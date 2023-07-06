数字化转型将文化转化为可持续发展的“软实力”

参观会安古镇的外国游客与越南儿童放河灯。图自互联网

数字化转型是当今世界的必然趋势和迫切要求。为了跟上这一趋势和步伐，越南文化体育与旅游部及早就从政策到行动上同步推进数字化转型，以在该领域创造突破性的解决方案。

建设与发展数字文化

越共中央政治局出台了第52号决议（52-NQ/TW），强调加快数字化转型的迫切要求，与此同时，越南政府总理决定成立国家数字化转型委员会。此举证明数字化转型已经成为各领域的迫切要求和大方针。

为发展电子政务，推进数字政府建设，越南文体旅游部部长、文体旅游部数字化转型指导委员会主任阮文雄签发了《到2025年越南文体旅游部数字化转型计划和2030年展望》，其目标是从根本上全面革新该部管理和运行方式，提升为人民和企业的服务质量，建设和弘扬数字文化，为培育新一代数字公民，进而推进数字经济和数字社会建设作出积极贡献。

越南政府已经批准文体旅游部的许多数字化转型计划和项目，例如：《2021-2030年越南文化遗产数字化计划》、《到2025年图书馆数字化转型计划和2030年展望》、《2021-2025年越南节庆日数据数字化提案》、《电影在线发行中心提案》等。在新冠肺炎疫情（COVID-19）背景下，文艺活动转向数字化环境的趋势日趋明显，许多直线文艺活动通过在线平台、社交网络广泛传播，成效显著。

越南国家文化遗产数据库即将出台。图自bvhttdl.gov.vn

目前，越南文体旅游部在数字化转型领域推出了三个核心项目，包括在各级单位构建数字平台，建设存储服务器系统的基础设施。此外，该部制定了文化遗产数字化项目和旅游业数字化转型项目，通过数字化转型和数字技术为国内外游客提供优质服务，提高游客体验质量等。

为推进文体旅游领域的数字化转型，越南信息与传媒部副部长阮辉勇指出，应充分利用国家和各行各业的共享数字平台，特别是政府总理在各项国家计划和战略中指定了三个重要数字平台，即旅游业务管理经营数字化平台、旅游数据平台和数字博物馆开发多维建模平台等。

越南正在开发旅游数据平台和数字博物馆跨平台多维展示系统。图自baovanhoa.vn

数字化转型帮助公众更加了解文化遗产价值

来自文体旅游部遗迹保护研究院的黄芳兰女士表示：“信息技术、数字化转型和科技成果在遗产保护工作中的应用是非常必要的。它有助于拉近文物与公众之间的关系，为保护和弘扬文化价值、将文化遗产转化为旅游产品、促进社会经济发展做出贡献”。

目前，越南国家级遗迹4000多处，省级遗迹9000多处，国家级非物质文化遗产300多处。许多遗迹，尤其是具有规模的遗迹，在讲解、介绍和弘扬遗产价值活动中都运用数字技术，给游客带来了许多新的体验。

目前，许多地方开始实施遗迹数字化项目，将3D数字化技术应用于遗产管理、开发和弘扬其价值等工作。例如，顺化古都遗迹保护中心推出“顺化遗迹” 导游应用程序，河内升龙皇城推出VR3D虚拟现实体验技术，部分遗迹将汉喃文献和资料进行数字化等。

参观各历史遗迹的国际游客。图自baovanhoa.vn

黄芳兰女士表示，在世界上，虚拟现实技术早已应用于遗迹保护工作，特别是在景观重现工作。近期，升龙皇城敬天殿模型重现活动引起了社会广泛关注。

目前，遗迹保护研究院已经开展遗迹数字化工作，重点是促进遗迹数据数字化，对一些典型遗迹进行2D和3D数字化。这一数据系统已发布在遗迹与遗迹保护数据库上，该数据库收集了全国约4000处遗迹的资料，吸引大量用户浏览访问。

遗迹保护研究院已经开展遗迹数字化工作，重点是促进遗迹数据数字化，对一些典型遗迹进行2D和3D数字化。图自越南文化体育与旅游部

旅游业数字化转型步伐不断加快。一个统一、完整的数字化转型生态体系逐步形成，其中最突出的是越南旅游数据库系统、旅游管理经营平台、越南旅游综合服务平台（Vietnam Travel）、越南卡—智能旅游卡等支持旅游管理经营业务的诸多科技产品。

越南旅游综合服务平台 – Vietnam Travel集成了许多实用程序。图自互联网

越南旅游综合服务平台 – Vietnam Travel集成了许多实用程序，为游客提供全程服务与支持，特别是支持游客反馈服务质量功能。这是越南旅游总局与越南工贸部市场管理总局的合作成果，以确保游客的利益。

越南卡 – 智能旅游卡，越南旅游总局与越南工贸部电子商务和数字经济局的合作产品，支持游客在旅游活动中进行非现金支付。这是一个流行趋势，也是政府的一项大方针。

凭借正确的文化发展战略、现代化数字技术应用以及合理的制度政策，文化将真正成为越南可持续发展的重要内生资源和经济的“软实力”。（完）

顺化节期间举行的一个精彩文艺节目。图自baovanhoa.vn