan.vn

Преодолев множество вызовов, Вьетнам и Соединенные Штаты нормализовали дипломатические отношения в 1995 году. С самого начала, когда две страны начали укреплять доверие через вопросы, оставшиеся после войны, такие как поиск пропавших без вести американских солдат, воссоединение семей беженцев и гуманитарные программы, Вьетнам последовательно придерживался принципа «откладывая в сторону прошлое, продвигая сходства и стремясь к будущему», Отношения с США расширились во многих отношениях как в политической, экономической, торговой, инвестиционной, научной и образовательной сферах.

27 июня 2023 года в международном аэропорту Дананга (г. Дананг) состоялась 161-я церемония репатриации останков американских солдат, пропавших без вести во время войны во Вьетнаме (МВД). Фото ВИА

Посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер и бывший посол США во Вьетнаме Тед Осиус, президент и главный исполнительный директор Делового совета США-АСЕАН, на рабочем совещании с делегацией Делового совета США-АСЕАН (USABC). Фото: ВИА



Однако только после установления всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США и определения девяти ключевых областей сотрудничества между двумя сторонами отношения между Вьетнамом и США были подняты на новую высоту.

На сегодняшний день можно сказать, что эти отношения получили широкое, эффективное и существенное развитие по всем трем направлениям – двустороннему, региональному и международному. Судя по достижениям, достигнутым за десятилетие с момента установления двумя странами всеобъемлющего партнерства, бывший посол США во Вьетнаме Тед Осиус сказал, что это было как продолжение, так и отрыв от ранее достигнутого прогресса.

Действующий посол США во Вьетнаме Марк Нэппер также публично выразил ожидания, что в 2023 году две страны добьются многих новых достижений.

Президент США Билл Клинтон и президент Чан Дык Лыонг во время визита Билла Клинтона во Вьетнам с 16 по 19 ноября 2000 года. Фото: tuoitre.vn

Президент США Барак Обама посетил Вьетнам с официальным визитом с 23 по 25 мая 2016 года. Фото: thanhnien.vn

Вьетнамские лидеры принимают президента США Дональда Трампа 27 февраля 2019 года. Фото dantri.vn

Важной основой для развития этих отношений является утверждение обеими сторонами основополагающих принципов, таких как уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности, равноправное, взаимовыгодное сотрудничество на основе международного права. Это создало основу для укрепления обеими сторонами своих политических и дипломатических связей посредством регулярных визитов на высоком уровне между двумя странами, тем самым укрепляя их взаимопонимание и углубляя отношения. Примечательно, что в июле 2015 года лидер Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг впервые совершил исторический визит в США. По случаю визита обе стороны выступили с заявлением о видении отношений и подчеркнули принципы, особенно уважение к политическим институтам друг друга.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг проводит переговоры с президентом США Бараком Обамой в Белом доме в Вашингтоне во время его официального визита в США с 6 по 10 июля 2015 года. Это первый визит в США высшего лидера Коммунистической партии Вьетнама после окончания войны. Фото: ВИА

«Никто не может изменить прошлое, но мы несем ответственность за наше будущее».

«Мы оба согласились вскоре возглавить учреждения и народы двух стран, чтобы попытаться развивать всесторонние отношения, в том числе в политике, дипломатии, экономике, инвестициях, торговле, науке, образовании, профессиональной подготовке, обороне и безопасности, здравоохранении, окружающей среде и борьбе с изменением климата в мире. А также хорошо координировать свои действия друг с другом в многосторонней сфере, включая отношения в области обороны и безопасности».

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступает 7 июля 2015 года в Овальном кабинете, Белый дом, США

На основе все более открытых политических отношений активно развивалось экономическое сотрудничество, торговые и инвестиционные обмены.

С тех пор как две страны нормализовали отношения, двусторонний товарооборот увеличился более чем в 240 раз – с полумиллиарда долларов в 1995 году до более чем 120 млрд. долл. к 2022 году.

США стали первым экспортным рынком Вьетнама, объем которого превысил отметку в 100 млрд. долл. США, в то время как Вьетнам стал восьмым по величине торговым партнером США, важным узлом в жизненно важных цепочках поставок для экономики США, от полупроводников, которые помогают управлять телефонами и автомобилями, до солнечных панелей, которые стимулируют революцию в области чистой энергии и борьбы с изменением климата.

Прямые иностранные инвестиции США во Вьетнам достигли 11,4 млрд. долл. США, заняв 11-е место среди стран, инвестирующих во Вьетнам.

Позитивного прогресса добились не только экономический, коммерческий и инвестиционный секторы, но и другие секторы, такие как реагирование на эпидемию COVID-19, постпандемическое восстановление, наука и технология, образование и окружающая среда.

Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с Вьетнамом в ликвидации последствий войны, укреплении его потенциалов по обеспечению правопорядка на море и участии в миротворческих операциях ООН.

Вьетнам и США поддерживают и безвозмездно предоставляют медицинские принадлежности и оборудование для предотвращения и борьбы с эпидемией COVID-19. Фото: ВИА

Вьетнамские студенты выступают в США. Фото: ВИА

Обе стороны также эффективно координировали свои действия на многосторонних форумах, таких как АСЕАН, ООН и субрегион Меконга, в решении региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как устойчивое развитие и изменение климата.

Эти позитивные достижения соответствуют целям содействия региональному и глобальному миру, стабильности, сотрудничеству и развитию, а также надеждам народов обеих стран.

Преимущество заключается в том, что пространство этих отношений все еще очень велико, особенно в торгово-экономическом секторе.

За последнее десятилетие рост двусторонней торговли стабильно составлял от 17% до 19% в год, что указывает на то, что экономики двух стран взаимодействуют и эффективно дополняют друг друга.

За последнее десятилетие рост двусторонней торговли стабильно составлял от 17% до 19% в год, что указывает на то, что экономики двух стран взаимодействуют и эффективно дополняют друг друга. (Фото: ВИА)

В настоящее время в мире существуют 3 крупных экономических центра: Азия с такими столпами, как Китай, Япония, Индия; Европа с Европейским союзом (ЕС) и Северная Америка с Соединенными Штатами как экономической державой номер один.

С европейскими партнерами Вьетнам заключил соглашение о свободной торговле и соглашение о защите инвестиций с ЕС.

С азиатскими партнерами Вьетнам может сотрудничать в рамках всеобъемлющего и прогрессивного Транстихоокеанского партнерства (CPTPP) и Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP).

Оркестр ВВС США Pacific Brass выступил в сквере у озера на пешеходной улице Хоанкием в Ханое. Фото hanoimoi.com.vn

Благодаря все более расширяющемуся пространству для развития основа и положительные результаты 10-летнего всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США позволят обеим сторонам расширить свои видения, способствовать более тесному сотрудничеству, служить национальным интересам каждой страны и вносить вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире./.

Президент США Джозеф Робинетт Байден-младший приветствовал премьер-министра Фам Минь Тьиня вечером 12 мая 2022 года (по местному времени) в рамках специального саммита АСЕАН-США в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Фото: ВИА

Заонг Чи Корреспондент ВИА